Moreno vuelve a abrazarse a Ángeles Muñoz: “Será candidata y ganará por amplia mayoría”

Para Moreno, ya no hay duda: Ángeles Muñoz será nuevamente candidata a la alcaldía de Marbella el próximo 28 de mayo. Con el tono contundente que evitó durante semanas, el presidente del PP andaluz ha respaldado esta mañana a la regidora, con el argumento de que no hay ninguna causa judicial en la que figure como investigada, mucho menos procesada o acusada. “No hay nada”, ha insistido Moreno, trazando en los juzgados la línea que marca si conviene o no al interés general y al de su partido mantener a Muñoz en el cartel electoral.

Moreno encarga una encuesta en Marbella para medir el "desgaste" de la alcaldesa por los escándalos que la rodean

Más

El marido e hijastro de la alcaldesa sí han sido procesados por la Audiencia Nacional por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. En los últimos meses elDiario.es ha desvelado el inexplicado (y no declarado inicialmente) aumento del patrimonio de Muñoz, las donaciones que recibió de su marido, las sospechas (vertidas ante el juez) de que se canalizó información reservada en dirección a los investiados, la adjudicación de contratos públicos a empresas a las que el juez considera una tapadera o las confesiones telefónicas de su hijastro: “La ciudad es nuestra”.

Nada de esto va a alterar el plan de Moreno, que se ha ceñido a la línea marcada por el partido desde que comenzaron a desvelarse las informaciones provenientes de la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Si la alcaldesa no está investigada, no hay nada más que hablar. “No hay ningún tipo de actuación judicial contra la alcaldesa de Marbella. Ninguno”, ha recordado el presidente de la Junta de Andalucía esta mañana en Málaga, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el Gran Hotel Miramar.

Con semblante serio, Moreno ha lamentado que se ponga en cuestión a la alcaldesa, porque a su juicio, “se confunde”: “A mí me han llegado a preguntar medios de comunicación: ”Oiga, ¿qué va a hacer usted con la imputación…?“ ¿Qué están hablando? Tampoco hay ningún tipo de actuación de la Agencia Tributaria. No hay nada. El propio Supremo (sic), a instancias del grupo socialista, dejó claro que el ayuntamiento de Marbella no había contribuido en el supuesto caso que afecta a su marido”.

Moreno probablemente se refería a que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Manuel García Castellón, rechazó (con el apoyo de la fiscal Antidroga) que el PSOE se personase a finales de noviembre como acusación popular, esgrimiendo que no hay ningún cargo público relacionado con los presuntos delitos de narcotráfico y blanqueo (que son los que se investigan) ni consta que el Ayuntamiento de Marbella fuera utilizado para esos fines.

Tanto la fiscal como el juez se opusieron en 2019, cuando la causa era secreta, a que prosperase la pretensión de la UDEF para investigar también los aparentes indicios de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación (según la Policía) que fueron apareciendo en la investigación. La Policía propuso en un informe que la presunta utilización del poder de Muñoz por parte de sus familiares investigados se convirtiera en una línea concreta de investigación, pero esta pretensión no encontró el respaldo ni de la Fiscalía ni del juez.

Una foto juntos

Por primera vez desde que estalló el escándalo, ha podido verse a Moreno y Muñoz juntos en público, e incluso se han buscado para dejarse fotografiar en público saludándose afectuosamente. Con el abrazo, Moreno da por zanjados definitivamente las dudas en torno a la candidatura a la alcaldía de Marbella, si es que alguna vez existieron. “Sigue teniendo el respaldo de sus vecinos, la ilusión de sus vecinos y manejando un proyecto de impulso y dinamismo económico para la ciudad de Marbella”, la ha elogiado Moreno.

Su apuesta definitiva por Muñoz no es nueva. Ya anunció que sería candidata poco antes de las navidades, el 16 de diciembre. Nunca había dicho lo contrario, pero hasta entonces había evitado defenderla con esta vehemencia. En aquellas semanas, no había posibilidad de fotografiarlos juntos, y Muñoz llegó a ausentarse de algún acto con Moreno de esos a los que nunca falta un dirigente local. En público, los dirigentes populares echaban balones fuera apelando a la no imputación de la alcaldesa, pero en privado mostraban su preocupación por las informaciones que se iban conociendo.

El presidente hablaba con ella por teléfono, y ella le transmitía tranquilidad. En el PP situaban la línea roja en que se abriera juicio oral contra ella, como marcan los estatutos del partido. Algo muy remoto, pues Muñoz ni siquiera ha llegado a estar investigada. Sin embargo, había preocupación por las repercusiones electorales, y el partido llegó a encargar una encuesta para medir el “desgaste” de la alcaldesa. Según explicaron entonces fuentes populares a este periódico, se trataba de valorar si la presión mediática y sus múltiples versiones para explicar los cambios en sus declaraciones patrimoniales estaban haciendo mella en el electorado, poniendo en riesgo la continuidad en una plaza simbólica y muy relevante.

Marbella es la segunda ciudad de Málaga, con 150.000 habitantes, y ha sido gobernada por Muñoz desde 2007, con la única interrupción de 2015 a 2017, cuando recuperó el bastón de mando tras una moción de censura. Ahora gobierna con mayoría absoluta. “Será candidata a la alcaldía de Marbella y estoy convencido de que ganará por amplia mayoría”, ha vaticinado hoy Moreno.