"Gente nuestra, de Ciudadanos": la consejera andaluza de Igualdad enfada al vicepresidente de la Junta al pedir afiliados para cargos públicos

"Que no me pongan condiciones como que tengan que ser funcionarios" para ser delegados de la Consejería en las provincias, donde quiere "gente nuestra nuestra, de Ciudadanos". Así se ha pronunciado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en un encuentro digital con militantes de Ciudadanos en las que apostaba por cubrir puestos de delegaciones territoriales de la Junta con "gente de base del partido" naranja, según recogido ABC. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en la comunidad autónoma, Juan Marín, que maniobró para apartar de Igualdad a la consejera que libró un pulso con Vox por las políticas de género, ha advertido de que su consejera va "en la dirección contraria de lo que ha defendido siempre" la formación naranja al apostar por afiliados de Ciudadanos para ocupar cargos públicos.

El también consejero andaluz de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en una atención a medios en el Parlamento andaluz, ha dicho que Ciudadanos ha demostrado haber "apostado siempre por la valía, capacidad y talento de las personas a la hora de asumir una responsabilidad en el ámbito público".

Además, "es claro y evidente, y así lo recogen nuestros propios Estatutos, que creemos que los funcionarios públicos tienen una labor importantísima en el ámbito de la administración, y no hay que tener el carné de militante de Cs para asumir una responsabilidad en un gobierno de Ciudadanos", según ha añadido Marín. El vicepresidente ha explicado que ha podido oír las declaraciones de la consejera de Igualdad, y "va en la dirección contraria de lo que Cs ha defendido siempre", acerca de que "no hace falta ser militante o afiliado de Ciudadanos para tener un cargo de responsabilidad".

"Creo que eso lo compartimos desde Inés Arrimadas --la presidenta nacional de Cs-- hasta el último afiliado de esta formación", ha comentado Juan Marín, para agregar que "hay que poner en valor" la función de los funcionarios públicos, que en la administración autonómica "han demostrado una enorme valía después de dos años" de Gobierno de PP-A y Cs, y "en los que confiamos plenamente".

Marín ha señalado que estas declaraciones de la consejera vienen "a colación de una cuestión que desde el principio de la legislatura se planteó" en Andalucía, la de "una reducción importante en el número de altos cargos y estructuras provinciales" de la Junta, que "supone un ahorro de más de 15 millones de euros para los andaluces".

Ha agregado que, a raíz de ello, "ha habido una necesidad, que sí comparto con mi consejera y con el resto del Gobierno, de que algunas delegaciones provinciales tenían una carencia importante a la hora de poder sacar adelante una situación como la que estamos viviendo, porque son muchos expedientes los que se están tramitando, y en determinadas áreas, como Medio Ambiente o Educación especialmente, había necesidad de cubrir esos puestos en las delegaciones provinciales".

"Pero hay un acuerdo de PP y Cs de que eso se hiciera con funcionarios públicos", porque "creemos en la capacidad, el mérito, la posibilidad de darle esa participación al conjunto de los funcionarios de esta administración autonómica", según ha apostillado Marín.

El vicepresidente ha indicado que no ha tenido oportunidad de hablar con Rocío Ruiz sobre esas declaraciones, si bien supone que "tendrá que" dar explicaciones de sus palabras "al Gobierno", no a él en particular, "porque esto es una decisión del Gobierno, y además un acuerdo", de "poder ofrecer esas personas que son necesarias dentro del ámbito de la función pública", según ha concluido Marín.

"Bochornoso"

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha defendido este jueves que sean funcionarios o funcionarias quienes estén al frente de las delegaciones territoriales de Igualdad, cuando se desliguen la competencias de Igualdad y Educación en la estructura provincial de la Administración autonómica. Asimismo, ha lamentado el “uso partidista” que hace la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, de su departamento.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, considera “bochornosas” dichas manifestaciones de Ruiz, “que vuelven a poner encima de la mesa, desgraciadamente, la utilización partidista que algunos políticos hacen de las instituciones cuya responsabilidad ostentan en un momento determinado”.

La central sindical ve con buenos ojos que sea personal funcionario el que ocupe dichos puestos, en virtud de su “alta cualificación y capacitación”, y tiene constancia además de que dicha iniciativa es acogida favorablemente por el propio Gobierno andaluz. “Siempre hemos defendido la necesidad de que el personal funcionario ocupe altos cargos en la Administración y ésta es una magnífica oportunidad para avanzar en ese camino”, ha añadido el presidente de CSIF-A.

“El desempeño de este tipo de puestos por parte de funcionarios o funcionarias es un paso para avanzar en una mayor despolitización de la Administración pública que valoramos desde nuestra organización”, ha explicado Girela, quien ha lamentado las declaraciones de la consejera.

“Con este tipo de afirmaciones por parte de una consejera del Gobierno andaluz se hace una flaco favor a la credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la regeneración y la confianza en la clase política”, ha añadido el responsable sindical, que espera que “el planteamiento de la titular de Igualdad quede exclusivamente en un desiderátum fuera de lugar”, ha concluido.