El PSOE de Granada pide una investigación sobre el presunto "amaño" de las oposiciones a la Policía Local

Las oposiciones al cuerpo de la Policía Local de Granada siguen en el centro de la polémica. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento ha registrado la creación de un grupo de trabajo para investigar este proceso selectivo cuyo examen de supuestos prácticos se realizó el pasado 6 de marzo para cubrir 40 plazas de policías municipales. Los socialistas, que esperan contar con el apoyo de toda la oposición para que la iniciativa salga adelante, quieren depurar responsabilidades sobre el presunto “amaño” que denunciaron un sindicato y varios opositores.

La investigación llega después de que en el examen realizado hace mes y medio, los opositores y el sindicato SIPAN denunciaran públicamente que había varias preguntas de los supuestos prácticos que podían ser sospechosas de estar amañadas. En concreto, se trataba de las tres primeras preguntas de la parte en la que los aspirantes han de responder cómo deberían actuar según el procedimiento adecuado para cada situación, de acuerdo con la teoría aprendida.

Preguntas controvertidas

Ya entonces, SIPAN argumentaba que los tres supuestos prácticos parecían dirigidos porque lo que se preguntaba no encajaba con el temario que todos los aspirantes debían conocer. Un argumento que casaba con las quejas anónimas, por miedo a represalias, de varios opositores con los que eldiario.es Andalucía pudo hablar. La primera cuestión era sobre el vuelo de un dron en Granada capital, pero el problema es que, según los opositores, en ninguno de los 40 temas del temario se estudia la normativa de aviación y, además, la pregunta alude a un Real Decreto de 2017 que dejó de estar en vigor el pasado 31 de diciembre.

Sin embargo, la pregunta más polémica y que más controversia está generando en estas oposiciones fue la segunda de los supuestos prácticos. En ella se les pedía a los examinados que explicasen cómo actuar en caso de “Código Alfa”. Un código que solo conocen los agentes que ya trabajan en la Policía Local de Granada y que, como protestan SIPAN y opositores, en ningún caso se puede saber sobre él si no se es policía municipal o si solo se es un aspirante a entrar en el cuerpo.

El tercer supuesto también ha resultado polémico porque el tribunal preguntaba a los opositores sobre un caso en el que se habla de un fraude fiscal. De nuevo, como en la primera de las preguntas prácticas, SIPAN y los examinados dicen que en el temario no aparece ningún apartado sobre este asunto por lo que no debía formar parte de la prueba. Por ello, el sindicato y alguno de los participantes en la oposición sospechan que las preguntas pudieron estar dirigidas como parte de un “amaño” para beneficiar a determinados aspirantes.

El PSOE de Granada, que es el partido con más concejales (10), aunque la alcaldía la ostenta el bipartito de Ciudadanos (4) y PP (7), quiere llevar a cabo esta investigación para aclarar si ha habido o no una manipulación de las oposiciones, sobre todo porque se ha puesto en duda la imparcialidad del tribunal. Al respecto, fuentes policiales consultadas por este diario señalan la relación entre varios miembros del tribunal y el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) y consideran que eso perjudica a la limpieza de las oposiciones porque es una organización sindical próxima a la jefatura policial.

Quejas "sin fundamento"

A preguntas de este periódico a raíz de las denuncias de presunto “amaño”, Miguel Fernández, portavoz del SIPLG, defiende que es “bastante probable” que varios miembros del comité examinador pertenezcan a su sindicato, pero que eso no resta validez a las pruebas. Que las quejas de los opositores y el SIPAN "no tienen fundamento" porque todas las preguntas, dice, estaban dentro del temario y la de “Código Alfa” se podía entender por el contexto. Además, la Policía Local de Granada ya negó hace un mes que se hubiese producido cualquier manipulación en los supuestos teóricos porque las pruebas se ciñen a lo tasado “en la orden de la Junta de Andalucía”.

Los socialistas no terminan de creerse lo ocurrido y por eso quieren que se aclare todo. "Estamos muy preocupados porque sindicatos y opositores no tienen muy claro que el último proceso selectivo puesto en marcha por la Policía Local en Granada haya sido todo lo transparente que un proceso así exige. Esto no es nuevo. Suele pasar cada vez que llega el PP al gobierno de la ciudad. Pasó en la etapa de Torres Hurtado, y vuelve a pasar con César Díaz –concejal de Seguridad Ciudadana- y Luis Salvador –alcalde-”, dice Raquel Ruz, edil del PSOE.

Según Ruz, César Díaz tendrá que explicar “por qué” vuelve a haber procesos selectivos que no son transparentes. “No podemos permitirnos que el nombre de Granada se ensucie cada vez que el PP toma las riendas del Ayuntamiento”. Por eso, el grupo municipal socialista no solo ha registrado el grupo de trabajo para investigar estas oposiciones, sino para aclarar por qué hay tantos mandos policiales cuando faltan agentes y por qué, a pesar de eso, se ha convocado otra oposición para ampliar en 17 el número de altos cargos policiales. Una prueba que se ha encontrado con el rechazo mayoritario de los sindicatos del Ayuntamiento de Granada, pero que seguirá adelante.

Una cuestión sobre la que también se han pronunciado los sindicatos SIPAN y UGT en las últimas semanas. Con la desescalada de la Junta de Andalucía en Semana Santa por la pandemia de la Covid-19 que permitió la reapertura de la hostelería hasta las diez y media de la noche, la falta de efectivos policiales hizo que Granada se viera desbordada, aunque los datos policiales aportados por el Consistorio dieron una versión totalmente distinta. Algo que ambas secciones sindicales desmintieron porque consideran que el Ayuntamiento publicó cifras infladas del número de agentes que había disponibles patrullando. “Faltan policías de base y apenas tenemos compañeros que puedan estar patrullando cuando la ciudad está llena de gente”, aseguran fuentes sindicales.