Vox denuncia al alcalde de Granada en Inspección de Trabajo por ir al Ayuntamiento teniendo sospechas de estar contagiado de Covid-19

El positivo en Covid-19 que dio el alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), hace ya dos semanas y del que está recuperado, sigue lejos de estar resuelto en el plano político. Mientras que todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital (PSOE, Podemos-IU y Vox) han iniciado una investigación para aclarar si actuó de forma negligente al acudir al Consistorio pese a tener sospechas de estar contagiado, en Vox han decidido pasar a la acción. Según ha podido saber este medio, la formación de extrema derecha ha denunciado al alcalde ante la Inspección de Trabajo.

Este medio ha tenido acceso a la denuncia presentada por Vox y firmada por su portavoz municipal, Onofre Miralles. En ella, el partido desarrolla una serie de cuestiones por las que considera que Luis Salvador pudo haber sigo negligente al acudir al Ayuntamiento de Granada el mismo día en que se confirmó que era positivo en Covid-19. La formación de extrema derecha, que votó a favor de la investidura de Salvador en junio del año pasado, ha censurado la actitud del regidor desde el mismo momento en el que este hizo público que había contraído coronavirus.

En el escrito presentado ante la Inspección de Trabajo, Vox señala que el 28 de septiembre, cuando Salvador anunció que había dado positivo, era más que evidente el rumor extendido "de que, en el gabinete de la Alcaldía de Granada, existía –al menos- un contagio por COVID". La denuncia continúa argumentando que en la mañana de ese día "era conocido por varios miembros del equipo de gobierno municipal el citado rumor y, sin embargo, hasta las 13.30 horas no se decidió acudir a un centro hospitalario a hacerse las pruebas PCR, tanto el alcalde como uno de sus colaboradores".

Según la formación de extrema derecha, el Ayuntamiento de Granada tampoco actuó con diligencia al confirmarse el positivo por Covid-19 del alcalde y uno de sus colaboradores. "Tampoco se activó el protocolo antiCovid19 hasta la mañana del martes día 29". Por ello, Vox recuerda que Luis Salvador puso en riesgo a personal del Consistorio y a quienes compartieron su agenda aquel día, pues no la detuvo. "Es obvia la ausencia en sus puestos de trabajo de 3 colaboradores directos del alcalde durante el día 28 de septiembre, y sin embargo el alcalde de la ciudad optó por no confinarse".

La denuncia continúa asegurando que "a día de la fecha siguen sin adoptarse por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales las medidas correctoras que deberían en virtud de las Directrices de buenas prácticas en actividades de gestión y administración en el Ayuntamiento de Granada (entendemos que son de analogía para una administración pública) incluidas dentro de las Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2". Una cuestión que se desarrolla en el segundo punto de la querella presentada.

Insuficientes medidas sanitarias

La formación de la que es portavoz Onofre Miralles en el Ayuntamiento de Granada alega que tampoco se están cumpliendo con las normas sanitarias impuestas desde hace meses. Para ello, Vox presenta una fotografía del despacho en el que trabajan los colaboradores del regidor y dos secretarias del Consistorio. La imagen desvela una supuesta "vulneración de las más esenciales normas en materia de protección y prevención de riesgos laborales que se encuentra dentro del gabinete de la Alcaldía de la ciudad de Granada".

Como se aprecia en la fotografía, cuatro personas comparten un espacio que no parece todo lo amplio que debería ser dadas las circunstancias de la pandemia. De hecho, el partido de extrema derecha denuncia que no se respetan las distancias de seguridad entre mesas ni existe señalización de paso. Además, en Vox argumentan que dos de las personas que trabajan en ese departamento no forman parte del gabinete por lo que tienen "dependencias físicas en un espacio distinto al de la alcaldía".

Mantuvo la agenda

La denuncia el alcalde "ha desoído todo tipo de recomendación sanitaria, amén de prescindir total y absolutamente de cualquier tipo de decoro profesional, al hacinar en un espacio absolutamente insuficiente tanto personal a su cargo, como personal dependiente de su grupo político". Al tiempo que se recuerda que "el positivo del alcalde se conoció tras una prueba PCR que se realizó el día 28 de septiembre del 2020, pero desde primera hora de la mañana se conocía la rumorología de un posible contagio masivo entre los miembros de su gabinete, pues 3 de ellos se ausentaron del trabajo –entendemos que por el hecho de sentir síntomas-".

Sin embargo y según el escrito presentado ante la Inspección de Trabajo por parte de Vox, "el alcalde mantuvo su agenda de actos públicos lo que supuso la puesta en riesgo de la salud de personal a cargo del Ayuntamiento, de la organización del evento Granada Gourmet, así como de las visitas protocolarias que recibió esa mañana en el Ayuntamiento". Motivos todos ellos por los que se inicie "un procedimiento administrativo especial de actuación de la inspección de trabajo y seguridad social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, regulado en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio".