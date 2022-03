Ignacio López, diputado socialista: “PP y Vox han votado en contra de lo que los manifestantes piden”

Ignacio López es diputado del Congreso por Málaga y presidente de la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la Cámara Baja. Observa un denominador común en las reclamaciones que estos días exige una parte del sector del transporte y el primario, que engloba a los agricultores, ganaderos y pescadores. En ambos casos, dice, se pide una intervención en los mercados de modo que se garantice una rentabilidad mínima en su actividad. Se trata de un punto de partida alejado de los postulados de la derecha y la extrema derecha, que sin embargo pretende arrogarse su bandera. “Que la derecha que propugna el mercado libre y dejarles vendidos saque rédito de esto me parece una vergüenza”, protesta el diputado socialista, quien habla con elDiario.es Andalucía horas antes de que el Gobierno anuncie una bonificación del gasóleo profesional de 500 millones para el transporte.

¿Cree entonces que las reivindicaciones de los productores y de los transportistas son legítimas?

Yo creo que cuando la gente sale a la calle a pedir algo, siempre habrá razones para que lo hagan. No se puede cuestionar. Otra cosa es las razones que tengan para hacerlo. Toda la comprensión, sobre todo para quien lo está pasando mal, en un momento además muy coyuntural, con la subida de los costes de la energía, de la electricidad y del gasóleo: uno de ahora, el del gasóleo, y otro que viene de tiempo atrás y sabemos por qué, el incremento del precio del gas que ha forzado Putin en el último año.

Usted ha dicho que las reivindicaciones de estos días se explican por las “disfunciones de mercado”. ¿Cuáles?

En la compra y venta de productos y servicios hay grandes corporaciones que tienen una capacidad de negociación de precios, frente a otros pequeños que tienen menor capacidad. La parte débil va más ajustada a precio, y cuando se le incrementan los costes de forma repentina se ve mucho más afectada. Eso es una disfunción del mercado, y cuando explota se ve más. Es llamativo que quienes propugnan más mercado les cojan la mano. Le echan mano al hombro con la mano izquierda, pero en las instituciones le echan la mano al cuello, porque votan en contra de las medidas que van a proteger a la parte débil.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, la ley de cadena alimentaria, que prohíbe vender a menos del coste. Es la herramienta más potente del sector primario para protegerse. Quien no votó a favor de eso fueron PP y Vox. Que se pongan a defender lo que piden ellos (un control de precios que ya establece la ley) y se pongan bajo esa bandera es un ejercicio de cinismo, hipocresía y engaño intolerable. Es la reivindicación histórica del sector, el instrumento para cubrir el coste de producción, prohibiendo la venta a pérdidas.

¿Y está sirviendo? Porque el hecho es que una parte muy importante del sector primario protesta porque trabaja a pérdidas o con un margen inasumible.

Esta ley entró en vigor el 17 de diciembre. Es un cambio de paradigma: se ha puesto un límite. Estamos arrancando. Para que sea efectiva hay que denunciarlo. Se da la herramienta, que ya existe. La pueden usar las organizaciones profesionales, los agricultores o las CCAA, para que se pueda aplicar. Si se va a incumplir alguien tendrá que poner en conocimiento de la administración. Esa herramienta la pone el Gobierno, y no la apoyan PP y Vox. Eso es fundamental que se sepa. El retrato de PP y Vox no es la manifestación, sino que han votado en contra de lo que los manifestantes piden.

El precio de los carburantes, que ha espoleado la protesta. El Gobierno puede actuar sobre el precio final del carburante reduciendo el impuesto a los hidrocarburos. ¿Cree usted que es una buena idea?

Creo que se están poniendo las medidas que se puedan implantar. En los próximos días se irán viendo las decisiones, que tienen que ser un pack que se va a determinar por lo que la Unión Europea pueda hacer. Si el Gobierno consigue que la UE desligue el precio del gas de la factura de la luz será uno de los mayores éxitos, con repercusión directa y considerable en toda la Economía, no solo en el consumo doméstico. Está tratando de convencer en la UE. Es verdad que hemos tenido días tremendos de precios, pero ya está bajando. En la factura de la luz llevamos meses con precios muy altos, y parece que va a ser estructural por el mercado de gas.

El Gobierno retrasa su decisión al Consejo de Ministros del 29 de marzo, pero algunos sectores están parando ya su producción. ¿Por qué el Gobierno no actúa ya, aunque sea de forma transitoria?

Porque lo que se va a aprobar es un pack. Dependiendo de lo que se saque en Europa, será uno u otro. Es determinante. No se va a adoptar una medida, sino un plan, que requiere que se estudie mucho. En los dos años que llevamos en el Gobierno, ha demostrado sensibilidad ante los problemas económicos y sociales. No hemos fallado a la gente. Pero vamos a hacer las cosas bien hechas, no vamos a hacerlo de un día para otro.

Hay productores que dicen que no aguantan y que se quedarán en el camino…

No se van a quedar en el camino. Las manifestaciones de ayer estaban convocadas desde hace meses. Viene de atrás, y se le junta lo de la caza, cuando no se ha tomado ninguna medida contra la caza. Es la Junta de Andalucía, por ejemplo, la que no está tomando ninguna medida para los agricultores, ganaderos o pescadores. Tienen el presupuesto de agricultura al 50% gastado, los planes de empleo no los han puesto en marcha… Un poco de seriedad. Ni el PP ni la Junta toman medidas, y por tanto no sé qué hacen en la manifestación.

Dice usted que el mercado está dejando tocados a “los más pequeños”. ¿Están esos pequeños entre los transportistas que paran o entre quienes se manifestaron ayer en Madrid?

Creo que había un conglomerado de cosas. Gente apoyando los toros, como si se hubiera castigado a la tauromaquia, o el mundo de la caza. Era un combo de circunstancias. También había gente del campo, productora, gente que lo está pasando mal. Y eso hay que entenderlo y empatizar con ella. Contra los cazadores y la tauromaquia tendrían que explicar qué medida se ha tomado contra ellos, porque no hay ninguna. Pero cuando un pequeño productor sale y lo está pasando mal, todos mis respetos. El actual Gobierno de España, con la pandemia, no ha parado de tomar medidas para sostener al tejido productivo. Ahora nos encontramos con la guerra, que ahonda en el problema de la energía. Habrá que tomar medidas, y en eso estamos. Recordemos que cuando ha gobernado el PP a quien ha castigado es al más débil.

La ministra portavoz ha vinculado a los camioneros que están parando estos días a la extrema derecha de Vox y los acusa de hacerle el juego a Putin. ¿Está de acuerdo?

Hay manifestantes ejerciendo una excesiva violencia y una articulación de la extrema derecha ante un problema que puede haber para los pequeños transportistas autónomos y empresarios, que sufren una disfunción del propio mercado que se ahonda con la subida del precio del combustible y que están prendiendo una llama. La ministra se refería a eso. Y hay transportistas que lo están pasando mal, sin duda alguna.

¿Por qué el Gobierno no se reúne con ellos?

El sector del transporte tiene un comité nacional, donde están representadas las federaciones de transporte, a los que los transportistas eligen. Si aparecen transportistas que no se sienten representados, el problema no lo tenemos nosotros. ¿Con quién me siento? Te sientas con alguien porque ese alguien está representando a los transportistas, y tiene esa legitimidad articulada. Esa manera de reivindicar tiene sus cauces. Hay temor de que hay quien esté aprovechándose de una situación económica coyuntural para otros intereses. Sin quitar que hay muchos autónomos que lo estén pasando mal por el incremento del costo del carburante. Son autónomos que no tienen capacidad de negociación. Van al límite, y cuando el coste sube les afecta más.

Los que paran dicen que no están representados por el comité.

Ese es un problema que tienen que resolver ellos. Aquí hay varias federaciones, y me consta porque me lo dicen: “Miembros de mi federación están en la calle”. Entonces tengo un problema yo contigo: ¿las reivindicaciones que las federaciones ponen aquí son las que los transportistas quieren o no? Hoy se están sentando, otra vez. ¿Esta reivindicación es real o no? ¿Quién la ha hecho? Es tan importante quién lo pide, y saber si el acuerdo viene respaldado con los transportistas o no. Pero eso no se puede hacer en la calle, hay una manera de elegirlos. En el mes de diciembre se llegó a un gran acuerdo con todas las federaciones de transporte, con todas las reivindicaciones que tenían, aprobado en el Congreso el jueves. Los que han sido elegidos, hace poco… El Gobierno ha cumplido con los transportistas elegidos.

En todo caso, parece que a una parte de los transportistas no se da por satisfecha con eso.

Pero ¿cuántos son? Es que no lo sabemos. Hay una forma de saberlo: tú eres el representante. Esos mecanismos están, y nos sentamos con los representantes elegidos por los transportistas. El Gobierno ha cumplido con todas las reivindicaciones que las federaciones han solicitado. Ahí hay representantes de autónomos y cooperativas asociadas. No es la gran patronal y las grandes empresas, hay pequeñas y medianas. El Gobierno se sienta con las federaciones legítimamente elegidas, lo que no quita que pueda haber transportistas que estén pasándolo mal. Las federaciones de transporte que los representan tendrán que escucharles, ellos los primeros, y nosotros también saber lo que está pasando.