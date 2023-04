Sánchez llama a Moreno a rectificar y abandonar “posturas soberbias” con Doñana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la importancia del “tesoro” que supone Doñana y que “no hay excusa ninguna” para seguir adelante con la propuesta de PP y Vox en el Parlamento de Andalucía, más aún tras el “pronunciamiento rotundo” de la Comisión Europea este mismo jueves.

Moreno eleva a Bruselas la alarma por la sequía y pide un plan de choque mientras litiga por regularizar regadíos en Doñana

Sánchez ha querido con su visita “dar testimonio” de que la “preservación” del Parque es una obligación de las administraciones públicas, sobre todo de las que tienen competencias, en alusiones la Junta de Andalucía. La iniciativa “contraviene” la legislación europea, ha zanjado, por lo que ha instado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, a “abandonar posturas soberbias”, haciendo “un llamamiento a la reflexión y a la rectificación”.

“Error legislativo”

Durante una comparecencia sin preguntas ante casi medio centenar de redactores, gráficos y técnicos junto a la Estación Biológica de Doñana, Sánchez ha calificado de “error legislativo” la propuesta de PP y Vox, a los que ha citado en varias ocasiones durante su breve intervención, mostrando por contra el “compromiso firme” de su Gobierno contra la emergencia climática y por la biodiversidad.

El dirigente español ha recordado que Doñana es el parque nacional “más extenso” de España y ha animado a la ciudadanía a visitarlo como ya han hecho “12 millones de turistas” desde que abriera sus puertas. Además, ha destacado la labor de los empleados de Doñana que, entre otras cuestiones, trabajan en “revertir” el peligro de extinción de especies animales como el lince ibérico.

Cuestión de legado

A su juicio, la mencionada comunicación de la Comisión Europea “deja las cosas meridianamente claras”. Junto a ello, ha citado a la comunidad científica, a los agricultores, a su propio Gobierno, y al “sentido común”, para insistir en que la propuesta de ley “contraviene” la legislación europea.

“Se equivoca” el PP si cree que se trata de que tenga o no coste electoral su propuesta porque “esto no va” de eso, sino del legado que se deja a las generaciones siguientes. “No hay ninguna razón que legitime a un Gobierno de cuatro años a poner en un punto de no retorno” a Doñana, ha añadido.

“Ni el negacionismo ni la soberbia ni hacer caso omiso a la ciencia y a la Comisión Europea van a salvar Doñana”, ha dicho respecto a este “intento de atropello”. “Todo este debate que ha trascendido del Parlamento de Andalucía nos puede ayudar a cambiar la mentalidad de la gente”, ha concluido, aludiendo al “coste inasumible a efectos medioambientales” que supondría la propuesta de PP y Vox que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria.