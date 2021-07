El socialista Francisco Cuenca se hace con la alcaldía de Granada con el apoyo de Luis Salvador y otro concejal de Cs

Una semana después, Granada tiene nuevo alcalde. El socialista Francisco Cuenca se ha hecho con el bastón de mando en un pleno de investidura que no se ha salido del guion previsto y que ha permitido que el PSOE vuelva a gobernar la ciudad dos años después. Cuenca, que ya fue regidor entre 2016 y 2019, ha logrado el apoyo de Unidas Podemos-IU y el de los dos concejales de Ciudadanos, el exalcalde Luis Salvador y José Antonio Huertas, que se han alejado de la derecha política que había permitido un bipartito entre Cs y PP hasta hace un mes.

Aunque la noticia no sorprende, porque desde que Salvador presentó su renuncia no ha ocultado que apoyaría al PSOE por haber sido la lista más votada en las elecciones de 2019, sí es el punto y final a un carrusel de negociaciones a la desesperada para que la derecha volviese a pactar un gobierno conjunto. La dirección nacional de los naranjas ha presionado hasta última hora a su exalcalde para que cejase en su empeño de darle el mandato al socialista de Cuenca, alegando que no era ético hacerlo porque sigue "imputado" en una causa en la que se investiga la contratación de personal externo para cursos de formación de la Junta de Andalucía de hace una década.

Pero Luis Salvador no ha cedido ante los de Inés Arrimadas y se ha mantenido firme en su decisión de favorecer un gobierno del PSOE y quitarle toda opción a su propio partido y a los populares al haberse sentido traicionado por ambos. Fuentes consistoriales explican que el exalcalde está molesto con la dirección nacional de Ciudadanos porque en dos años de mandato apenas ha tenido respaldo ni una visita institucional y, además, en las últimas semanas lo han dejado especialmente solo, a pesar de que fue el PP el que dinamitó el bipartito saliéndose de él. Por eso, tampoco quería favorecer que los populares llegasen al poder porque no solo dimitieron en bloque el 8 de junio, sino que no han dejado de presionarle para que se vaya.

Con todo resuelto, la estrategia del Partido Popular ha acabado fracasando. Aunque el origen de todo estuvo en el expresidente granadino de los populares, Sebastián Pérez, que dejó el partido, pero no su acta de concejal, y amenazó con darle el gobierno al PSOE apoyando una moción de censura si no había una alternancia entre Luis Salvador y un candidato del PP, tal y como supuestamente se pactó durante la investidura de 2019, el Partido Popular abrazó ese plan sin medir las consecuencias.

Tras un mes de intrigas y presiones muy duras por parte de varios frentes, el PP ha acabado dándole la alcaldía al PSOE merced a una estrategia errática. Pese a que han presentado a Francisco Fuentes como su candidato de consenso capaz de sumar los apoyos de todos los concejales del bipartito, a excepción de Salvador y Huertas, la aritmética no les favorecía porque no necesitaban obtener los 14 apoyos de la mayoría absoluta o saldría el PSOE como opción más votada en los comicios locales de 2019. De hecho, Vox se salió de todo acuerdo en la tarde del martes al ver que no habría acuerdo. Para rizar el rizo y jugar su propio papel mediático -muy desdibujado y apenas relevante en las últimas semanas-, la extrema derecha ha puesto de candidato testimonial a su portavoz Onofre Miralles.

La capacidad de resistencia de Luis Salvador, que no dimitió hasta el pasado 1 de julio, fue cerrando puertas para un nuevo bipartito porque el exalcalde proponía que si el PP no volvía, se explorarían "otras fórmulas" que pasaban por darle el poder a los socialistas. De hecho, el nuevo regidor, Francisco Cuenca, se mostró abierto a negociar con todos los partidos -a excepción de Vox- por lo "anómalo" de la situación. De ahí que Luis Salvador y Cuenca hayan acabado reencontrándose para darle la alcaldía al segundo, como ya ocurrió en 2016.

Las primeras reacciones a la investidura del socialista no se han hecho esperar. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha atacado tanto a Ciudadanos como al propio regidor. A los naranjas por haberle hecho alcalde y a Francisco Cuenca al decir que está "procesado por corrupción".