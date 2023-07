Vivir sin luz en la Zona Norte de Granada en pleno verano: “Es una situación inhumana”

Hace tiempo que en la Zona Norte de Granada utilizan los enchufes como si de un acto de fe se tratase. Recurrir a la electricidad en este lugar de la ciudad de la Alhambra es un reto tras décadas de cortes de luz que van en aumento. Ahora, en pleno verano, el escenario no es mejor. Y nadie parece dar con la solución definitiva.

Mientras unos acusan a Endesa de tener las instalaciones eléctricas de una manera deficitaria en la Zona Norte y otros sostienen que el problema real son los enganches ilegales para el cultivo de marihuana, en medio quedan vecinos como Julia. No se llama así, pero su situación es tan precaria y su temor es tan grande que pide a este medio que oculte su identidad. Vive en la barriada de La Paz, uno de los lugares más deprimidos de la Zona Norte, y sus días los sobrelleva sin poder utilizar ni siquiera un ventilador: “Esto es cómo estar en otro siglo”.

“Estoy medicada por culpa de la ansiedad que me generan los cortes de luz. Esto no es vida porque mis vecinos y yo, que somos gente honrada, no podemos estar tranquilos”. A sus 58 años, vive sola en la casa que sus padres le legaron y no tiene ni pareja ni hijos. Sus hermanos son sus mejores aliados, pero ella lo que pide es poder salir de esta barriada granadina. “Mi sueño es poder estar dignamente en otro sitio”. Cuenta que, aunque los cortes del suministro de luz son constantes, paga facturas superiores a los 200 euros, como ha podido comprobar este medio. Una cantidad muy elevada, especialmente para ella que está en paro.

“Sabemos que se enganchan a nuestros contadores y no hay nadie que nos ayude”, lamenta Julia. Ella misma se hace eco de un rumor que corre por las calles de la Zona Norte que apunta a que hay incluso “sobornos” para que no se revisen todos los suministros. “El problema es la marihuana y la gente que vive de ella, que son muchos menos que los que tratamos de ser honrados”. Esta vecina considera que el problema con los enganches ilegales ha ido en aumento desde hace 15 años, y que no es algo nuevo.

La salud en juego

Rozando los 60 años, lleva más de 40 viviendo en esta barriada de la capital granadina y recuerda cómo ya en su infancia en el colegio se hablaba de la problemática que hoy les deja sin luz. Aunque los diferentes equipos de Gobierno del Ayuntamiento de Granada han tratado siempre de evitar estigmatizar a la población que vive en la Zona Norte desligándola de un problema de marihuana, sus vecinos creen que se debe hablar más de ello. “Aquí nos da miedo hacerlo porque nos señalan y todo el mundo te conoce”, lamenta Julia. “Tengo amigos y conocidos que son electrodependientes que se juegan la salud todos los días por los cortes del suministro”.

Algo más lejos de la barriada, los problemas se siguen extendiendo. La avenida Joaquina Eguaras es una de las que da acceso a la Granada que no sufre los problemas eléctricos, pero incluso en estos días de ola de calor también ha sido escenario de micro-cortes de luz. Andrés, un joven que vive en esta zona, explica que la electricidad se va y vuelve “cada cinco minutos”. Lamenta que, si la situación se sigue prolongando en el tiempo, “nos vamos a quedar sin aparatos de aire acondicionado y sin ordenadores”. Algo que en su caso es especialmente importante puesto que en ocasiones teletrabaja desde su domicilio.

Un problema enquistado

Endesa, la compañía eléctrica responsable de las instalaciones que están situadas por toda la Zona Norte, defiende su actuación y centra los problemas en los enganches ilegales de luz para cultivar marihuana: “La red de distribución de Granada se encuentra sometida en ciertos puntos de la ciudad a una sobrecarga excesiva de potencia derivada del fraude masivo, especialmente dedicado al cultivo de marihuana, lo que ocasiona interrupciones de suministro”.

“Del total de centros de transformación repartidos por Granada capital, unos 1.125, esta situación se registra en solo 18, y generan el 97% de las incidencias en la red eléctrica de la ciudad”, señalan desde la empresa. “Además, únicamente el 45% de los 4.875 suministros a los que abastecen estos 18 centros de transformación tienen contrato en vigor”. Es decir, Endesa argumenta que el fraude se produce sobre todo por personas que no tienen contratada la electricidad.

Por otra parte, defienden que en los últimos años han invertido alrededor de 8 millones de euros para contar con “tecnología punta” en la red eléctrica de todo el entorno. Un hecho que se ha acompañado de redadas policiales y de colaboración institucional para abordar el problema en la llamada Mesa por la Zona Norte de Granada. En cuanto a las intervenciones de la Policía Nacional, la última se ha llevado a cabo en estos últimos días y ha detectado 44 enganches ilegales en algunas de las calles más deprimidas de las diferentes barriadas.

Desde el Ayuntamiento de Granada, de la recién estrenada alcaldesa popular Marifrán Carazo, ya se ha mantenido una reunión con el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, para tratar este tema de nuevo. Martín califica de “inhumana” la situación que están atravesando los vecinos y recuerda que no es algo nuevo ni resuelto. La regidora, de su parte, ha mantenido una reunión inicial con el delegado de Endesa, con quien se ha emplazado a mantener otra reunión para tratar el asunto al más alto nivel, dentro de las competencias municipales.

A su vez, se está en contacto con las asociaciones y colectivos de la Zona Norte y se va a solicitar la convocatoria de la mesa en la que intervienen todas las administraciones para llevar a cabo soluciones. Esta mesa lleva celebrándose más de un lustro, pero hasta el momento no ha conseguido revertir un problema que a vecinos como Julia o Andrés les dificulta en exceso su día a día.