La Junta de Andalucía mantiene a seis colegios de Jaén sin comedor escolar

Seis colegios de la provincia de Jaén carecen de comedor escolar. El CEIP Virgen de la Cabeza, en Campillo de Arenas, el CEIP Real Manresa, en La Guardia, el CEIP Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en Iznatoraf, el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, en Jimena, el CEIP Nuestra Señora de Belén, en Noalejo, y el CEIP Ponce de León, en Torredonjimeno, no tienen un servicio que para decenas de familias es esencial. Mientras la Junta de Andalucía se escuda en el proceso de licitación para arreglar el problema, algunos alcaldes critican la lentitud del Ejecutivo regional.

Con el comienzo del curso escolar, la conciliación laboral y personal de las familias se vuelve un asunto central cuando hay que llevar a los niños al colegio y en algunos casos esa obligación también pasa por la posibilidad de que coman en el mismo centro. Se trata de un servicio común y extendido en la educación de nuestro país, pero que en determinados lugares se encuentra desierto. Este es el caso de seis centros escolares de Jaén que están sin comedor a pesar de que tienen aprobada su puesta en marcha.

El CEIP Virgen de la Cabeza, en Campillo de Arenas, el CEIP Real Manresa, en La Guardia, el CEIP Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en Iznatoraf, el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, en Jimena, el CEIP Nuestra Señora de Belén, en Noalejo, y el CEIP Ponce de León, en Torredonjimeno, son los colegios afectados por este problema. Los cuatro primeros acaban de iniciar el proceso de licitación para que alguna empresa se quede con el servicio, mientras que los dos últimos encaran su segundo curso consecutivo en la misma tesitura: sin comedor pese a la necesidad de los padres.

Según las estimaciones de los municipios, unos 300 alumnos -y sus respectivas familias- se ven afectadas porque no pueden comer en el colegio. Una situación que es especialmente molesta para los propios centros y los ayuntamientos de las localidades afectadas porque, según denuncian los alcaldes, la Junta de Andalucía no está operando con celeridad. Francisco Ruiz (PSOE), regidor de Jimena, explica que en el caso del CEIP Nuestra Señora de los Remedios se había concedido por primera vez este curso la posibilidad de que hubiese comedor, pero el pasado 7 de septiembre Educación comunicó que no estaría en funcionamiento porque no se había licitado.

“La Junta hace una macrolicitación para los comedores de varias zonas y el servicio se lo terminan quedando empresas de catering que dan una calidad más que dudosa”, lamenta Ruiz. Cree que el Ejecutivo regional debería buscar fórmulas para que este tipo de servicios se puedan ofrecer con personal del pueblo. Estima que, “cuando se resuelva la licitación, en cualquier caso no antes de enero, el servicio lo terminará dando una empresa de catering”. Algo que considera nocivo porque “existen alternativas” para no depender de entidades externas a los municipios.

Un trimestre perdido

Antonio Morales (PSOE), alcalde de Noalejo, otro de los municipios afectados por la falta de comedor escolar, asume que el problema viene derivado de una “estrategia política” por parte de la Junta de Andalucía. En el caso del CEIP Nuestra Señora de Belén, el problema está enquistado porque el servicio ya faltó durante el curso pasado. “No nos dan ningún tipo de explicación y las familias la necesitan”. Recuerda que consistorios como el suyo han “cumplido su parte” haciendo las obras necesarias y aportando la documentación que se les ha requerido, pero que la Consejería de Educación no ha cumplido. “Está claro que no tendremos comedor, como mínimo, hasta después del primer trimestre por el periodo de licitación”.

El alcalde de Campillo de Arenas, Juan Francisco Figueroa (PSOE), expresa su malestar con el Ejecutivo regional por dejar a 70 familias sin un servicio que es necesario. El regidor sostiene que se presentó un proyecto “muy bien fundamentado” donde se detallaba el espacio que el colegio tenía a disposición para contar con dicho comedor y donde se justificaba también la importante demanda que iba a tener. Sin embargo, como en los otros cinco colegios jienenses afectados, la Junta aún no ha contratado a ninguna empresa para llevar el cátering.

El alcalde de Iznatoraf, Pascual Manjón (PP), evita hablar de lo que concierne a la Consejería de Educación y afirma que desde el ayuntamiento han hecho un “desembolso importante” para contar con el comedor para este curso, pero que el retraso en la puesta en marcha viene justificado por los plazos que “marca la ley de contratos” puesto que las licitaciones son “complejas”. Además, Juana María López, concejal de Educación en Torredonjimeno, apunta que “las licitaciones no siguen el calendario escolar, sino que van de enero a diciembre”. En el caso del CEIP Ponce de León ya sera el segundo año sin comedor, lo que afecta a una treintena de alumnos. Una situación que para el Consistorio se explica porque las empresas no han visto económicamente atractiva hacerse con el servicio. “Confiamos en que la propuesta de la Junta de hacer licitaciones en las que se incluyen varios colegios sí consigan atraer a los interesados”. Algo que no ocurrirá ya hasta después de Navidad. En un sentido similar se expresan en la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Los Olivos de Jaén (FAMPA). Su presidenta, Belén Navarro, aclara que el problema de la falta de comedores en la provincia “lleva tiempo sucediendo”. Un asunto al que hay que añadir que la comida es “de mala calidad”, por lo que solicitan cocinas en los propios centros.

Navarro cree que la falta resolución de las licitaciones en realidad esconde que las bases deben revisarse. “Los complementos y precios que se ofertan no son los ideales”. Desde la FAMPA de Jaén hacen un llamamiento “a nivel general y andaluz” para que dejen de ofrecerse servicios “precarios”, sobre todo porque hace que los colegios públicos deban competir contra “concertados y privados que sí ofrecen este servicio”. “Es evidente que las familias trabajadoras si tienen un centro concertado en su zona, donde están todos los servicios disponibles, y otro centro público que no tiene comedor, pues, evidentemente, si lo necesitan por conciliación familiar, se van a ir al otro”.

Pese a las críticas, la Delegación de Educación en Jaén remarca su apuesta “por la implementación del servicio de comedor escolar como una herramienta que facilita la atención de las necesidades de las familias, especialmente en lo referido a la conciliación durante el curso escolar”, pero matiza la situación en la que se encuentran los diferentes centros: “El comedor escolar del CEIP Virgen de la Cabeza, en Campillo de Arenas, el CEIP Real Manresa, en La Guardia, el CEIP Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en Iznatoraf, y el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, en Jimena, la licitación se encuentra ya publicada en el Perfil del Contratante, de tal modo que se abre un plazo de un mes para que las empresas interesadas presenten sus ofertas, igual que otros comedores de Andalucía”.

“En el caso de los comedores del CEIP Nuestra Señora de Belén, en Noalejo, y el CEIP Ponce de León, en Torredonjimeno, autorizados desde el curso anterior pero habiendo quedado desiertos, la licitación se encuentra también publicada en el Perfil del Contratante, de tal modo que se abre un plazo de un mes para que las empresas interesadas presenten sus ofertas, igual que otros comedores de Andalucía”. Según la Junta, se trata del “procedimiento habitual” en cualquier licitación que abre la puerta a que “cualquier empresa del ámbito andaluz pueda optar a hacerse cargo de este servicio”.