“Si las artes escénicas fallan, todo fallará”: así es el clamor en Andalucía contra los recortes en un sector vapuleado por la pandemia

No es la primera vez que la escena andaluza se moviliza, pero esta vez puede hablarse de “clamor”. Doce asociaciones y plataformas que representan a varios miles de profesionales han hecho público un comunicado en el que denuncian los últimos recortes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en el sector de las Artes Escénicas y la Música, asegurando que el daño que van a provocar será grave y tal vez irreversible. La Junta, por su parte, niega que haya recortes y asegura que sus medidas responden a un plan reestructurador dirigido a una mejor distribución de los recursos.

En concreto, la controversia gira en torno a la Red Andaluza de Teatros Públicos de Andalucía y al Programa Abecedaria, cofinanciado por la Junta y un número variable de municipios adscritos. A través de un catálogo de propuestas, las distintas compañías eran requeridas para actuar en los espacios de la Red, que recibían a su vez financiación autonómica. La cuestión principal es que las partidas presupuestarias se han ido reduciendo año tras año, especialmente desde la crisis financiera de 2008, en tanto el número de municipios de la Red crecía cada vez más.

Según datos facilitados por las entidades firmantes del comunicado, en 2010, todavía en tiempos de bonanza económica, este presupuesto ascendía a cuatro millones de euros, para caer en 2016 a unos 917.000 euros para 49 municipios. Los años siguientes fueron de incremento de estas cantidades hasta llegar al 1.645.000, pero en 2019 llegó el primer hachazo: 1.239.319 para 60 municipios; 2020 supuso una cierta recuperación hasta los 1.620.000 euros, pero de nuevo 2021 implicó una reducción hasta 776. 000 euros, cuando el número de municipios ascendía a 77. Ahora, en 2023, la cifra cae a los 746.000 euros, con 79 municipios en la Red.

Diversidad y singularidad

“En 2019, el primer año de legislatura del PP, se llevó a cabo un recorte próximo al 30 por ciento”, explica Juan Alonso, director del Área de Cultura de Loja (Granada). “Parece una estrategia premeditada, como si confiaran en que en los tres años siguientes y hasta las próximas elecciones, la ciudadanía va a olvidarse de lo que han hecho”.

Este gestor recuerda que ya en aquel año se creó una plataforma desde la cual, “aun sabiendo que somos funcionarios y al fin y al cabo subalternos de los poderes políticos, nos movilizamos como colectivo profesional que tiene conciencia de su trabajo”. A juicio de estos profesionales, el primer problema que plantea la fórmula de la Junta es no acompañar el crecimiento de la Red, de unos 50 a unos 80 municipios, de una ampliación presupuestaria acorde. La segunda, proponer un reparto equitativo entre esos municipios (6.000 euros para cada uno) que no atiende a criterios de diversidad del territorio o singularidad. Dicho de otro modo, reciben el mismo dinero los municipios grandes o con larga trayectoria en gestión de las artes escénicas y público consolidado que aquellos de pocos habitantes o que recién empiezan a trabajar en este campo.

“A los que podíamos ser las locomotoras de la Red, esta política nos ha debilitado profundamente -manifiesta Juan Alonso- La escasez de las ayudas va a hacer que tengamos que programar o bien pocas cosas, o bien cosas muy exiguas. Las compañías andaluzas grandes se tendrán que ir al mercado exterior. Así, ahora que se habla tanto de la España vaciada, los habitantes de los pueblos tendrán que irse a las capitales si quieren ver cosas de primer nivel, por ejemplo propuestas ganadoras de premios Max, a las que también tienen derecho”.

Contenedores sin contenido

Para Nines Carrascal, de la compañía Histrión Teatro, “no se puede comparar, por ejemplo, una localidad como El Puerto de Santa María, con una programación estable, con otras de reciente incorporación, a las que hay que ir acompañando y ayudando a mejorar. Pero eso no se hace dando 6.000 euros a cada municipio para programar durante todo el año. Eso es igualar desde la miseria, fomentar la fragmentación de las unidades de producción y propiciar una programación semiprofesionales o amateur”.

En palabras de Carrascal, no se puede pretender que una red de infraestructuras escénicas como la de Andalucía, “con contenedores que han costado en algunos casos cuatro o cinco millones de euros, no tengan ahora contenidos a la altura. ¿Para qué tener teatros tan buenos, si no podemos llenarlos con contenidos de calidad? Todo esto dice mucho del interés que tienen por la cultura de base”.

A modo de comparativa, ella misma indica que un municipio como Illescas, con 28.000 habitantes, recibe de la Junta de Castilla La Mancha 45.000 euros para artes escénicas; Pinto, con 51.000 habitantes, 28.000 euros de la Comunidad de Madrid; Montijo, con 15.000 habitantes, 35.000 euros de la Junta de Extremadura; y Medina del Campo, con 20.000 habitantes, recibe de la Junta de Castilla y León 37.000 euros. “Además, las ayudas a la produccion y gira, que incluyen también a salas de exhibición privadas, no aumentan desde 2019: están estancadas en 1.400.000 para todo el sector, sin contemplar también los daños producidos por la pandemia, y la dificultad de las estructuras empresariales por mantener sus equipos”.

Cuestión de aforo

Por su parte, la Junta reitera que no existe tal disminución del presupuesto destinado al sector, “ya que lo único que se ha hecho es transferir estos recursos (un 25% respecto a la resolución de adhesión de municipios al programa en 2022) al nuevo Instituto de Artes Escénicas y Musicales de la Agencia de Instituciones Culturales”, afirman fuentes de la Consejería consultadas por elDiario.es Andalucía.

La cuestión a resolver es, según la Consejería, la respuesta de la ciudadanía a los programas. “El programa de la Red Andaluza de Teatros Públicos, que estableció en 2022 colaboraciones con 83 municipios que no son capitales de provincia, tuvo una ejecución final de los convenios formalizados de 985.000 €, con un grado de ocupación que ha oscilado entre un 30% y un 85% sobre los aforos establecidos. Estas variaciones están siendo estudiadas por la Agencia de Instituciones Culturales para conocer las diversas respuestas del público y compañías en los municipios en los que el programa ha tenido poca repercusión. Estos datos traducen claramente la necesidad de plantear nuevas estrategias de colaboración con los municipios y compañías para que las respuestas sean lo más uniformes posibles y lleguen a todo el ámbito geográfico de la región. De estas estrategias se ocupará el nuevo Instituto de Artes Escénicas”.

Apoyo equitativo, ecuanimidad en la distribución territorial, eficiencia del gasto público y optimización de la gestión son los principales argumentos que el futuro instituto esgrimirá como razones para los citados ajustes.

Los distintos agentes de las artes escénicas andaluzas consideran, en cambio, que los números hablan por sí solos: una reducción de la inversión en sus programas de un 80 % desde 2007, y una reducción de un 60 % de la cofinanciación máxima a la que un municipio puede acceder, entre 2019 y 2023. Pero el alcance todavía puede ser mayor: “Muchos trabajamos también con una red estatal, Platea, en la que para mantenerte debes acreditar un incremento neto del número de espectáculos profesionales año tras año”, explica Juan Alonso. “Con estos recortes no solo no vamos a crecer, vamos a menguar. La escena andaluza, que es el motor de nuestra cultura, queda a los pies de los caballos. Y si la programación escénica falla, fallará todo”.