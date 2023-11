La falta de personal provoca el cierre de camas “por primera vez” en otoño en el principal hospital de Granada

El Hospital Virgen de las Nieves atraviesa una situación inusual en pleno otoño. Según denuncian los sindicatos, es la “primera vez” que el principal centro hospitalario de Granada tiene que cerrar camas en este momento del año por falta de personal. Lo habitual es que, por las bajas de descanso del personal, estos cierres se produzcan en periodos vacacionales como el verano y la Navidad, pero la falta de efectivos ha obligado a clausurar ocho camas de Traumatología y más de una decena en Cirugía Vascular, según datos de la Junta de Personal del centro.

Mientras fuentes de Salud se esfuerzan por no hablar de cierres y prefieren calificarlo de “reorganización” de recursos, profesionales y sindicatos ponen pegas a una política que está generándoles “estrés” y haciendo que vayan a trabajar “sin ganas” por no poder afrontar todas las tareas que se dan en el día a día de un hospital regional que no sólo da cobertura a la provincia de Granada, sino también a zonas de Jaén y Almería. “Estamos asistiendo al desmantelamiento de nuestra sanidad pública y a la apuesta de la Junta Andalucía por la sanidad privada”, señalan los sindicatos.

Además, desde la Junta de Personal del Hospital Virgen de las Nieves denuncian que, desde marzo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les advierte de que “se ha agotado el presupuesto”, lo que repercute en las contrataciones que se pueden llevar a cabo. Actualmente, Traumatología ha cerrado ocho camas, según SATSE, y en Cirugía Vascular se han perdido más de una decena por falta de profesionales, de acuerdo con los datos que maneja CCOO. Según fuentes sindicales, las bajas entre el personal son muy numerosas y Salud no está paliándolas. “Se están perdiendo servicios y quirófanos”, aseveran en CSIF.

Las cifras que manejan los representantes de los trabajadores hablan de más de 200 bajas temporales solo de enfermeras y más de un centenar de reducciones de jornada en la misma categoría, que es la más numerosa de todo el centro hospitalario. “Esto se puede extrapolar al resto de especialidades”, indican desde CCOO. Lamentan que, pese a haber vivido etapas duras como la crisis de 2008 o la pandemia de la Covid-19, antes acudían al hospital con ganas de trabajar, pero que la situación actual es tan“ extenuante” que no se sienten capaces.

Especialidades afectadas entre sí

“Un hospital funciona como una pirámide y si un eslabón falla, falla todo”, explican desde la Junta de Personal. Por ejemplo, actualmente hay tan solo un celador para 15 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que hace que si este profesional no puede asear adecuadamente a un enfermo sea imposible cambiar la cama a tiempo para el siguiente. La falta de personal es tan flagrante, según denuncian los sindicatos, que en algunas categorías están teniendo que trabajar los llamados cargos intermedios, que son los supervisores.

“No están justificados ni los cierres de camas ni la falta de personal mientras se invierte dinero en derivar pacientes a la privada”, añaden desde UGT. Además, como no pueden realizar todas las tareas como sería oportuno, el complemento de productividad que reciben también se está viendo afectado. “Nos están poniendo notas bajas porque tenemos listas de espera muy amplias en diferentes categorías”. Por otra parte, para que la falta de personal no sea tan evidente para el usuario, “lo que están haciendo es cerrar consultas alternas cada día”.

En todo caso, llueve sobre mojado. Según sindicatos como CCOO, el pasado verano el plan de vacaciones ya fue un “fracaso”. “Se le propuso al SAS un plan muy ajustado y aun así le metieron un tijeretazo del 30%”. Esto se tradujo en que durante el periodo estival hubo un aumento inesperado de la presión asistencial y Salud se vio obligado a abrir una planta que estaba cerrada en el Hospital Virgen de las Nieves.

Por otro lado, cuando se acercan las vacaciones de Navidad, el panorama no parece muy halagüeño ante la previsión de las bajas que se producirán. En ese sentido, desde la Junta de Personal sostienen que “va a finalizar el año y se acerca el periodo navideño que va a provocar que la situación empeore, ya que se debe realizar el ajuste de jornada a los trabajadores antes de que acabe el año y la ausencia de personal sanitario y de personal de gestión y servicios complicará todavía más el caótico panorama”.

Fuentes de Salud aseguran que no ha habido problemas para atender a los usuarios en el centro hospitalario y que se están “reorganizando” recursos. “En ningún momento ha habido falta de camas para atender la demanda y el flujo de pacientes que necesitan asistencia sanitaria”. Sin embargo, ante la pregunta de cuántas camas se han cerrado de forma oficial, dónde se van a reubicar y cuántas quedan, las mismas fuentes oficiales no han respondido a este medio.