Jesús García Grijalbo, presidente de Andalucía Acoge: "El discurso xenófobo en política es puramente artificioso, sin propuestas, ¿de qué sirve?"

La federación Andalucía Acoge cumple este 2021 su 30 aniversario de existencia y, desde finales de junio, estrena presidente. Jesús García Grijalbo (Logroño, 1961) acaba de jubilarse como profesor del IES Vega del Guadalate, una pedanía de Jerez de la Frontera donde ha venido compaginando su labor docente con la de voluntario en la entidad Ceain desde su arranque hace 25 años. Los objetivos, para él, aunque desde una posición algo diferente, no han cambiado mucho: trabajar por la inserción social del colectivo migrante y la convivencia ciudadana intercultural. Se siente bien y con fuerzas para afrontar el reto de dirigir la federación y sus diez organizaciones, eso sí, "con mayor disponibilidad" al haberse alejado de las aulas desde el 30 de junio. Solo tres días antes fue nombrado presidente de Acoge y, pese a su larga trayectoria, se muestra "en proceso de aprender" y con ganas de "sensibilizar" a la sociedad ante discursos xenófobos "sin fundamento". Jugando con las palabras, sostiene que "Andalucía ha acogido, Andalucía acoge y Andalucía seguriá acogiendo sí o sí".

¿Cuáles son los retos que se plantea como nuevo presidente de la federación?

Los objetivos de Andalucía Acoge siempre son los mismos. Llevamos años luchando por los derechos de las personas migrantes, por un trato digno y una buena acogida, y, como instrumento de acción comunitaria, por una sociedad inclusiva e intercultural. Tengo la suerte de haber sido elegido presidente porque es un honor representar a un montón de buena gente haciendo buenas cosas por mucha gente. Como esos objetivos nuestros no son inmediatos sino que pasan por un proceso lento, pues seguimos en la brecha con plazas de acogida, con pisos, con un sistema que les ayuda a hacer un currículum, con un sistema educativo que les sirve de apoyo, etc. y todo de manera integral. Eso nos distingue a nuestras diez asociaciones.

¿Cómo se acerca al migrante cada una de esas asociaciones que componen Andalucía Acoge?

Tenemos la suerte de que todas ellas surgieron en sus localidades de origen. No se han instalado en determinados lugares. Nosotros vivimos en esos lugares, con lo cual nuestro contacto con el terreno, nuestro conocimiento de lo que está pasando, es fruto de que llevamos muchos años trabajando en el entorno y adaptándonos a la diversidad del mismo. Eso nos confiere la capacidad de incidencia, es decir, que nuestras propuestas están basadas en la realidad. No estamos hablando de uno de unas teorizaciones. Si alguien se quiere poner en serio, afrontar un determinado problema, tiene que contar con nosotros y con nuestro hacer durante años por pura practicidad. Independientemente de los valores, que son lo más importante, también hay que hacer una gestión eficaz.

¿Cómo acoge la Junta de Andalucía las propuestas de inmigración que viene haciendo la federación?

Desgraciadamente, el tema de las migraciones, de cómo organizarlo y cómo hacerlo de una manera humanitaria y digna para las personas migrantes, no coincide con la agenda política, que va a un plazo más corto, pero la inmigración es un asunto que hay que afrontar. La atención debe ser integral: laboral, educativo, de alojamiento, etc. y todo eso evidentemente no se hace en dos días. No se hace creando un centro en no sé donde para alojar a un inmigrante. No. Por eso digo que a veces no coincide con esa agenda política. Es un asunto que se ha de planificar a medio plazo, no a corto plazo, no cuando conviene electoralmente hablando. Por ejemplo, hemos hecho llegar al Ministerio una serie de propuestas a la reforma del reglamento lo la Ley de Extranjería. Que nos hagan caso, eso no lo sabemos.

En todo caso, y con su larga trayectoria en la gestión técnica, ¿ha apreciado voluntad en la administración de ver plasmadas las consideraciones de Acoge en las políticas migratorias?

No se puede ser categórico. No es que no haya habido ninguna, pero tampoco nunca está la deseada. Eso siempre es una lucha, y más dependiendo del color político de la administración andaluza o de cualquier otra pero, independientemente de cualquier ideología, un gobierno tiene que participar y colaborar con las asociaciones y hacerles caso. A lo mejor las diez propuestas que reciben no les interesan, pero cinco pueden ser útiles para todos, para mejorar la situación de las personas migrantes, porque están realmente contrastadas. Nosotros hemos conseguido propuestas, otrs veces no tanto. Incluso a veces a la propia administración no le conviene. .....Ahora tenemos un problema con los menores de 16 años que han sido tutelados. Esos menores no tienen permiso de trabajo, pero sin embargo han sido formados aquí. Ahora estamos con una campaña contra eso. Nos hemos gastado dinero como sociedad en formar a ese joven, hay trabajo y hay personas formadas que están en su casa. Algo está fallando. Ese tipo de cosas se pueden arreglar.

¿Qué nos conviene: vivir en tensión porque tú eres de no sé qué raza o religión, o nos conviene una sociedad en la que nos juntemos y hagamos una inclusión donde cada uno piense lo que quiera pero todos vayamos trabajando juntos?"

¿Cree que la percepción del migrante ha cambiado en los últimos años paralelamente a la entrada del discurso de ultraderecha en la política española?

Creo que la gente recibe sin problemas a los grupos de jóvenes de los pisos de los que dispone la federación. Al menos eso es lo que vemos. El problema es que tú metes más población y no aumentas los recursos, estás creando tensiones porque están compitiendo por recursos escasos. Otra cosa es que el discurso xenófobo en política es puramente artificioso, sin propuestas. ¿De qué sirve ese discurso? ¿Cuál es el origen de ese discurso xenófobo? ¿Qué propone? Tenemos una sociedad en la que viven millones de personas. ¿Qué nos conviene, vivir en tensión porque tú eres de no sé qué raza o religión, o nos conviene una sociedad en la que nos juntemos y hagamos una inclusión donde cada uno piense lo que quiera pero todos vayamos trabajando juntos? Pensemos qué nos conviene. Aquí todo el mundo quiere vivir con dignidad. Eso, entre tensiones, es mucho más complicado y causa problemas.

Pero ese mensaje político se ha hecho un hueco y hay muchas personas que no les parece mal, a tenor de los votos. ¿Qué piensa?

Es un mensaje puramente artificioso. No tiene fundamento ninguno. Vale, hagamos campaña contra los menores extranjeros no acompañados. Bueno, ¿y tú que propones? Claro, sus propuestas son inverbalizables, porque si no se les vería el plumero. ¿Dime cómo lo hacemos? José María Aznar, cuando gobernaba, cogió a un montón de inmigrantes, los metió en un avión narcotizados y los llevó a un país que ni siquiera era el suyo en algunos casos. Y él dijo: teníamos un problema y ya no lo tenemos. Solo lo hizo una vez, porque los valores con los que la sociedad quiere vivir no son esos. Esas son unas propuestas. Las otras, las nuestras, se pueden hacer de una manera que no es una manera exclusiva, sino inclusiva. Sami Nahir, cuando era asesor del gobierno francés de Lionel Jospin, hablaba de las tres "c": cartografiar el mercado de trabajo, cogestión de flujos migratorios y codesarrollo. Esto es fundamental. Nadie quiere huir de sus raíces. Porque la situación te hace irte, quieres una vida mejor para tus hijos, etcétera. ¿ Y si tú tienes esa opción en tu tierra? Soluciones hay.

¿Qué propuestas tiene Andalucía Acoge contra los discursos de odio que, por desgracia, otra vez están de actualidad?

Estamos absolutamente implicados. En la próxima asamblea vamos a presentar un estudio acerca del discurso del odio, cómo se genera, cómo se desarrolla, cómo la población empatiza más o menos con él. Es un tema que no hay que dejar, pero también hay que darle su verdadera importancia porque, ¿de qué propuesta estamos hablando? A veces, creo que damos demasiada dimensión a cosas que, si nos ponemos a pensar un poco la dimensión real que tiene... Gritan más, bueno, pero ¿dicen algo que sea valioso? Acordémonos del partido GIL, que consiguio votos al Congreso, ¿dónde está ese partido? Hay que coger perspectiva y hay que evitar esto para que no haya obstáculos para inclusión social entre personas migrantes y autóctonas. También tenemos que ver de qué porcentaje de población vienen esos discursos de odio.

La federación está en contra de los CIE, ¿qué me puede comentar a ese respecto?

Hay una plataforma antiCIEs en Algeciras en la que participa Andalucía Acoge, con Algeciras Acoge en este caso. Estamos en contra de la nueva construcción porque nos parece que no tiene sentido meter a una persona que no han cometido ningún delito en un centro con unas condiciones prácticamente penitenciarias. Una persona migrante tiene que venir acompañado de un seguimiento, de muchos otros factores psicológicos, jurídicos. No puedes meterlo ahí, sin visitas ni nada. Esa mentalidad hay que cambiarla totalmente. Esos centros no pueden estar y vamos a hacer alguna propuesta de oposición frontal a que se construya. Hay que buscar una solución mucho más humanitaria y respetuosa.

Y respecto a la penosa situación de los asentamientos de temporeros migrantes, principalmente en Huelva y Almería, ¿qué puede comentar?

Pues acabamos de crear un equipo conjunto entre Huelva y Almería que está preparando un informe en profundidad, trabajando desde las experiencias de cada territorio porque nosotros, insisto, trabajamos sobre el terreno que permite sacar propuestas viables. Con Huelva Acoge, por ejemplo, hay un proyecto precioso donde la organización aporta la mediación con la persona migrante y el contacto y con las empresas agrícolas pequeñas para ofrecerles trabajo de manera organizada. Igual pasa en Almería, ya que Almería Acoge se reintegró hace poco en la federación.

¿Qué perspectiva observa respecto al fenómeno migratorio con relación a Andalucía?

Andalucía ha acogido en la antigüedad, Andalucía acoge y Andalucía seguriá acogiendo sí o sí. No tiene mas remedio, porque es frontera sur y estamos en el paso entre el Mediterráneo y el Atlántico, que ha generado muchísimas llegadas. Vamos a hacerlo posible. ¿Ese "ha acogido" nos ha aportado riqueza como sociedad? Yo creo que nadie discute eso: en cultura, en relaciones sociales, en formas de ver la vida.