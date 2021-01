Los trabajadores de Sierra Nevada acusan a la empresa pública de querer cerrar la estación y hacer un ERTE que no cumple la normativa

El aumento de casos de Covid-19 está obligando a las autoridades a poner en marcha nuevas restricciones que afectan directamente a la movilidad de los ciudadanos. Esta circunstancia pone en peligro la continuidad de la temporada de esquí en Sierra Nevada, salvada de momento con la excepción de las medidas en Andalucía que permite acceder a la estación con el alquiler del forfait. Sin embargo, la situación no va a mejor y está dando pie a algunos movimientos que están preocupando a sus trabajadores. Estos denuncian que Cetursa, la empresa que gestiona la estación y cuyo 97% del capital es público, pretende llevar a cabo un ERTE entre la plantilla que no cumple con la normativa, ya que además hay jurisprudencia que niega dicha posibilidad a entidades públicas.

Aunque ahora mismo en Andalucía se produce la paradoja de que es posible ir a esquiar Sierra Nevada si se tiene un forfait, pero no a un municipio en el que viva un familiar si este está confinado, lo cierto es que los cierres perimetrales hacen que el volumen de visitantes haya descendido notablemente. Un hecho que hace vislumbrar el cierre de la estación de esquí a corto plazo, aunque estaría por ver si de forma temporal o definitiva. Sin embargo, esta posibilidad ya está teniendo consecuencias en unos 700 trabajadores públicos que se sienten coaccionados y amenazados por la dirección de Cetursa.

Según denuncia el sindicato mayoritario del comité de empresa de Cetursa, Comisiones Obreras (CCOO), el consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, ya les ha trasladado verbalmente las intenciones de la empresa. Al parecer, según denuncia CCOO, Ibáñez ha comunicado que “por orden de la Junta de Andalucía se plantean dos propuestas: cierre total de la estación de esquí en la temporada 2020-2021 y aplicación de un ERTE en Cetursa”.

Ese anuncio, que afectaría a toda la plantilla de la empresa pública que gestiona Sierra Nevada, inquieta a los trabajadores porque entienden que perjudica sus derechos laborales. Por eso, desde el comité de empresa se le ha pedido al consejero delegado que traslade dichas propuestas por escrito para que tengan un documento sobre el que trabajar de cara a la negociación y presentar alegaciones. Una circunstancia a la que Jesús Ibáñez no ha querido contestar, siempre según explica Miguel Ángel Vargas, presidente del comité de empresa a eldiario.es Andalucía.

Contra la normativa Covid-19

Además de eso, Vargas señala que el ERTE que supuestamente quiere plantear Cetursa no cumple con la normativa de la propia Junta de Andalucía. Según el protocolo establecido por el Gobierno andaluz en marzo de 2020 con el inicio del estado de alarma para contener la Covid-19, las medidas que se establecen pasan por mantener la actividad y no por suspenderla definitivamente en aquellos servicios y entidades dependientes de la Junta. Por lo que, si se toma esa decisión, los empleados públicos de Sierra Nevada son los principales perjudicados. Además, hay sentencias que les avalan y que rechazan la posibilidad de que una empresa pública realice este tipo de regulaciones temporales de empleo.

En ese sentido, los trabajadores rechazan el ERTE alegando que Cetursa “busca la fórmula más beneficiosa para cuadrar cuentas sin importarles en qué situación queda el personal a su cargo”. Algo que, aseguran, ya les ocurrió en marzo del año pasado cuando la estación cerró su temporada nada más iniciarse el estado de alarma. En aquel momento, Cetursa no adoptó el cese de actividad como consecuencia de la pandemia, aunque no se sabía cuánto durarían las restricciones, sino que terminó la temporada cuando las condiciones de esquí eran más que buenas y cumplían con la previsión de mantenerse así hasta el cierre de la estación en mayo.

Ese hecho desembocó en que los trabajadores se quedasen en paro dos meses antes de lo previsto sin que Cetursa respondiera por ellos y dejándoles en una situación de desamparo, según denuncian. “Aquello hizo que el personal no pudiera acogerse a las medidas de protección del empleo decretadas por el Gobierno, al interpretar el SEPE en la mayoría de casos que el cese de actividad laboral del personal solicitante de las ayudas no había sido por el estado de alarma”, denuncian desde CCOO.

"Falta de transparencia"

Casi un año después y con el precedente con el que cuentan, los empleados piden que no se les aplique un ERTE que les vuelva a dejar “desamparados”. Porque en caso de cierre de la estación de esquí la responsabilidad no es de ellos, sino que es consecuencia de la pandemia. Por eso, entienden que si la temporada termina abruptamente deben ser indemnizados con daños y perjuicios con el abono de sus nóminas y no mediante una regulación temporal de empleo aprovechando la coyuntura.

El presidente del comité de empresa de Cetursa, Miguel Ángel Vargas, cree que esto no es más que otro ejemplo de la “pésima gestión de la nueva dirección de Sierra Nevada que ha superado en todo lo malo a la anterior, cuando ya era difícil”. A su juicio, la falta de transparencia es más que preocupante y les carga de argumentos para pensar que los planes de Cetursa pasan por otro lado. “Creemos que este es el primer paso para que después nos apliquen un ERE y acaben privatizando la gestión de la estación, porque esa es la intención que han tenido desde que llegaron”, zanja Vargas.

Este medio se ha puesto en contacto con Cetursa para poder contrastar los hechos y las acusaciones que se vierten sobre la dirección y las intenciones de la empresa. Sin embargo, la entidad pública ha rechazado hacer declaraciones al respecto. Por otro lado, también se ha pedido información a la Junta de Andalucía sobre las acusaciones de que sería la presidencia del Gobierno andaluz quien estaría promoviendo este ERTE, sin que tampoco haya sido posible contar con una respuesta. Fuentes de la Junta se limitan a decir que los temas referentes a la estación de esquí los gestiona Cetursa que no quiere responder.