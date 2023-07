El Ayuntamiento de Jaén, del PP y Jaén Merece Más, cancela una obra sobre Romeo y Julieta protagonizada por Ana Belén

'Romero y Julieta despiertan' no se representará en Jaén. Esta obra teatral, que es una revisión del original de Shakespeare y está protagonizada por la cantante y actriz Ana Belén, ha sido cancelada por el recién estrenado Ayuntamiento de Jaén que dirigen el Partido Popular y Jaén Merece Más. La suspensión, avanzada por el diario El País y confirmada por este medio, se produce porque, según el equipo de Gobierno, no había contrato alguno con la productora. Para la oposición esta cancelación “huele raro”.

La citada representación estaba prevista que se llevase a cabo los días 27 y 28 de octubre como parte de la programación del Festival de Otoño de Jaén, pero la concejalía de Cultura que dirige María Espejo, de Jaén Merece Más, ha decidido que no siga adelante. Según explican fuentes oficiales del Ayuntamiento, “el espectáculo no se ha cancelado porque simplemente no estaba contratado ni consta que hubiera ningún acuerdo verbal o escrito por parte de la anterior corporación”.

Sin embargo, el PSOE, que ahora está en la oposición y que hasta hace un mes ostentaba la Alcaldía, por lo que los primeros contactos para que la obra teatral se representase en Jaén fueron bajo su mandato, sostiene que lo que utiliza el Ayuntamiento de Jaén es “una excusa precaria”. Lo es porque, dicen, el procedimiento habitual para contratar este tipo de eventos culturales pasa primero por un preacuerdo que después se formaliza con un contrato que “se suele firmar con la productora de turno en lotes donde se recogen los diferentes espectáculos que interesen a las partes”.

José Manuel Higueras, ex concejal de Cultura por el PSOE, recuerda que ellos hablaron con el productor, Manuel Puentes, para que “presentase una solicitud” para la representación de la obra. Según explica, Puentes les ha confirmado que él ha presentado la documentación “vía telemática” y que ya había “mantenido contactos con funcionarios del Ayuntamiento”. Para el edil es una sorpresa que se haya cancelado la obra “sin ponerse en contacto con el promotor” y dice estar preocupado por la situación jurídica en la que se queda el Consistorio si “productores y artistas no pueden mantenerse con la palabra dada”. Higueras asegura que no se firman contratos con muchos meses de antelación, sino que se hacen preacuerdos para después firmar el compromiso “en el caso de que haya algún apoyo a caché o patrocinio”.

En este caso, el productor detrás de “Romero y Julieta despiertan” tiene apalabrados dos conciertos de Raphael y Pablo López que no han sido suspendidos y otra obra teatral de “El tiempo entre costuras” que también sigue adelante. Al respecto, desde el Consistorio dicen que estos se mantienen por una cuestión logística: “En el caso de los espectáculos de Raphael y Pablo López, también contratados con Puentes, tampoco existía contrato, a pesar de lo cual había comenzado la venta de entradas; por eso se van a mantener”. Este medio ha intentado contactar con el productor, pero de momento no ha sido posible.

Desde la oposición creen que la suspensión “huele raro” porque no parece haberse producido por el hecho de que el espectáculo aún no haya vendido entradas ni exista un contrato previo, sino que, aseguran, podría tener un carácter ideológico. Para el PSOE, esta noticia demuestra que el nuevo alcalde jienense, Agustín González (PP), “intenta aparentar una moderación que realmente no existe”. Lo que ha sucedido en este caso, según los socialistas, es que el asunto ha tenido trascendencia nacional y es ahora cuando “se les ocurren soluciones alternativas”.