Interfresa eleva a la Fiscalía de Huelva los posibles abusos sexuales a mujeres temporeras

La Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) ha elevado escrito al Fiscal Jefe de la Audiencia de Huelva, en representación de las principales organizaciones, asociaciones profesionales y la totalidad de empresas productoras y comercializadoras que operan en el sector de la Fresa en Huelva, para que investigue posibles casos de abuso sexual a temporeras de la campaña agrícola. Asimismo, solicita a la Fiscalía y a la administración urgencia en las actuaciones para esclarecer esta situación.

Según ha informado Interfresa en una nota de prensa, la organización también ha solicitado información a la Subdelegación del Gobierno para conocer si existe alguna denuncia presentada ante Policía o Guardia Civil a este respecto.

Así, ha elevado dicho escrito a la Fiscalía para que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ordene las diligencias que procedan y las medidas que hubiere lugar tendentes a esclarecer los presuntos hechos delictivos referidos en medios online y redes sociales y, en su caso, la determinación de las personas criminalmente responsables.

El certificado con acuse de recibo dirigido a la Administración se presentó el 22 de mayo por la gerencia de Interfresa y en el mismo se hace constar a la Fiscalía que "el escaso detalle de la información facilitada por los medios citados a través de las publicaciones editadas, en los que se obvia cualquier dato relativo a las personas supuestamente agredidas o vejadas, así como de los supuestos agresores, nos lleva a que por esta vía no podamos presentar denuncia contra persona determinada".

No obstante, piden a esa Fiscalía que use de su autoridad para investigar y, si de ello resultara la comisión de delito, formular la correspondiente querella.

Además, han indicado que días antes también se había presentado escrito en la Subdelegación del Gobierno requiriendo información sobre posibles denuncias que se hayan podido presentar ante la Guardia Civil y Policía Nacional, sin que hasta la fecha se haya recibido la contestación al mismo.

Igualmente, Interfresa ya ha realizado un contacto directo con las empresas que operan en el sector de los frutos rojos de Huelva y todas han expresado su estupefacción por "las gravísimas acusaciones --hasta la fecha, sin pruebas ni denuncias-- vertidas por determinados medios de comunicación".

Así las cosas, están a la espera de conocer el pronunciamiento de la Subdelegación del Gobierno y de la actuación de la Fiscalía para proceder de forma urgente a iniciar todas aquellas medidas legales dirigidas directamente hacia quienes están atentando contra la imagen del sector de los frutos rojos.

En este sentido Interfresa considera que "se están aprovechando algunas informaciones, todavía no confirmadas por actuación judicial o policial, para favorecer una campaña de desprestigio generalizada que se viene gestando desde otros países también productores para perjudicar la importante actividad del sector en Huelva".

Además, recuerda que como se hacía constar en el comunicado emitido por organizaciones empresariales y sindicales nada más aparecer las primeras publicaciones, la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza reitera que "tolerancia cero" ante cualquier acción delictiva.

Asimismo, estima que se hace necesario con "la máxima urgencia" esclarecer las afirmaciones que se hacen en medios de comunicación habida cuenta del daño causado a las distintas instituciones y colectivos citados (Policía y Guardia Civil, Justicia, Inspección de Trabajo, Sindicatos y Organizaciones no Gubernamentales y/o Profesionales), así como los trabajadores, empresas, cooperativas y profesionales del Sector de la Fresa.

En este sentido, también se ha tenido conocimiento y así se le ha comunicado también a la Fiscalía del comunicado emitido por el Ministerio de Empleo del Gobierno de Marruecos en el que se hace constar que una delegación conjunta marroquí-española realizó una visita de campo los días 10 y 11 de mayo en la provincia de Huelva para conocer las condiciones de trabajo de las trabajadoras en las fincas españolas y las plantas de embalaje de los productos agrícolas y sus viviendas, y para garantizar los diversos servicios prestados a los trabajadores agrícolas para ayudarlos y facilitar su integración.

Detalla también que, a lo largo de las prospecciones llevadas a cabo de tres compañías en el campo de los frutos rojos y la fresa, "no se encontró ningún caso específico de abuso o violación contra los trabajadores marroquíes, ni con respecto a colegas en otras granjas", así como que "no se registraron quejas ante las autoridades españolas".

En este contexto, desde Interfresa remarcan que "el Ministerio ha venido a señalar que los servicios consulares marroquíes en la provincia de Sevilla no han recibido ninguna queja al respecto, destacando su disposición a garantizar, en colaboración con las autoridades españolas, el seguimiento del tratamiento de cualquier caso".

Actuación de la Junta

Por su parte, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha asegurado este jueves que la administración regional ha remitido a la Fiscalía la información recapitulada sobre posibles casos de abuso sexual a temporeras en la campaña de la fresa de Huelva. Además, también dará traslado de esa información al Gobierno porque, a su juicio, la importancia de esta situación requiere de "cooperación institucional".



Así lo ha puesto de manifiesto la consejera en sede parlamentaria tras ser preguntada por la diputada de IULV-CA Elena Cortés sobre estas situaciones de abusos, -- publicadas en un medio de comunicación extranjero--, así como por los medios que se van a destinar para luchar contra la violencia de género y si se han detectado más casos de interrupciones voluntarias de embarazos en la zona.



En este sentido, Aguilar ha dejado claro que la administración no tenía conocimiento de dichos hechos, pero en cuanto se hicieron dichas publicaciones "de inmediato" se puso a trabajar y mantuvo reuniones con los sindicatos y con las entidades que trabajan con colectivos inmigrantes de la zona, los cuales tampoco conocían dichas situaciones de abuso.



No obstante, ha explicado que las entidades sociales, tras realizar ciertas gestiones, le trasladaron una información importante que la Junta va a remitir a la Fiscalía al objeto de que considere si se debe investigar o no, así como la enviará también al Gobierno de España porque es una "situación de tanta trascendencia que necesita de la colaboración institucional".



"Le puedo asegurar que hemos respondido de inmediato y vamos a seguir", le ha indicado Rosa Aguilar a Cortés, la cual le ha reprochado que la administración no fuera conocedora dado que la ley sobre Violencia de Género, en su artículo ocho incide en un plan para la detección y prevención, sobre todo para las mujeres más vulnerables. La diputada de Izquierda Unida ha remarcado la vulnerabilidad de las temporeras que trabajan en la fresa, en su mayoría de origen extranjero.



Cortés ha reivindicado acciones y un presupuesto concreto para combatir la violencia de género porque "va a pasar a la historia como la consejera que remitió al consejo de gobierno una modificación de la ley sin memoria económica", le ha dicho.



Por su parte, la consejera ha subrayado que las acciones que se van a poner en marcha para luchar contra esta lacra social son "trasversales" y ha explicado que, en el ámbito sanitario, se ha trabajado con las mujeres que han llegado a interrumpir voluntariamente su embarazo y "no hay ninguna denuncia que se haya realizado". Además, ha indicado que hay una trabajadora social que trabaja "desde la proximidad" con esas mujeres y tampoco ha tenido ninguna noticia al respecto.



Asimismo, ha afirmado que en el Instituto Andaluz de la Mujer y el Centro de Información de la Mujer del Condado de Huelva se han recibido tres denuncias, que "han sido debidamente atendidas" y se han derivado al servicio de atención jurídica y psicológica, por lo que "se ha actuado".



Además, ha anunciado que se harán campañas informativas al objeto de que las mujeres "sepan todo aquello que puedan hacer" ante esas situaciones ya que es importante contar con "su complicidad" a la hora de poder actuar porque "las necesitamos a ellas para actuar". Finalmente, la consejera ha apuntado que se van a reunir con las asociaciones agrarias y empresas de la fresa para "dar la respuesta necesaria ante esta situación que acontece y defender las producciones".