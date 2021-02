Trabajadores de Sierra Nevada denuncian a la empresa que gestiona la estación de esquí por sustituir a parte del personal aprovechando el ERTE

El invierno está más caliente que nunca en Sierra Nevada. Cuando el frío, la nieve y los esquiadores deberían ser los protagonistas en la estación de esquí más elevada de la península Ibérica, son los problemas relacionados con su gestión los que están llevándose los focos. Si hace un mes los trabajadores de la estación denunciaban que Cetursa, la empresa pública de la Junta de Andalucía para la que trabajan, pretendía llevarles a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) si las restricciones de la Covid-19 se endurecían, ahora que ya es oficial y que se ha ejecutado sin acuerdo, la distancia entre entidad y empleados es cada vez mayor.

El comité de empresa de Cetursa, liderado por Comisiones Obreras (CCOO), ha interpuesto una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo de Granada por unas presuntas irregularidades que se estarían cometiendo durante la ejecución del ERTE. Miguel Ángel Vargas, presidente del comité, considera que la empresa está maniobrando contra los trabajadores y los está sustituyendo de forma ilegal aprovechando la regulación temporal de empleo en la que están actualmente. Y que lo está haciendo con la connivencia del Gobierno andaluz.

Además, cuenta que no han recibido notificación de ningún tipo que acredite que se encuentran en situación de ERTE, aunque llevan ya dos semanas sin poder acudir a sus puestos de trabajo. "Aquí nadie nos informa de nada y sospechamos que Cetursa quiere ocultarnos sus planes reales". Como los cierres perimetrales de toda Andalucía han hecho que los esquiadores que puedan subir a Sierra Nevada sean muy pocos, la entidad que gestiona la estación decidió llevar al ERTE al 82% de la plantilla para ahorrar costes. "Pero lo han hecho sin acuerdo y alegando fuerza mayor para no tener que negociar y hacer lo que les dé la gana", denuncia el presidente del comité de empresa.

Sustituciones presuntamente ilegales

La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, señala que dos altos cargos de Cetursa han ordenado que se sustituyan a varios trabajadores que se encuentran en ERTE al 100% por otros empleados que no suelen ejercer esas funciones y que tienen menos años de experiencia que las personas a las que están supliendo. No solo eso, el comité de empresa también dice tener constancia de la realización de horas extraordinarias durante este periodo de regulación de empleo.

"Todo ello demuestra el interés fundamental de la empresa de aplicar el ERTE por fuerza mayor al máximo de trabajadores posibles, sin tener en cuenta las necesidades laborales, categorías profesionales, la seguridad y salud en el trabajo... solo el ahorro económico de la masa salarial", continúa el escrito contra Cetursa. Para los trabajadores existen indicios suficientes para pensar que se está incumpliendo parte del convenio colectivo por el que se rigen en la estación de esquí.

Sin información sobre su futuro

Pero lo que ocurre con los empleados de Sierra Nevada tiene más lecturas. Porque con la desescalada que se está produciendo debido a la apertura de los cierres perimetrales de algunas localidades por el descenso de la incidencia acumulada de la Covid-19, la estación está abriendo algunos kilómetros más de pistas y contempla abrir para varios miles de esquiadores, lo que hace que vayan a ser necesarios algunos de los 450 trabajadores que están en ERTE.

En ese sentido, en el comité de empresa también trasladan a la Inspección Provincial de Trabajo que no tienen información sobre las categorías profesionales que seguirían en expediente de regulación de empleo, ni qué porcentaje de la plantilla se vería afectada. "Lo cual vuelve a vulnerar el Estatuto de los Trabajadores, ya denunciado a esta ITSS (Inspección de Trabajo y Seguridad Social), así como los acuerdos de contratación e incorporación del personal".

Por la presunta sustitución ilegal de parte de los empleados, por no saber quiénes o de qué modo seguirán en ERTE por la desescalada y por la opacidad de Cetursa, los trabajadores piden que se inicie una investigación y que se impongan las sanciones que fuesen oportunas. "Reiteramos el incumplimiento del deber de información, participación y consulta a los representantes de los trabajadores, recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo de Remontes, Acuerdos SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía) y demás normativa laboral vigente", concluyen.

La empresa no ha querido hacer declaraciones al respecto. A preguntas de este medio, fuentes de Cetursa aseguran que no tienen constancia de la denuncia y que no opinarán sobre ella. No obstante, abren la puerta a valorar la querella presentada por los trabajadores cuando la Inspección Provincial de Trabajo resuelva.