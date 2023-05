El presidente del PP de Granada reta al portavoz del PSOE de su pueblo: “Diga usted qué ilegalidad hemos cometido”

El presidente del Partido Popular de Granada y alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, ha retado al portavoz del PSOE de este municipio granadino, Jesús Cantal, a cuenta de las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante su mandato y de las que se ha informado este medio. Durante el pleno de mayo celebrado este jueves, Rodríguez le ha reclamado a Cantal que señale qué hechos irregulares han ocurrido en su gobierno, al tiempo que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de querellarse contra él.

La Fiscalía ve "indicios de delito" en la construcción de un cortijo sin licencia en suelo no urbanizable por el presidente del PP de Granada

La discusión se ha producido tras aludir Cantal a las presuntas irregularidades que se habrían cometido por parte del Ayuntamiento de Alhendín al contratar diferentes proyectos de reforma con un grupo de empresas en la que trabaja en concejal de Economía, Cristian García. En concreto, se trataba del último punto del día que versaba sobre las modificaciones de créditos en las que se mencionaban algunas de las obras de las que ha informado este medio. En ese momento, Rodríguez ha cortado la intervención del socialista para requerirle que aclarase lo que estaba diciendo.

“Le paro la intervención y le requiero que aclare qué medidas sospechosas hay por si tenemos que iniciar medidas contra usted. Diga qué medidas sospechosas se han aprobado en este Ayuntamiento. Diga usted claramente qué ilegalidad hemos cometido en este Ayuntamiento porque va a tener usted una querella apenas que salgamos del pleno”. Acto seguido, el alcalde de Alhendín y presidente de los populares granadinos ha afirmado que su equipo está “cansado” de que Jesús Cantal le dé “vuelos y mienta a sabiendas para atacar la honorabilidad de los corporativos de este equipo de Gobierno”.

El portavoz socialista se ha defendido explicando que él no ha atacado a la “honorabilidad”, sino que se ha limitado a mencionar “un artículo de un periódico”. A lo que Rodríguez ha contestado poniendo en duda la veracidad de la información de elDiario.es Andalucía: “Un artículo de opinión al que usted le da credibilidad a una fake news. Entonces diga usted la verdad o diga usted como portavoz del grupo socialista si hay ilegalidades o no, o si usted cree que hay ilegalidades vaya usted a la Fiscalía y lo pone en su conocimiento y si no, evite hacer un tipo de comentarios para confundir a la ciudadanía”.

“Al Ayuntamiento le importan tres pitos”

Alegando que no tiene intención de “confundir a la ciudadanía”, Jesús Cantal ha seguido su intervención en el pleno de Alhendín recordando que van a pedir “información” sobre este caso y que espera que se le responda, “no cómo otras veces”. “Diga usted si hay alguna irregularidad que conste en el acta y así nosotros podemos actuar también en consecuencia. No se excuse usted en informaciones que al Ayuntamiento de Alhendín le importan tres pitos lo que un diga un periódico, tres o quinientos, y que diga usted, que sabe perfectamente la realidad, que este ayuntamiento no ha contratado en ninguna junta de gobierno de ninguna forma ilegal”, ha contestado el presidente de los populares.

El portavoz socialista ha insistido en que va a solicitar documentación para aclarar si la contratación que se ha producido es “compatible o no” lo que ha encendido aún más los ánimos de Francisco Rodríguez: “Usted siga por esa vía que va a cosechar unos éxitos electorales tremendos dándole pábulo a mentiras a sabiendas de que son mentiras. Ya le he comentado en alguna ocasión que esto sigue siendo un pueblo y que usted dé pábulo a falsedades a sabiendas de que son mentira, eso no ayuda. Señor Cantal, le quedan a usted 15 días para las elecciones, tiene oportunidad todavía de rectificar o de seguir en la línea de seguir atacando a las personas que son inocentes, que han hecho una gran labor en este Ayuntamiento. Se pueden ganar elecciones con propuestas y yendo de cara en lugar de inventándose falsedades para acusar a las personas en un pueblo”.

“Se lo he dicho en reiteradas ocasiones y se lo vuelvo a decir a usted; que usted sabrá la forma en la que quiere afrontar la campaña electoral y la forma en que usted quiere que transcurran estos 15 días. Seguimos siendo un pueblo y seguimos todavía cruzándonos por las calles con nuestras madres y nuestros hermanos para que usted acuse falsamente a corporativos de esta corporación”, ha sentenciado Rodríguez antes de dar paso a la votación del punto con el que se ha cerrado el último pleno del mandato hasta después de las elecciones municipales en las que el presidente popular opta a la reelección.