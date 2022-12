La autopsia descarta el suicidio del abuelo de Huelva que desapareció con su nieto

El abuelo de la localidad onubense de Manzanilla que fue encontrado este jueves en el interior de su coche junto a su nieto de 22 meses, tras desaparecer ambos el día anterior, no se suicidó. Así lo señala la autopsia que se le ha practicado este viernes, que descarta esta posibilidad y apunta a que el fallecimiento pudo tener su origen en un “desvanecimiento por hipoglucemia”. La Guardia Civil, por su parte, mantiene abierta la investigación para determinar las causas de la desaparición de ambos.

Fallece el abuelo que había desaparecido en Huelva junto a su nieto, trasladado en estado "muy grave" a Sevilla

Saber más

El funeral del fallecido será en la tarde de este viernes, tras lo que será incinerado, algo que finalmente será posible ya que se estaba a la espera de una autorización que se ha recibido tras practicarse la autopsia. El Ayuntamiento de Manzanilla ha sido el encargado de anunciar que el informe que se le ha entregado a la familia descarta el suicidio, que era una de las hipótesis que se estaban barajando.

Mientras tanto, la madre del pequeño ha explicado que “la falta de oxígeno” por “estar encerrado durante muchas horas en el coche” es el motivo del estado del niño, pero se ha mostrado esperanzada porque “los médicos dicen que vamos a salir de esta”. En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la madre ha explicado que cuando se encontraron al menor estaba “en coma por hipotermia e hipoglucemia”, pero una situación derivada de la “falta de oxígeno al estar encerrado tantas horas en el coche”.

El niño “no está tan grave”

Asimismo, ha confirmado que ha podido ver al menor, que sigue ingresado en la UCI del centro hospitalario, y que “está bien por ahora” aunque “hay que esperar a ver qué es lo que pasa”, pero “no está tan grave ni lo han operado de nada”. En este sentido, ha señalado que los médicos “creen que el niño se va a recuperar, y que vamos a poder salir de esta, que el niño va a salir corriendo del hospital”, al tiempo que ha confirmado que las pruebas de toxicología practicadas al menor “han dado negativo”.

Sobre lo ocurrido, la madre ha subrayado que “ni lo sabemos, ni lo vamos a saber” y que, “seguramente”, el abuelo “estaría mal en todo momento, y se le fue la cabeza”, al igual que desconoce la existencia de una carta dejada por él, “rumores hay, pero mi suegra me dice que no”. Por otro lado, ha reafirmado que se enteró de la desaparición de su hijo y su suegro “pasadas las diez de la noche” y que no sabe el porqué “pero cuando salga del hospital, espero que me den una respuesta”.

En cuanto a los problemas psicológicos de su suegro, la madre del menor ha afirmado que “su psicólogo dice que no estaba tan mal” y que la medicación que estaba tomando era “para el corazón y la diabetes”.