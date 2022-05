Feijóo entra en la precampaña andaluza atizando a Vox: “Piden suprimir las comunidades pero no tienen empacho en gobernarlas”

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha irrumpido en la precampaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio con un dardo directo a Vox, que se perfila como aspirante a compartir el próximo Gobierno con Juan Manuel Moreno. “Quienes proponen la supresión de las comunidades autónomas no tienen empacho en participar activamente en el gobierno de las comunidades autónomas. Admiten, por tanto, de forma tácita, que sus proyectos son quimeras. Carecen de coraje para admitirlo de forma expresa, lo cual revela su debilidad argumental”, ha dicho el líder popular este miércoles, en Sevilla, en un acto junto a Moreno en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

La fórmula de un Gobierno de coalición PP-Vox en Andalucía no es lo que desea Feijóo -tras conformarse el primer Ejecutivo autonómico de PP y Vox en Castilla y León- y no es lo que quiere Moreno, quien confía en lograr una mayoría que supere a la suma de las izquierdas para legitimar un gobierno en solitario. El dirigente popular ha regresado a Sevilla tras el congreso nacional del partido del que salió elegido hace un mes, en sustitución de Pablo Casado. Feijóo ha exaltado las cualidades de su anfitrión del que ha dicho: “Nosotros no tenemos un candidato, tenemos un presidente”.

La presencia del líder nacional del PP en la campaña andaluza la va a decidir directamente Moreno, que espera contar con él en numerosos actos, aún sin concretar. Será muy distinta a la de hace tres años, con unas expectativas aciagas para los populares, y con un Casado recién aterrizado en la ejecutiva nacional imponiendo sus nombres en las listas electorales del PP andaluz y pilotando una campaña por Andalucía paralela a la del candidato y en clave nacional.

Sobre Moreno pesaba entonces el aura de fracaso y sus propios compañeros -con Casado y el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, a la cabeza- preparaban su relevo tras el previsible desastre de las elecciones del 2 de diciembre de 2018. Los populares se estrellaron con el peor resultado de su historia -de 50 a 26 diputados-, pero la suma de fuerzas conservadoras -PP, Ciudadanos y Vox- superó por primera vez a las izquierdas y convirtió a Moreno en presidente por sorpresa. En estos tres años y medio de legislatura, el dirigente popular ha cultivado un perfil moderado y centrista con el que, dice, “ha terminado con el cuento del miedo a la derecha que viene a privatizar y a laminar el Estado de derecho”.

Feijóo, que tiene una sintonía personal y política evidente con el andaluz, se ha fijado hoy en él como “ejemplo a seguir”. “Lo que ha hecho Juanma en Andalucía es lo que hay que hacer en el conjunto de España”, ha subrayado, en referencia a las rebajas fiscales que se han convertido, una vez más, en el frontispicio de la campaña de Moreno para las próximas elecciones. “Una segunda bajada masiva de impuestos”, ha dicho el presidente de la Junta, recuperando el mismo lema que usó en 2018, una promesa que quedó sin ejecutar porque se interpuso la pandemia.

PP, Ciudadanos y Vox han negociado y pactado tres presupuestos autonómicos en esta legislatura, y en los tres se han incluido rebajas en casi todos los impuestos de competencia autonómica. Los tramos del IRPF para las rentas superiores a 60.000 euros -Moreno decidió empezar las rebajas por los más pudientes-, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones -que ya inició el Gobierno de Susana Díaz en el mandato anterior, apoyado en Ciudadanos-, la reducción del impuesto de transacciones patrimoniales y actos jurídicos documentados y un puñado de tasas y precios públicos de la Junta. “Queda pendiente el impuesto del patrimonio, que también llegará”, ha anunciado el presidente andaluz.

Feijóo ha entrado en la sede de la patronal andaluza acompañado de Moreno y de su coordinador general, a la sazón portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. 24 horas antes, el presiente del PP había tenido que rectificar pública y contundentemente a Bendodo por una entrevista publicada el pasado domingo en el diario El Mundo, en la que aseguró que “efectivamente España es un Estado plurinacional”, y “Cataluña es una nacionalidad, igual que cualquier otra comunidad autónoma”. “Efectivamente España no es un Estado plurinacional. Eso fue un error que ya se ha corregido”, dijo Feijóo el martes en una visita a Melilla.

El término “plurinacional”, popularizado por Podemos en el marco del debate sobre el derecho a la autodeterminación en Cataluña, ha sido demonizado por el PP desde el principio. El propio Moreno se lo reprochó insistentemente a Susana Díaz en la campaña electoral de 2018, en el que Cataluña se convirtió en el principal leit motiv de los discursos de las derechas. El tropiezo de Bendodo, pese a los intentos rápidos del PP por apagar la crisis, ha sido aprovechado enseguida por Vox, que ha atizado a los populares con los mismos argumentos y la misma contundencia que usaron ellos mismos tres años atrás contra el PSOE andaluz.

Feijóo ha querido rescatar ese debate, de nuevo, en el dardo dirigido a Vox por alternar un alegado en contra del Estado de las autonomías con un interés especial en formar parte de gobiernos autonómicos. “El Estado de las autonomías ha tenido un notable éxito, nadie ha sido capaz de aportar un modelo alternativo, ni el Estado federal, confederal o una recentralización”, ha subrayado el ex presidente de la Xunta de Galicia. “Andalucía es la prueba de que la autonomía constitucional es una herramienta útil para practicar políticas de Estado. Con Juanma, ha sido factor de estabilidad política, económica y social de España”, sentenció.