Aplazada la huelga de trabajadores de Sierra Nevada hasta después de Semana Santa

Sierra Nevada no parará esta Semana Santa. Los trabajadores de la estación de esquí granadina no irán a la huelga los días 26 de marzo y 3 de abril como estaba previsto, tras desconvocar el parón y aplazarlo para más adelante. Según ha podido saber este medio y tal y como informa Europa Press, los empleados de Cetursa, la empresa pública de la Junta de Andalucía que gestiona Sierra Nevada, no harán huelga en un acto de "responsabilidad".

Trabajadores de Sierra Nevada denuncian a la empresa que gestiona la estación de esquí por sustituir a parte del personal aprovechando el ERTE

Saber más

El presidente del comité de empresa de Cetursa Remontes, Miguel Ángel Vargas, aclara a eldiario.es Andalucía que no se ha desconvocado la huelga de forma definitiva, sino que, en principio, queda aplazada para más adelante porque siguen manteniendo sus reivindicaciones. La asamblea de trabajadores, encabezada por Comisiones Obreras (CCOO), achaca a Cetursa que los haya llevado a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) sin negociación alguna y que lo mantenga cuando las restricciones por la Covid-19 que lo motivaron ya se han levantado en buena medida.

Los trabajadores afean a Cetursa que no haya retirado el ERTE cuando los turistas, visitantes y esquiadores se dan cita de forma masiva en Sierra Nevada, por lo que la estación les necesita. Es más, Miguel Ángel Vargas dice que la empresa ha echado mano de contrataciones externas para cubrir los puestos de trabajo que han quedado vacantes durante el ERTE que sigue en vigor. Un acto que califica de "lamentable" y que, según los trabajadores, pone de manifiesto las intenciones de la Junta de Andalucía de privatizar la gestión de Cetursa y que los empleados se vayan a la calle.

Para no perjudicar

Por ese motivo, y hasta que no se elimine el ERTE, la huelga seguirá siendo una posibilidad para el comité de empresa. De modo que la misma no se desconvoca de forma definitiva, sino que se aplaza para más adelante, ya después de Semana Santa. Lo hacen así para no perjudicar más a las empresas y trabajadores que dependen de que la estación esté abierta y que esperan tener un volumen de visitantes durante los días de la Pascua.

Por su parte, desde Cetursa se han mostrado muy críticos con la convocatoria de la huelga alegando que era un mazazo para la economía de la estación por la coyuntura que se está viviendo debido a la pandemia del coronavirus. Según la empresa pública, esta temporada se han dejado de ingresar 40 millones de euros, lo que ha obligado a tomar medidas extraordinarias entre las que está el ERTE que, de momento, no se plantea levantar.