El Ayuntamiento de Ronda "irrita" a la asociación de memoria histórica por cuestionar la ofrenda floral a los fusilados del franquismo

Desde hace décadas, cada 1 de noviembre familiares de fusilados por el ejército franquista se reúnen en el cementerio de Ronda para homenajear a sus muertos. Rezan, leen algunos poemas, depositan flores y velas y celebran un acto discreto en el que se interpreta alguna canción cantada o a violín. Tras la interrupción en 2021 por la pandemia de coronavirus, pretenden retomar la tradición este año, pero una aparente incompatibilidad horaria con otro acto del Ayuntamiento ha provocado un enfrentamiento entre la Asociación de la Memoria Histórica y el Consistorio, al que acusan de boicotear un acto en el que han participado tradicionalmente alcaldes y concejales de todo signo.

El Ayuntamiento de Ronda ha mostrado su oposición al acto, alegando que existe un homenaje a las víctimas de la Covid-19 programado más o menos a la misma hora. “Es un ataque frontal a la memoria histórica. Utilizan los ayuntamientos para aniquilar el movimiento de los familiares”, protesta Francisco Pimentel, presidente de la asociación, que emitió un comunicado el pasado viernes por la noche reiterando la convocatoria. Fuentes de alcaldía no saben qué ocurrirá si, a pesar de que la asociación no tiene permiso, organiza y celebra el acto. “Será una cuestión de la Policía Local”, advierten.

Para la alcaldesa Maripaz Fernández (PP), no hay caso: “Es falso que hayamos prohibido nada. Solo hemos pedido que, para que no hubiera dos actos coincidentes, adelantaran una hora su acto”. En la carta que remitió el Consistorio se señala que es “inviable” que se autorice ningún acto posterior a las 10.30.

Cronología de un desencuentro

En este primer año post-pandemia, la asociación había convocado la tradicional ofrenda floral para el 1 de noviembre a las 11.30. Según su presidente, es la hora en que se ha celebrado tradicionalmente sin ningún problema, y sin ningún formalismo. Como en ocasiones anteriores, el 25 de octubre redactaron la convocatoria.

Un día después, el 26 de octubre, remitieron una carta a la alcaldesa. Le pedían que, tal y como ha hecho el Consistorio de manera habitual, acudiera algún cargo institucional y enviara algunas flores al evento.

Sin embargo, la respuesta fue muy distinta a la que esperaban. María del Carmen Martínez, concejal delegada de cementerios, empezaba asegurando que hasta el 27 de octubre no había tenido conocimiento de lo que pretendía hacer la asociación y de su invitación. El 1 de noviembre a las 12.00 ya está programado otro “evento conmemorativo”, continuaba. Se trata de un acto en homenaje a las víctimas del coronavirus, que en Ronda se ha cobrado hasta la fecha 97 vidas. Por lo tanto, es “inviable” que el Ayuntamiento autorice, “en el caso que nos sea solicitado”, ningún acto que comience después de las 10.30.

Por último, pedía a la asociación que para próximas ocasiones en las que pretendan “el uso del dominio público o de cualquier bien de titularidad municipal” lo soliciten con antelación suficiente. “Así no habrá problemas de solapamiento horario”.

“Esto nos irritó mucho: nos reunimos y decidimos que vamos a seguir con el acto. Como familiares de los muertos tenemos derecho, como todos los familiares, a llevar flores, velas e incluso cantar en honor de sus muertos. Nosotros lo hacemos colectivamente en las fosas. No necesitamos un permiso especial”.

Pimentel cree que con “eufemismos y zarandajas”, el Ayuntamiento pretende boicotear la ofrenda floral. Hasta ahora, nunca hubo problemas, y al acto acudieron representantes de la institución bajo cualquier gobierno: PSOE, PP y andalucistas. Desde el consistorio acusan a Pimentel de querer organizar un acto sin permiso y crear una polémica artificial.

Más de 1.600 fusilados y 20 fosas por abrir

La ofrenda floral a los fusilados rondeños hunde sus raíces en una tradición primero discreta e individual, que desde hace 16 años organiza la asociación, integrada únicamente por familiares directos de represaliados. Fue en las primeras semanas de marzo cuando las tropas franquistas asesinaron frente a la tapia del cementerio a centenares de personas, muchas de las cuales regresaban de lo que Pimentel prefiere llamar la huía, antes que la desbandá.

“Huyeron desde Marbella a Málaga, pero los fueron apresando a medio camino, diciéndoles que volvieran porque no le pasaría nada a quien no tuviera las manos manchadas de sangre. Conforme llegaban iban apresando a los hombres, o iban a las casas y se los llevaban”, relata Pimentel, que perdió así a su abuelo materno.

Hay allí veinte fosas comunes a las que los sublevados arrojaron cientos de cuerpos de hombres y mujeres fusilados a las puertas del camposanto. Según la asociación, hay constancia de 1.607 víctimas. “Hay pruebas de las balas en el muro. Luego obligaban al enterrador a llevar los cuerpos a la fosa y tirarlos allí, en lugar de enterrarlos dignamente. Tenemos noticias de falangistas y legionarios que, cuando algún cuerpo se quedaba a medio meter, lo metían a patadas”, asegura Pimentel.

Durante años, las fosas permanecieron en el exterior del cementerio. Pero todavía bajo el franquismo, el concejal Antonio Vázquez valló el perímetro y adquirió el terreno para integrarlo al camposanto. Años después, en 2013, la asociación inició el proceso para exhumar los cadáveres. Pero al realizar las catas se topó con una gran losa: “Bajo esa losa hay veinte fosas y están allí nuestros muertos”.

La asociación no ha conseguido aún autorización para practicar las exhumaciones. Ahora, interpreta esto como un ataque frontal a su labor. “No entendemos cómo pueden pasar de venir con nosotros al homenaje a querer prohibirnos el acto. La carta sienta las bases para que no podamos hacerlo en el futuro”, señala Pimentel, que advierte que aun así, se hará: “Por supuesto, vamos a celebrarlo. No hay razones para decirnos que no podemos hacerlo”.