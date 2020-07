Lío en Lepe: el Ejército y el Ayuntamiento no se ponen de acuerdo sobre la instalación de un campamento para proteger a temporeros del virus

No hay acuerdo. La distancia con respecto al casco urbano de Lepe o la ausencia de sombra buena parte del día son algunos de los condicionantes que han llevado al Ministerio de Defensa a descartar que el campamento para los inmigrantes sin techo, que perdieron todo en un incendio del asentamiento chabolista en el que vivían, se vaya a ubicar en el Parque Industrial la Gravera del municipio.

El pasado sábado, la visita de los militares junto a representantes del Ayuntamiento de Lepe se centró en tres terrenos concretos del citado parque. Son parcelas que cumplen algunos condicionantes, como tener luz y agua y poder acoger a unas cien personas, pero sobre ellas pega el sol de lleno todo el día, y están a seis kilómetros del pueblo. Es cierto, como argumentó este martes el concejal del Ayuntamiento lepero Jesús Toronjo, que se puede entender que están en el centro de la actividad agrícola local, pero también que no hay ningún lugar cerca donde comprar lo necesario.

Toronjo (PP) ha protagonizado una convocatoria de prensa con sus compañeros de corporación. Junto a él estaba el alcalde accidental, Adolfo Verano, que ha dejado a su compañero de corporación el peso de la rueda de presa a pesar de que él estuvo con los militares el sábado a pie de terreno. Verano lleva en el cargo un mes aproximadamente por la baja médica del primer edil, Juan Manuel González.

Ha dicho que la Delegación del Gobierno en Andalucía (luego ha citado a la subdelegación en Huelva) no se ha dado por enterada de la ubicación propuesta por el Ayuntamiento. Sin embargo, el Gobierno central sostiene que no solo la conocen, sino que han comunicado al Ayuntamiento oficialmente que no es la adecuada. Toronjo culpa de la negativa a Ana Mateos, la presidenta de Asnuci, ONG que trabaja con estos inmigrantes. Que Mateos sea concejal socialista del Ayuntamiento de Ayamonte la ha colocado en el disparadero político en este ocasión.

“No son adecuados”

Fuentes oficiales del Ministerio de Defensa han asegurado que los militares del Ejército de Tierra desplazados a Lepe el sábado desde Sevilla “regresaron después de no considerar adecuados los lugares propuestos para la instalación del campamento. "Nos pidieron ayuda, fuimos, hicimos un reconocimiento y estamos a la espera de que las autoridades locales decidan si se hace y dónde", indican las fuentes.

Todo ello, tras "valorar" las propuestas, que las fuentes no saben ubicar ni cuantificar, que trasladaron a las autoridades locales. El Ejército le ha dicho al Ayuntamiento qué condiciones tienen que cumplir los lugares elegidos, “y estamos a la espera de que ellos decidan”. Aseguran que el Ayuntamiento de Lepe se refiere en exclusiva a los terrenos de La Gravera, que están descartados para los responsables de ubicar el campamento.

Se mantiene el ofrecimiento

Sin embargo, el Ayuntamiento de Lepe se mantiene en su ofrecimiento de los citados terrenos. Sostiene que el centro de la actividad agrícola hay que entenderlo como lugar de fácil acceso a Ayamonte, Isla Cristina, La Redondela, Villablanca, Lepe y Cartaya. Porque Jesús Toronjo ha reclamado ayuda a todos los pueblos del entorno para solucionar este asunto, y sostiene que los inmigrantes trabajan en todos los pueblos de alrededor pero el problema lo tiene Lepe. Eso, tras afirmar que “el 90 por ciento” de los inmigrantes no tiene permiso de trabajo (aunque no ha citado ninguna fuente que avale su afirmación) y acusar a las organizaciones que “los manejan” de “rotar” a los que duermen ante el Ayuntamiento reclamando una solución. Ha sostenido que la Policía Local ha cuantificado en 25 como máxima la cifra de sin techo que pululan por el pueblo, lejos de la cifra de más de cien damnificados por el incendio de hace dos semanas.

“El Ayuntamiento de Lepe, en colaboración con las asociaciones del municipio, han estado trabajando en la búsqueda de soluciones provisionales para las personas afectadas por dichos incendios”, ha sostenido, agradeciendo a “las asociaciones – Fecons, Cruz Roja, Cáritas y Cepaim- su disposición y colaboración con el Consistorio para buscar soluciones de emergencia a los afectados por estos incendios”.

Demanda judicial

Sin embargo, no solo ha apuntado negativamente hacia la asociación Anusci, sino que ha anunciado que ha presentado una denuncia en el juzgado de Ayamonte (cabecera de partido judicial al que pertenece Lepe) contra su presidenta. Para él, Mateos es inductora de las movilizaciones de los inmigrantes. La considera responsable de presuntos delitos de desórdenes públicos, amenazadas y coacciones.

Para el portavoz municipal, la manifestación convocada en su día era, “en realidad, una concentración permanente de presión política en la plaza principal de nuestro municipio, exigiendo al Ayuntamiento de Lepe una solución definitiva para las personas que viven en los entornos chabolistas en la periferia del municipio y para todos aquellos que vengan posteriormente”.

Toronjo ha arremetido contra todas las administraciones reclamando ayuda, incluida la Diputación de Huelva, y se ha preguntado “¿por qué no se manifiestan en la puerta de la Subdelegación del Gobierno, de la Junta de Andalucía o de la Diputación de Huelva?” O “¿por qué no se concentra frente a los ayuntamientos de Cartaya, Isla Cristina o Ayamonte?”. Contra los terrenos de Lepe, ha propuesto que se instale el campamento en los palacios de Congresos de Cartaya o Ayamonte, ambos sin uso en estos momentos. Sin embargo, ha recalcado que este mismo martes ha vuelto a poner a disposición de la subdelegación del Gobierno la misma parcela que el Ejército no considera adecuada.

Ha destacado que esta situación está provocada por políticas “de otras administraciones”, sin citarlas, y que también sufren en la provincia de Huelva los pueblos de Moguer o Lucena, para concluir que “el problema de la inmigración va mucho más allá de lo meramente local y en este sentido, el Ayuntamiento de Lepe vuelva a apelar a la responsabilidad de todas las instituciones como la Unión Europea, el Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación de Huelva”.

Campamento, no gueto aislado

La plataforma 'Solución Asentamientos', integrada por diversas organizaciones de personas migrantes y pro-migrantes de la provincia de Huelva, ha emitido el martes un comunicado en el que muestra "su total decepción e indignación" por la marcha de la UME (se refiere al Ejército) "tras informar desfavorablemente sobre la localización propuesta por el Ayuntamiento para un campamento de emergencia”.

De este modo, han lamentado que la propuesta del Ayuntamiento al ejército haya sido "únicamente su implantación en el polígono industrial La Gravera", un sitio que las ONGs describen como "inhóspito, sin comercios donde abastecerse de lo más necesario, sin plazas ni arbolado, ni sombras y alejado siete kilómetros del núcleo urbano, lo que impediría a las personas ocupantes del campamento relacionarse con el resto de la población”.

Así, han subrayado que "el informe desfavorable del Ejército coincidiría en esta apreciación, por lo que han remarcado que quieren "un campamento, no un gueto aislado".

La coordinadora "denuncia y condena" además que el Ayuntamiento de Lucena "esté ejecutando la demolición de chabolas de un asentamiento en este municipio con todas las pertenencias personales de quienes las habitan, ausentes porque están trabajando en los campos", lo que consideran "un trato vergonzoso y despiadado hacia quienes tanta riqueza aportan con su trabajo esencial”.

El comunicado está firmado por La Asociación de Trabajadores Africanos, ASNUCI, Asociación Multicultural de Mazagón, CGT, PCE, Jornaleras de Huelva en Lucha.