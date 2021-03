Suspendidas las oposiciones de bomberos de Granada por una presunta filtración de información sobre el examen de conducir

Las oposiciones al cuerpo de bomberos de Granada han sido suspendidas. El cuarto ejercicio del proceso selectivo, que tenía que realizarse entre el 24 y el 25 de marzo, no se llevará a cabo, de momento, tras detectarse una presunta filtración de información que afectaría a su desarrollo. El tribunal opositor ha sido el encargado de anunciar, a través de un edicto del Ayuntamiento de Granada, que las pruebas quedan paralizadas hasta nueva orden.

Según ha podido saber eldiario.es Andalucía, a través del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de Granada, el origen de la presunta filtración estaría en un adjunto al cuerpo de apagafuegos. Al parecer, de acuerdo con los datos obtenidos, este individuo habría aprovechado su condición dentro de la plantilla para poder acceder a información privilegiada sobre el examen de conducir que tenía que realizarse.

Las oposiciones, que pretenden cubrir 9 plazas de bomberos en principio entre más de 70 aspirantes, se habrían visto alteradas por esta filtración ya que la persona que está siendo investigada trabaja en una academia en la que están inscritos un número importante de aspirantes al cuerpo. Según el SAB, esta persona no es bombera, pero sí está en el día a día del cuerpo porque se dedica al mantenimiento y cuidado de los vehículos que se utilizan en emergencias y en la extinción de incendios.

Además, la presunta filtración se conoció el pasado lunes después de que el tribunal anunciara qué vehículo se iba a utilizar para los ejercicios prácticos. Según fuentes del cuerpo, el adjunto al cuerpo de bomberos habría enviado, presuntamente, un vídeo explicativo a sus alumnos sobre cómo utilizar y conducir el vehículo en el que se iban a examinar. Unas imágenes que llegaron hasta el tribunal que tomó la decisión de anular la prueba para depurar responsabilidades.

Un vídeo polémico

La suspensión ha provocado la reacción adversa de algunos opositores que consideran que esta filtración no es motivo suficiente para que se tenga que parar el proceso selectivo. Aseguran que un vídeo no puede sustituir nunca a la práctica, pero Ernesto Moreno, portavoz del SAB en Granada, sostiene que “ningún opositor sabe concretamente cómo se puede conducir un vehículo y esa información era muy valiosa para cualquiera”. Por otro lado, esta suspensión no sorprende entre los bomberos porque ya había indicios de que el presunto filtrador estaba buscando cómo beneficiarse.

Fuentes del cuerpo consultadas dicen que el filtrador ya habría estado aconsejando a sus alumnos cuáles podrían ser los vehículos que se utilizarían para las prácticas de este ejercicio de conducción. No solo eso, apuntan las mismas voces, sino que es una persona que trabaja de forma estrecha con el jefe de bomberos, lo que le ha servido para aprovecharse de esa condición. Sin ir más lejos, como el vehículo que iba a utilizarse para los exámenes fue paralizado y limpiado el pasado lunes para que estuviese listo para los ejercicios prácticos, esta persona pudo saber de primera mano que ese sería el elegido.

Por otro lado, desde el SAB dicen que el jefe de bomberos y el concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, no han hecho nada pese a que sabían lo que estaba ocurriendo con este individuo porque el propio sindicato lo advirtió hace días. En todo caso, consideran que la única persona responsable de que se suspenda la oposición es quien ha filtrado presuntamente la información. En ese sentido, este medio ha tratado de obtener la versión del edil y del tribunal de las oposiciones sin éxito de momento.