Juan Espadas reivindica la plaza "sanchista" de Dos Hermanas como suya y llama al reencuentro en su primer acto de campaña

Juan Espadas ya ha entrado en campaña de primarias. El alcalde de Sevilla quiere ser el candidato socialista a la Junta de Andalucía. Y el lugar que ha elegido ha sido Dos Hermanas. Hay muchas razones por las que un socialista elegiría este municipio sevillano para un acto significativo. Entre otras cosas, Dos Hermanas es una plaza “talismán”, como dicen los propios militantes del PSOE. Allí han cerrado campañas históricas y exitosas Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. Y Espadas busca victorias.

Juan Espadas, un "equilibrista" para disputar a Susana Díaz la candidatura del PSOE andaluz

Saber más

Pero en el caso de Espadas hay varias interpretaciones posibles. Una, que esgrimen sobre todo los militantes que respaldan a Susana Díaz, es que se trata de un peaje por el apoyo de Ferraz al candidato. Un “sanbenito” que el alcalde socialista ha rechazado por activa y por pasiva. “Son los compañeros del partido en Andalucía los que me lo han pedido, y lo demás ha sido autoconvencimiento”, decía en una entrevista reciente con elDiario.es Andalucía.

Pero para Espadas, Dos Hermanas tiene un punto simbólico: en 2023 cumplirá 25 años de militancia en el PSOE, y fue precisamente en esta municipio donde se dio de alta como militante. No se ha obviado en el mitin esa circunstancia, igual que el sempiterno alcalde nazareno, Francisco Toscano, ha tenido su punto romántico, al recordar que "esta plaza, hace 150 años era un arenal donde las aguas se concentraban".

Esta efeméride de Espadas le ha servido para reivindicar la plaza como suya. Porque Dos Hermanas de identifica sin duda como una plaza “sanchista” y según el equipo del candidato, es un lugar cargado de “simbolismo”. Para empezar, es un municipio de 130.000 habitantes donde los socialistas llevan encadenando mayorías absolutas desde 1983. El artífice es Toscano, muy crítico con la actual secretaria general del PSOE andaluz, y unas de las voces que con más claridad apoyaron a Pedro Sánchez en sus tiempos difíciles. Fue en Dos Hermanas donde se lanzó la última campaña de Sánchez a las generales, de la mano entonces de Susana Díaz y María Jesús Montero, que le convirtió en presidente hoy. Y allí también, un 28 de enero de 2017, Sánchez anunció que se presentaría a la secretaría general del partido tras ser destituido por una gestora auspiciada precisamente por Díaz. Y ganó.

Pero no hablamos de Sánchez sino de Juan Espadas, que ahora disputa ser el cabeza de lista de los socialistas andaluces y que no desconoce que encontrarse en Dos Hermanas al arrancar su campaña de primarias es un guiño a los críticos con Susana Díaz. Y aunque el primer edil sevillano defienda su independencia de Madrid, y su propia iniciativa, lo que es seguro es que el apoyo de Ferraz lo tiene. Por eso la segunda posible interpretación de su apuesta por el municipio nazareno es la de sacar pecho de ese apoyo. De hecho, Espadas lleva toda la precampaña hablando de volver a “unir” un partido “roto”. Y su equipo insiste en hablar de escenificar un "reencuentro" entre el PSOE andaluz y el PSOE nacional. "Lo que nos jugamos el 13 de junio es tener un partido fuerte y ayudar a frenar a la extrema derecha en España", ha dicho durante el mitin.

Pero para ese reencuentro, en forma de debate, pone una "condición". No está dispuesto a que la "crispación" se asiente en una charla a tres entre los candidatos. Preguntado en Dos Hermanas qué puede pasar si los otros candidatos quieren bajar al barro, espeta: "tres no pelean si uno no quiere". Eso sí, su frase "esta candidatura es la única que es capaz de hacer un acto como este ahora mismo", ha sido la más aplaudida, junto a "los que empiezan aquí una campaña acaban de presidente".

En su discurso, ha evitado cualquier crítica directa a Susana Díaz. El que ha arremetido contra Díaz ha sido Francisco Toscano: "Necesitamos a una persona que no sea de ordeno y mando, alguien que a quien no le sigue como un vasallo, lo acaba humillando", con una puya final directa: "debe olvidar el yoísmo y estar donde el partido le diga".

Sin embargo, Espadas ha preferido echar mano del "municipalismo", el terreno donde mejor se mueve como alcalde que es. Y en ese terreno de juego no ha estado solo. Antes del mitin se ha hecho una foto que es más que una foto, acompañado de ediles simbólicos de la provincia, Sevilla, que más militantes tiene en Andalucía (8.829 de unos 45.000 de la comunidad autónoma, y los 178.000 que hay en toda España). Alcaldes y alcaldesas como Rosario Andújar (Osuna), Antonio Ponce (Mairena del Aljarafe), Pepa González Bayo (Cartaya), Rafael de la Fe (El Rubio), Javier Fernández (La Rinconada) o Juan Manuel Rodríguez (Morón de la Frontera). Todos ellos han sido clave para que el poder de Susana Díaz haya sido sólido en los últimos ocho años, pero ahora es tiempo de primarias en un PSOE andaluz que, por mucha azúcar que Espadas le haya querido echar al discurso, llega a la cita dividido. Y que para muchos es, sin duda, una segunda vuelta.