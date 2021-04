La falta de agentes en la Policía Local de Granada pone a todos los sindicatos contra el Ayuntamiento

La Policía Local de Granada se revuelve contra el Ayuntamiento de la ciudad. Desde hace semanas, varios sindicatos denuncian que el cuerpo sufre una pérdida de efectivos que está lastrando su capacidad para controlar la ciudad. Una queja a la que se ha sumado la sección sindical mayoritaria de la policía municipal y que provoca que la situación con el Consistorio, que evita pronunciarse, sea un polvorín por la falta de agentes que puedan patrullar las calles de la capital granadina.

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) ha remitido un escrito al concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz (PP), alertando de lo que están padeciendo sobre todo los fines de semana. Aunque la pandemia del coronavirus ha hecho que la hostelería haya estado casi siempre cerrada por las tardes en Granada, la tendencia ha cambiado con el alivio de las restricciones por parte de la Junta de Andalucía, lo que está desbordando a los policías que patrullan la ciudad. Granada, que tiene alrededor de 250.000 habitantes, cuenta con 300 policías municipales en total y casi la mitad no hace labores de calle.

Unanimidad

El escrito, al que ha tenido acceso este medio, llama la atención porque el SIPLG es un sindicato que fuentes policiales sitúan como cercano a la jefatura de la Policía Local de Granada. Sin embargo, en la misiva enviada al edil encargado, señalan que se están "parcheando" servicios para que haya agentes suficientes en las calles. Un asunto que está afectando directamente a las unidades de Atestado que, según dicen, con las que se fuerza a los policías a dejar sus funciones para reforzar a sus compañeros que están de patrulla por Granada. “Todos somos policías y debemos hacer de todo, pero no compartimos que esto sea algo habitual”, sostienen en el SIPLG.

La protesta del sindicato mayoritario llega después de que SIPAN y UGT hayan hecho lo propio en las últimas semanas, advirtiendo de que faltan policías, mientras se siguen abriendo nuevas convocatorias para reforzar puestos de mando que consideran “innecesarios”. Estas dos secciones sindicales llevan tiempo lamentando la falta de planificación del Ayuntamiento con respecto al cuerpo policial, lo que ha provocado situaciones extremas a algunos agentes. Hace un mes, dos de ellos se vieron acorralados y golpeados por varios transeúntes que se negaban a cumplir las normas contra la Covid-19 cuando estos policías se lo pidieron.

Un problema antiguo

La falta de efectivos es un problema reconocido por todos los sindicatos de la Policía Local de Granada. Además de SIPAN y UGT, CSIF se unió a ambos en enero para alertar de esta misma circunstancia. Su portavoz, Antonio Raya, insiste en que estas reivindicaciones no son nuevas y que ya en aquella fecha elevaron un escrito al Ayuntamiento advirtiendo de las “carencias y deficiencias con las que se montan los servicios”. Entonces, el SIPLG no se sumó a las protestas de sus compañeros, pero en esta ocasión sí.

"Es totalmente cierto que se están moviendo efectivos de unos servicios a otros. Si bien todos somos policías, y tenemos una formación amplia como para ese tipo de trabajos, en el momento en que no hacemos las tareas de nuestra especialización, estamos acumulando tareas para los siguientes turnos", recuerda Raya. En ese sentido, todos los sindicatos policiales coinciden en que es "tónica habitual" dejar barrios descubiertos cuando hace falta controlar las zonas de ocio y el cierre de los locales de hostelería, especialmente del centro.

El portavoz del SIPLG, Miguel Fernández, cree que, si existe el problema, hay que hacer “refuerzos de turno extraordinario”. Aunque, dice, se está reforzando la plantilla, Fernández entiende que hace falta más. “Entendemos que deben de meter más gente, en primer lugar, por propia garantía de seguridad a los agentes, y por otro lado para garantizar un buen servicio al ciudadano, donde hay noches que no se pueden atender todas las llamadas”. Además, desde el SIPLG le recuerdan al concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, que esta falta de efectivos se está produciendo en un momento en el que no se celebran eventos masivos como la Semana Santa o la Feria del Corpus, lo que añade más preocupación entre los agentes.

"Más allá del límite"

Para Ramón Buendía de SIPAN, llueve sobre mojado porque esta es la consecuencia de una "mala gestión”. “Faltan unidades y se debería reforzar los fines de semana, mientras se hace un mal uso del servicio de Atestados y se sobrecarga al servicio ordinario con trabajo que no le corresponde”. Una opinión compartida por Miguel Fernández del SIPLG que pone el foco en las oposiciones que se están celebrando y que no son suficientes para el déficit de personal que sufre la policía municipal: “Con menos agentes se están intentando cubrir las necesidades de la ciudad y restringen los servicios extras al mínimo, teniendo en cuenta el ahorro producido al no tener Corpus, Semana Santa, ni eventos deportivos, están estirando el servicio diario más allá del límite”.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Granada para tener su versión sobre las quejas policiales pero no ha obtenido respuesta.