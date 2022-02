Luis Salvador, exalcalde de Granada por Ciudadanos, mueve ficha para integrarse en el PSOE de Andalucía

Luís Salvador ha pasado a la acción. El exalcalde de Granada por Ciudadanos está buscándose un nuevo lugar, consciente de que su papel en el municipalismo granadino tiene las horas contadas. Expulsado de Cs el pasado verano tras darle la alcaldía al PSOE de Francisco Cuenca, Salvador ejerce de edil del equipo de Gobierno como teórico verso suelto, pero claramente alineado ahora con los intereses socialistas, especialmente en las últimas semanas. Su presencia empieza a ser más habitual en los medios de comunicación y no tanto por su acción como concejal del Ayuntamiento de Granada, sino como analista de la situación política en Andalucía y en España. Mueve ficha así para integrarse de algún modo en el PSOE de Andalucía liderado por Juan Espadas y la buena relación entre ambos, como la describen muchas fuentes del partido, permite asumir que podría ocurrir. Sin embargo, fuentes oficiales del PSOE-A niegan que pueda suceder en el "corto o en el medio plazo". No es un asunto que se haya abordado aún, añaden.

El socialista Francisco Cuenca se hace con la alcaldía de Granada con el apoyo de Luis Salvador y otro concejal de Cs

No obstante, hay una serie de datos objetivos que dibujan lo que está ocurriendo entre bastidores. Además de su renovado interés por aparecer en entrevistas televisivas y radiofónicas, Luis Salvador aún mantiene una estrecha relación con algunos de los que fueron sus compañeros en el PSOE cuando él militaba en las filas socialistas. El exalcalde de Granada fue miembro activo del partido durante 20 años y llegó a ser senador durante los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011. Según ha podido saber elDiario.es Andalucía y confirma el propio Salvador, en ese tiempo entabló una estrecha relación con Alfonso Rodríguez de Celis. Un hombre que es hoy el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y el secretario de Política Municipal del PSOE a nivel nacional.

Ambos se conocieron hace tiempo y formaron equipo contra Susana Díaz en las primarias en las que Luis Planas, ministro de Agricultura, trató de arrebatarle la presidencia andaluza del PSOE en 2013. Aquella aventura fracasó y acabó con Luis Salvador fuera del partido e iniciando su andadura en Ciudadanos. Fue un hombre clave de los naranjas porque impulsó la marca fuera de Cataluña -hasta entonces las siglas eran Ciutatans y se presentaban solo en esta región- y creó una estructura que, sobre todo en Andalucía, le ha granjeado algunos éxitos como llegar a ser diputado nacional y alcalde de Granada y también algunos contratiempos por sus conocidos enfrentamientos con Juan Marín, actual vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de los naranjas en la comunidad. Sin embargo, su relación con Rodríguez de Celis fue importante entonces y lo es ahora.

Una amistad clave

Según explican fuentes del partido a elDiario.es Andalucía, la figura de Rodríguez de Celis es la clave por la que Luis Salvador acabó apoyando al PSOE en la investidura que tuvo lugar tras la ruptura del bipartito entre PP y Ciudadanos el pasado verano en el Ayuntamiento de Granada. Salvador maniobró para buscar una salida de un gobierno municipal en el que se quedó solo con su concejal José Antonio Huertas tras la dimisión en bloque del Partido Popular. Buscó apoyos fuera de Granada, consciente de que, en el PSOE local, con el que hoy comparte mandato, no se le mira con buenos ojos.

Al contrario, por el cálculo político de poder recuperar el bastón de mando granadino, los socialistas de la Alhambra decidieron olvidar que semanas antes de la investidura habían cargado contra Luis Salvador al decir que nunca pactarían con él. Sin embargo, como había ocurrido en 2019 en el pacto entre PP y Ciudadanos, Madrid decidió por Granada, Rodríguez de Celis amarró el voto de Luis Salvador y evitó cualquier posibilidad de recomposición del centro derecha granadino, por complicada que fuese esa empresa.

En esta tesitura, Salvador acabó por integrar el gobierno municipal asumiendo competencias en tareas algo difusas. A día de hoy, es el edil encargado de la cartera de la Estrategia 2031 que, en teoría, es la que debe hacer que Granada sea Capital Europea de la Cultura para esa fecha. Sin embargo, fuentes de la oposición en el Consistorio sostienen que Luis Salvador está más para figurar que para ejercer funciones que vayan a suponerle un impulso a dicha candidatura. Las mismas voces, algunas incluso del PSOE, asumen que este cargo es un regalo por haber acabado con Sebastián Pérez, el gran rival de los socialistas granadinos durante años como líder del PP local. Pérez acabó dinamitando el bipartito, pero el origen de esa ruptura se fraguó precisamente porque Luis Salvador se hizo con una alcaldía que Pérez entendía que debía ser suya y se negó a irse pese a que se había sellado un acuerdo para la alternancia con un apretón de manos que se fue con el viento.

Las posibilidades

Ahora, Luis Salvador busca una salida nueva en política que le permita vivir de ella el tiempo que le queda hasta jubilarse -está a punto de cumplir 59 años-. Así lo asumen fuentes socialistas y del Ayuntamiento de Granada. Un punto en el que entra en juego la figura de Juan Espadas, actual líder del PSOE de Andalucía y candidato a la Junta cuando se celebren las elecciones en este 2022. Entre los dos hay buena sintonía desde hace tiempo y Luis Salvador no ha escatimado en elogios hacia Espadas ni en su entorno más próximo ni mucho menos ante los medios de comunicación. Valora de él que sea una figura “moderada” y una “buena persona”. Pero, sobre todo, agita el argumento de que es el único político que puede frenar un eventual gobierno de PP y Vox porque asume que no hay otro escenario posible.

“Yo he estudiado muy bien a Vox a nivel local, nacional e internacional y sé lo peligrosos que son para nuestra democracia”, afirma Luis Salvador a este medio. Por eso mismo, asegura, su voluntad es la de apoyar a Juan Espadas para que se haga con la Junta de Andalucía. Desmiente que tenga ningún otro interés, más allá de hacer el bien “para los demás”. “Si haces política para que al resto le vaya bien, posiblemente a ti también te vaya así”. Sin embargo, fuentes socialistas asumen que Salvador está buscando un puesto en alguna consejería si Espadas lograse, contra pronóstico, gobernar en Andalucía. En Granada se le abren las opciones de llevar Cetursa, la empresa que gestiona Sierra Nevada, el Puerto de Motril o el Parque Tecnológico de la Salud. Pero Luis Salvador dice que él no está pensando en nada de eso. Además, preguntado sobre si antes de que acabe su mandato como concejal habrá dado el salto a Andalucía o se integrará con el PSOE, contesta ambiguo: “En política nunca puedes dar por sentado lo que ocurrirá en el futuro”.

Se ve capaz de "arrastrar el voto de centro izquierda"

Lo que parece claro es que no podrá integrar ninguna lista electoral por varios motivos. El primero es que se parte de la premisa de que Luis Salvador ahora mismo es presuntamente independiente. Por otro lado, su imagen no es la más propicia entre algunos sectores socialistas tras su abrupta salida hace ya casi 10 años y no sentaría bien que fuese en una de las candidaturas provinciales. Mucho menos en la granadina donde los nombres de Gerardo Sánchez y Noel López se dan por seguros. Quizás las opciones pasen por el Senado. De ahí que fuentes socialistas afirmen que estos meses que faltan hasta las elecciones van a hacer que Luis Salvador se muestre como un político sin siglas que apueste por el voto a Juan Espadas. El propio exalcalde se siente en ese papel cuando afirma a este medio que se ve capaz de “arrastrar el voto del centro izquierda que estaba en Ciudadanos”.

Por lo tanto, el cómo de su reencuentro en el futuro con las filas socialistas es la gran incógnita que planea sobre la figura de Luis Salvador y no tanto si ocurrirá. Él se niega a responderlo, pero sí insiste en que siente aprecio por Juan Espadas y que pide que se le vote porque cree que con él hay un dique de contención contra la extrema derecha que representa Vox y porque no cree que Juan Manuel Moreno Bonilla lo tenga tan fácil para repetir como presidente de la Junta, a pesar del clima electoral que le da buenas perspectivas al líder del PP. Además, su mensaje también es tajante en otro sentido: “El PSOE de Andalucía se ha renovado. Ha derrocado a Susana Díaz que representaba la corrupción en el partido. Este es un nuevo PSOE con el que comparto simpatías”.