La Casería: adiós a un paraíso gaditano que ya solo existirá en películas y canciones

“Es un insulto a la sociedad”. Así de indignado se muestra el director Isaki Lacuesta desde el Festival de Berlín –donde ha presentado con éxito su nuevo filme, Un año una noche– ante la noticia del derribo de las casetas de pescadores y los dos restaurantes de La Casería, en la localidad gaditana de San Fernando. Un espacio singular, con un encanto que no ha pasado desapercibido para numerosos creadores, y que inspiró al propio Lacuesta dos de sus títulos más celebrados, La leyenda del tiempo y Entre dos aguas.

Como informó elDiario.es Andalucía, la Demarcación de Costas de Andalucía anunció el año pasado su propósito de derribar las citadas casetas por ocupar la zona de dominio público marítimo terrestre. Ello supone el desalojo, cuando no la ruina, para unas 60 familias entre los pescadores y los trabajadores de los dos restaurantes de la zona, La Corchuela Casa Muriel y El Bartolo. “Me parece una vergüenza que un ministerio de Transición Ecológica decida cargarse este lugar para poner un paseo marítimo y un puerto deportivo”, denuncia Isaki Lacuesta. “Lo que más les jode es que haya pobres viviendo del mar, y denuncian como ocupación ilegal, con un lenguaje orwelliano, lo que es un derecho consolidado durante décadas. No entienden que son lugares únicos que van a convertir en algo que no va a interesar a nadie, empezando por los propios cañaíllas [gentilicio popular de los naturales de San Fernando]. Es como abrir un Starbucks en la Alhambra”.

Lacuesta llegó a este rincón de la bahía de Cádiz en los primeros 2000. Venía buscando la huella del vecino más ilustre de la villa, Camarón de la Isla. “Siguiendo el rastro del fantasma y del mito, me encontré con la gente y con un lugar donde supe que quería pasar un tiempo. A veces ocurre así, no es un tema lo que te atrae, sino el espacio. Nos sentamos en La Corchuela y en el Bartolo y supe que iba a hacer una película allí”. Más tarde incluiría La Casería en su proyecto Goggle Earth, sobre lugares del mundo que no aparecen en Google Earth, para denunciar la construcción en 2007 de unas torres en la zona. Era el principio del fin.

Películas y publicidad

El director gerundense no es el único que ha querido rodar en este encantador enclave, próximo a una antigua área militar y muy querido por los vecinos, muchos de los cuales lo conocen como el paraíso. Comerse un pescado –el choco, la dorada, la lubina: lo que se pescaba en frente– con los pies en el agua cuando la marea sube, disfrutar de la vista del mar gaditano o conversar con los vecinos pertenecían a esos placeres al alcance de cualquiera que cada vez van a estarlo menos.

"En una isla en la que no había nada, estaba la Casería", recuerda el escritor isleño Enrique Montiel, que llevó a comer allí a amigos como Caballero Bonald, Arcadi Espada, Pérez Llorca "y una vez hasta a Cayetana Álvarez de Toledo. Todos encantados", certifica. "La Casería ha sido, en el flamenco, el sitio de los camaroneros más devotos, los de tatuaje. Un sitio que te ofrece un ambiente y unas puestas de sol que puedes encontrar en Grecia, en Marruecos o en Túnez, pero que en Europa no encuentras".

Hasta aquí vino Jaime Chávarri a rodar su biopic Camarón con Óscar Jaenada de protagonista, y los responsables de la película alemana The diplomatic, que recrearon en el lugar una carretera tunecina, con rebaño de cabras incluido, y que contó con más de un centenar de extras gaditanos. En tiempos más recientes, han desplegado sus equipos de rodaje en La Casería el director Carlos Theron con su Operación Camarón, la serie británica serie británica Top Boy, producida por Cowboy Films/Easter Partisan para Netflix, o La maniobra de la tortuga, aún por estrenar, dirigida por Juan Miguel del Castillo y basada en la novela homónima del autor gaditano Benito Olmo.

El mundo de la publicidad también puso el ojo en el pequeño paraíso cañaílla, y la prestigiosa marca Loewe lo eligió para rodar una cinta promocional de su lanzamiento 'Paula's Ibiza', con dirección creativa creativa de Jonathan Anderson y la videografía de Manson, así como los cotizados modelos Aron Piper, Simone Asshley y Fernando Lindez.

Músicos entre casetas

Y tampoco los músicos podían perderse este escenario. Entre los más conocidos, destaca el dúo sevillano de hip hop SFDK, que grabaron en La Casería el videoclip de su tema Ellos van a ver junto al cantante panameño Kafu Banton:

También el Canijo de Jerez, en alianza con La Mari de Chambao, rodó también en el mismo sitio el clip de su sencillo Como la yerba:

Y cómo no, abundan los artistas locales que también han escogido este irresistible plató, como los abanderados del nuevo flamenco Maíta vende ca, para su Corazón noble, o Jesús Castilla, uno de los últimos valores del cante jondo local, en esa alabanza a los encantos de San Fernando que es El amor de los cuatro vientos.

La lista se prolonga indefinidamente, con aportaciones de gente tan diversa como el artista gaditano, Jorge Lebrón y su tema Superarte, o el dúo Kiko & Sara con Si me amas, entre muchos otros.

En la leyenda

Pero La Casería de San Fernado pudo ser también ese lugar que estremeció a María Elena Walsh, que frecuentaba el marino militar y escritor Luis Berenguer, autor de novelas como Marea escorada o El mundo de Juan Lobón, de correrías infantiles de Camarón de la Isla. Todo un microcosmos que desaparece para ingresar en los atlas de la leyenda.

“Aunque dicen que es muy pintoresco para el cine, no es un lugar nada fácil de filmar”, concluye Isaki Lacuesta. “Hay que vivirlo, pisarlo con los pies descalzos. No cabe en un plano. La gente se juntaba allí para ser feliz, y ahora quieren convertirlo en una franquicia. Me duele de verdad que destruyan Andalucía de esa manera, contra la voluntad del pueblo. Es un atraco del capitalismo en su esencia más caricaturesca”.