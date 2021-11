Iceta reitera que los museos nacionales "mantendrán la integridad" de sus obras

"No hay previsión de traslados de obras" de los museos nacionales, cuyas colecciones "mantendrán su integridad". Con este mensaje el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha vuelto a cerrar la puerta a las reclamaciones que se están haciendo desde algunas comunidades autónomas para que se les transfieran piezas singulares que ahora se exponen en Madrid, y es que a su juicio "es bueno" no alterar estas colecciones.

Iceta ha hecho estas declaraciones en Sevilla, donde se ha presentado el proyecto de adecuación y rehabilitación del Museo Arqueológico de la capital hispalense, unos trabajos que acumulan años de retraso. En este contexto, ha definido como "discusión muy curiosa" todo el debate abierto sobre los museos, sentido en el que ha recordado que en España hay 80 museos nacionales, de los que 64 tienen su gestión transferida a las comunidades autónomas. De los 16 restantes que gestiona directamente el ministerio, ocho están en Madrid y otros ocho repartidos por el conjunto de España.

El ministro de Cultura ha recordado que los museos "no dejan de ser un lugar un poco artificial" porque ninguna de las piezas que se expone "nació" en ellos, "pero son los que nos permiten tener una visión global e integral de las cosas". Por ello, el mensaje oficial es que "no se trata de alterar las colecciones, sino de sumar y encontrar colaboraciones", porque –poniendo como ejemplo las piezas del Arqueológico hispalense– "esto es de Sevilla, de Andalucía y de España, lo que aquí se expone es patrimonio de todos y por lo tanto tenemos que hacerlo accesible para todos".

"No pensamos tanto en movilidad pero sí en compartir, en digitalizar y en ser todos conscientes de que formamos parte de una red", de la que forman parte los espacios museísticos nacionales, autonómicos y municipales. "Todo eso forma una red que está conectada y que sólo desde la lealtad, desde la solidaridad e implicación de todos conseguiremos sacarle el máximo rendimiento", ha incidido.

Eso sí, tiene claro que "también los museos con sede en Madrid tienen que cumplir con esa vocación". "Tenemos la inmensa suerte de que tenemos un patrimonio histórico y cultural que no nos lo acabamos, a veces hablo de España como un país que es un museo a cielo abierto", una oferta prácticamente inabarcable. "A uno le da apuro a veces de que no llegamos a todo, que no tenemos suficientes recursos para poner en valor todo lo que tenemos como patrimonio histórico y cultural", ha apostillado.