Antonio Banderas estrena en noviembre en el Teatro del Soho el "potente musical" 'Company'

'Company', cuyas primeras entradas salen este miércoles a la venta, sigue calentado motores en el Teatro Soho Caixabank para su estreno este próximo 17 de noviembre de 2021. El musical, "muy potente y extraño" por la forma en la que se desarrolla, está dirigido y protagonizado por Antonio Banderas, quien lo está compaginando con el rodaje de la quinta entrega de 'Indiana Jones' y el doblaje de 'El gato con botas 2'.

"Está resultando todo complicado, tras la lesión de Harrison Ford, todo estaba medido para que no pasaran las cosas así", ha relatado Banderas, detallando que en una semana y media se tiene que marchar al rodaje, por lo que dejará los ensayos pero con "el trabajo hecho". Además, ha explicado que también trabaja en poner voz, desde Málaga, a 'El gato con botas 2' los sábados por la tarde: "Me obliga vocalmente mucho, me fastidia la garganta", ha explicado.

"Se ha complicado mucho, pero vamos a sacarlo", ha dicho Banderas, que ha confirmado que la idea es estar hasta el final con 'Company' --marzo de 2022-- en el Teatro del Soho de Málaga, además de unirse a 'A Chorus line' en Londres --aproximadamente algo más de un mes-- y también en lo "prometido" en el Public Theatre, asegurando, no obstante, que no se puede comprometer a los seis meses de este musical en Broadway.

'Company'

Antonio Banderas ha presentado este miércoles a la compañía. Así, en el elenco de 'Company' están María Adamuz, Roger Berruezo, Albert Bolea, Lorena Calero, Lydia Fairén, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Anna Moliner, Julia Möller, Paco Morales, Marta Ribera, Carlos Seguí, Rubén Yuste, Nando González, Pepa Lucas, Beatriz Mur, Mariola Peña y Ángel Saavedra. Banderas está también en la dirección y como ayudantes de dirección están su hija Stella del Carmen Banderas, así como Yolanda Jiménez y Mamen Márquez.

En rueda de prensa, donde, además, se ha podido ver parte del ensayo de este espectáculo, Banderas ha dicho que "estamos llenos de ilusión", ya que este proceso de 'Company' "empezó hace prácticamente un año; se empezó a buscar, primero una salida a lo que ha sido una tragedia para todo el mundo, en general, a todos los niveles, pero para el mundo de las artes escénicas muy especialmente", en referencia a la pandemia de la COVID-19. "Nosotros estamos muy ilusionados de venir con un musical muy potente", ha asegurado.

De igual modo, Banderas ha incidido en que siempre en proyecto del Teatro del Soho ha estado "el plantear cuatro, cinco, quizá seis musicales que sean referencia del mundo musical, concretamente, el norteamericano".

También ha subrayado que se busca siempre "la excelencia". "Nosotros no queremos hacer mercado con esto, queremos hacer dinero, por supuesto que sí, pero para reinvertirlo para seguir haciendo espectáculos". "Nuestra búsqueda es por la excelencia", ha defendido, preguntándose que si "eso garantiza el éxito" y contestando, de igual modo, que "no, pero sí es garantía de que nos vamos a esforzar siempre por ofrecer calidad a todos los que se sienten en este teatro".

"Eso es sagrado", ha continuado el actor, dejando claro que eso debe permanecer "cuando yo, algún día, no exista". En este sentido, ha recordado que otro de los objetivos del teatro en los próximos años es que "yo no sea necesario". "El Teatro del Soho tiene tener marca propia y la única forma de fabricarla es hacer las cosas de esta manera", ha sostenido.

'Company', clásico de la comedia musical, obra de Stephen Sondheim y George Futh, será representado por primera vez en castellano de la mano de Antonio Banderas como director y protagonista del espectáculo.

Bajo la dirección musical de Arturo Díaz Boscovich, la orquesta del teatro formada por 30 músicos tocará en directo sobre una envolvente escenografía ambientada en las calles de New York de los años 70, realizada por Alejandro Andújar.

"Increíble" compañía

De igual modo, Antonio Banderas ha elogiado a la "increíble" compañía. "Tengo la sensación de que si fuera conductor me han regalado como un Ferrari. Es extraordinario tener una compañía como esta", ha asegurado.

Al respecto, ha valorado que "nunca en la historia del teatro musical en España se ha reunido, ni probablemente se reúna después," una compañía así. Es más, ha asegurado que "el grupo de estrellas" que componen la compañía "son gente que ha llevado sobre sus espaldas musicales en la Gran Vía de Madrid, de forma separada, pero reunir a todos en un solo musical es muy complicado, difícil y es uno de los orgullos enormes que tenemos".

Durante su intervención ha roto una lanza a favor de los artistas de musical. "Hay cosas que no entiendo, que no se produce en el mundo anglosajón. Las estrellas de Broadway son estrellas muy respetadas, admiradas y consideradas en todos los EEUU, tienen un poder muy especial, se las valora, tanto ahí como en Londres", ha explicado, admitiendo que le llama la atención el trato que se les da en España: "Muchas de las estrellas que están aquí son cantantes increíbles, son músicos, están preparadísimos, encima buenos actores, y la mayoría de ellos también bailan".

"Tres disciplinas dificilísimas cubren y no entiendo como nunca se ha generado una especie de 'star system' de ese mundo. Acarrean un sacrificio en todo lo que hacen que es muy difícil explicar para los que no están metidos en el mundo", ha valorado.

Por otro lado, sobre el musical ha detallado que 'Company', que reflexiona sobre el compromiso que todos adquirimos en la vida a través de los recuerdos de su personaje central Bobby, es un musical "extraño" porque no tiene una narrativa tradicional: "Son 'sketches' que los unen las personas. Una personas, concretamente, Bobby y un grupo de amigos que durante un tiempo indeterminado de años representan eventos y estos eventos representan comportamientos humanos".

Al respecto, ha dicho que para este musical "se ha dado un pequeño giro". "Nos vamos de nuevo a los años 70 y vamos a recrear esos años y nos vamos a encontrar con sorpresas. Ya había un tipo de reflexión sobre el compromiso de los seres humanos que, probablemente, incluso, podría estar más avanzado que ahora". "Todos esos comportamientos se analizarán, se reflexionarán y se hará en un ambiente musical increíble".

Se ha referido, de igual modo, a la parte envolvente de la escenografía. "Será un escenario muy sofisticado", ha adelantado, precisando que hay que olvidar una parte analógica. "Queremos que, a pesar de ser sofisticado tenga un sabor teatral, para nosotros eso es importante y tenemos que conjugar, y es uno de los retos propuestos, con la compañía esa sofisticación con algo simple, que podría ser un teatro hecho con niños, donde los objetos se miman".

"Se trata de jugar con esos dos elementos, esa unión puede ser divertida. Es lo que algunos llaman el metateatro" ya que, en algunos momentos, se cruzará la cuarta pared.

Este miércoles también se ha presentado el cartel del musical, obra de Luis Pérez. Según Banderas, el cuadro hiperrealista enseña "el estado interior del personaje, frío, un hombre que camina solo por una calle de NY y que existe la posibilidad de un encuentro con otra persona" donde aparecen detalles como un reloj, que simboliza el paso del tiempo y que a su vez se convierte en un personaje más; los edificios y luces de la ciudad neoyorquina inspirados en la escenografía del espectáculo, al igual que la silueta del hombre que se muestra en el cartel y que hace referencia a la soledad del protagonista de la obra. Por último, también se han dado algunas pinceladas sobre la programación del Teatro del Soho CaixaBank.