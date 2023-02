Más de cien peticiones de todo el mundo para abrir el único bar del pueblo más pequeño de Andalucía

El teléfono, el correo electrónico o el portal de transparencia del Ayuntamiento de Cumbres de Enmedio, en la sierra de Huelva, no tenían tanta actividad hacía años. Desde que hace unos días se anunciase que se busca a alguien que explote el único bar de este pueblo de medio centenar de habitantes, las solicitudes no paran de llegar. Ya son más de un centenar las personas o familias interesadas no solo en abrir el bar con las condiciones que ha puesto el Ayuntamiento, de las que llama la atención que solo hay que pagar un alquiler de 20 euros al mes, sino en asentarse en este rincón del norte de la provincia onubense con este negocio ya en marcha.

Explica a elDiario.es Andalucía la alcaldesa, Mari Reyes Páez (PSOE), que esperaban aceptación a la idea, pero nunca tanto. “Hemos recibido cientos de llamadas de gente, algunas de sitios cercanos, como Cádiz o Córdoba, pero hasta nos llamó una familia croata ayudada por un traductor para que le diésemos detalles”.

Si bien la llamada desde Croacia es para tenerla en cuenta por llamativa, a la alcaldesa le sorprende sobre todo que se haya interesado por su pueblo una familia que vive en Estados Unidos. Procedentes de Cuenca, en su día cruzaron el charco en busca de una nueva vida, y ahora la perspectiva del bar de Cumbres de Enmedio les ha abierto la posibilidad de volver a su país.

Las condiciones

Para poder poner en marcha este servicio, el Ayuntamiento correrá con los gastos del consumo de agua y de luz hasta un máximo de 150 euros por factura, con la premisa de que el local está adaptado a la normativa vigente y preparado para su apertura (insonorización, baño y acceso para personas de movilidad reducida), y dispone de todo el material (cocina completa, menaje, sillas, mesas, televisor o cafetera).

Para hacerse con el servicio, solo habrá que presentar la oferta y resultar ganador, como en cualquier otro concurso público, aunque con el matiz de que, por el momento, al Ayuntamiento le es imposible sacar a licitación la gestión del establecimiento, ya que no cuenta con la figura de secretario municipal, sino que se trata de un funcionario que le aporta la Diputación de Huelva, que, aparte de trabajar para otros pueblos, se encontrará con una carga atrasada de trabajo cuando regrese al despacho.

Tres calles y mucho futuro

Eso sí, la alcaldesa es consciente de que nada más sacar a información pública el concurso, las ofertas les van a llover. Su pueblo tiene muchos atractivos para que alguien se asiente en él. La edil sonríe cuando es preguntada sobre si Cumbres de Enmedio es “el sitio ideal para retirarse tras la jubilación”. Tiene tres calles: La Avenida de Andalucía (donde se encuentra el bar) y las calles Real y Rábida.

No tiene muchas casas vacías, pero a la familia que se quiera asentar en este pueblo situado a cien kilómetros de la capital de la provincia no le costaría encontrar una vivienda en el mismo casco urbano o en el cercano Cumbres Mayores, y por un precio mucho más bajo que en cualquier ciudad española podrían pensar en un futuro lejos del barullo de las urbes y con negocio propio.