El PP muestra su apoyo a la alcaldesa de Motril investigada por pagar con dinero público una condena

El Partido Popular de Granada ha decidido cerrar filas en torno a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. Los populares han mostrado su “respaldo” y su “confianza” a la regidora después de que la Fiscalía haya abierto diligencias por un presunto delito de malversación de fondos al pagar con dinero público una condena que le fue impuesta por calumniar a otro político. Los hechos, desvelados por elDiario.es Andalucía el pasado octubre, han provocado que el PP provincial haya salido al paso de la petición de dimisión que han hecho tanto el PSOE como e IU en el Ayuntamiento de Motril. Los mismos partidos que llevaron el caso ante la justicia.

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha firmado un comunicado en el que, además de expresar “respaldo” a Luis García Chamorro, confía en que pronto puedan resolverse las diligencias que el Ministerio Fiscal ha abierto esta misma semana. De paso, ha aprovechado para cargar contra el PSOE por pedir la renuncia de la alcaldesa de Motril tras la investigación que ha abierto la Fiscalía. “La formación no va a aceptar ni una sola lección del Partido Socialista manchado por la corrupción y menos aún de (Juan) Espadas Cejas que formó parte del gobierno más corrupto que ha tenido nunca la Junta de Andalucía con el fraude y malversación de millones de euros”. Es decir, el PP de Granada ha rescatado el asunto de los ERE andaluces para desviar la atención sobre la alcaldesa más importante que tiene en la provincia.

Como el PSOE ha pedido la dimisión de García Chamorro, Jorge Saavedra cuestiona la legitimidad de los socialistas para reclamarla. “¿Qué tendría que hacer el Partido Socialista con el alcalde de Granada que, a diferencia de la regidora de Motril, sí tiene una imputación en firme por parte de un juzgado de Sevilla?”, pregunta el secretario general aludiendo también al regidor granadino Francisco Cuenca que está siendo investigado en una causa que busca presuntas irregularidades en cursos de formación de la Junta cuando era delegado provincial del Gobierno andaluz. No obstante, fuentes judiciales y el propio alcalde afirman que su imputación está próxima al archivo por no haber indicios suficientes contra él. A pesar de ello, Saavedra ha querido recordar la situación procesal del alcalde de Granada para pedirle al PSOE que no pida algo que no cumple en la capital.

El secretario general de los populares granadinos asegura que esta no es más que una estrategia de la izquierda que muestra su “sectarismo” y su “pretensión de ganar lo que no consigue en las urnas frente a una alcaldesa que está transformando Motril”. Saavedra dice que los socialistas están llevando a cabo una campaña de “malas artes” desde hace tiempo con “otros responsables públicos del Partido Popular a los que la justicia ha dado la razón”. Pasando así a una estrategia de ataque que contrasta con el tono rebajado que habían adoptado con este tema. Sin ir más lejos, el PP se limitó a hablar de “respeto” a las decisiones judiciales cuando este medio pidió una valoración por la investigación que ha abierto la Fiscalía contra Luisa García Chamorro.

Tensión preelectoral

En todo caso, estas declaraciones del secretario general de los populares granadinos van en la línea del apoyo que ya ha mostrado en los últimos meses el presidente provincial, Francisco Rodríguez, a la alcaldesa motrileña. Ambos son amigos desde hace tiempo y se han encontrado ahora como dos personas de peso dentro de la estructura provincial. De hecho, el PP de Andalucía nombró a García Chamorro como secretaria de Financiación Local del partido apenas dos meses después de que saliese a la luz que pagó con dinero público la condena por calumnias.

A pesar de su poder, ambos atraviesan ahora una crisis de imagen entre los afiliados que en el caso de García Chamorro le ha llevado a vivir cómo su agrupación local está en un ambiente hostil contra ella y en el caso de Rodríguez cómo la mayoría de militantes le ven con poco liderazgo para manejar el futuro del partido, según explican fuentes del PP de Granada. Es más, la propia alcaldesa de Motril considera que la filtración de sus ingresos de fondos públicos para pagar su condena se produjo por “fuego amigo” de gente de su propio partido. No obstante, la Fiscalía también investiga a otra concejala de su equipo como colaboradora necesaria en este asunto.

La apertura de diligencias contra García Chamorro corre el riesgo de convertirse en una bomba de relojería para el PP de Andalucía en pleno año electoral. Desde el PSOE están zarandeando el árbol para poder utilizar el caso como argumento de campaña y los populares, según fuentes del partido, temen que no puedan controlarlo. Por eso, desde Sevilla, de momento, dejan libertad al PP de Granada para que maneje la investigación contra la alcaldesa como consideren necesario, pero hay quienes no terminan de ver con buenos ojos este respaldo cerrado de la dirección provincial a una alcaldesa que está en el punto de mira y de la que pueden surgir nuevos episodios en los tribunales.

De momento, el Ayuntamiento de Motril es un polvorín y las próximas semanas serán vitales para saber qué ocurre con García Chamorro y cómo encaran sus rivales políticos la apertura de diligencias. Fuentes socialistas no descartan que desde el PSOE se le pida al PP de Andalucía que aplique el código ético para depurar responsabilidades sobre la regidora motrileña. De momento, la portavoz del PSOE de Motril, Flor Almón, ya ha dicho que “el tiempo de Luisa García Chamorro como alcaldesa de Motril ha concluido”.