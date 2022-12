El PP se aferra a que la alcaldesa de Marbella “no está investigada” tras vincularla un policía con la trama de su hijastro

“No hemos evaluado la situación y la respuesta es la misma: la alcaldesa de Marbella no está siendo investigada por ningún juzgado”. Con estas escuetas palabras, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha zanjado este jueves el nuevo episodio de la investigación sobre la trama criminal de Marbella, tras revelar este periódico que un policía local declaró ante el juez que la regidora y senadora Ángeles Muñoz le había ordenado entregar información reservada del Ayuntamiento su hijastro, procesado por narcotráfico.

El marido de la alcaldesa de Marbella conocía la investigación secreta y avisó a su hijo: “Tu teléfono está intervenido”

Bendodo ha estado esta mañana de jueves en Sevilla junto a la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, en una nueva presentación del proyecto de Presupuestos Autonómicos para 2023. Tanto la dirección nacional como regional del PP se aferran al hecho de que Muñoz “no está imputada ni investigada”, y que la Audiencia Nacional ya subrayó que su investigación sobre blanqueo de capitales y narcotráfico que afecta directamente al marido y al hijastro de Muñoz no implica directamente al Ayuntamiento marbellí.

En el entorno del presidente de la Junta y líder regional del PP, Juan Manuel Moreno, sí hay cierta preocupación por que nuevas revelaciones de la investigación terminen arrinconando a la regidora de uno de los municipios de más peso que gobiernan los populares en la Costa del Sol, a seis meses de las elecciones municipales.

El presidente ya se pronunció la semana pasada sobre el patrimonio de 12 millones de euros de Muñoz, que actualizó en su declaración patrimonial ante el Senado horas después de que elDiario.es revelase un incremento drástico. “Imagino que se producen alteraciones siempre en cualquiera de las declaraciones de bienes que se hacen a lo largo de los cuatro años de legislatura. Desconozco, evidentemente, los orígenes, pero vamos, seguro que son todos absolutamente lícitos y legales, puesto que no hay ningún tipo de investigación judicial ni de Hacienda”, aseguró.

La dirección andaluza del PP, que tiene la potestad para ratificar a los candidatos a las alcaldías en municipios de 100.000 habitantes, como es Marbella, ha dejado caer que Muñoz repetirá en cartel en mayo de 2023. Aunque hace unos días, preguntado al respecto, Moreno aseguró que la confirmación de las candidaturas de estas localidades está prevista para “el mes de enero”.

En las últimas elecciones municipales, hace cuatro años, el PP andaluz organizó un gran acto de presentación de sus candidatos en los municipios de más de 100.000 habitantes, con la regidora marbellí como punta de lanza. Esta vez, sin embargo, los de Moreno han evitado esa foto y de momento no tienen previsto repetirla.

El último eslabón de la causa por narcotráfico

Un policía municipal, el último eslabón de la causa por narcotráfico y blanqueo en la que están procesados el hijastro y el marido de la alcaldesa de Marbella, ha implicado en un delito a la regidora municipal y senadora. El agente compareció el pasado día 21 de este mes en la Audiencia Nacional como procesado por cohecho.

Allí, ante el juez Manuel García Castellón, aseguró que obtuvo información de las bases de datos del Ayuntamiento y se las entregó al presunto narcotraficante Joakim Broberg, “bajo las órdenes” de Ángeles Muñoz, según consta en el audio de la comparecencia, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Durante la comparecencia, el abogado de la defensa preguntó a su cliente por orden de quién entregaba la información al presunto narcotraficante. El policía respondió: “Realmente, eso es lo más escabroso. Todo lo que yo he hecho ha sido siempre bajo las órdenes de la alcaldesa. Lo que pasa es que el chico este [Joakim] tenía una cara muy dura y era exagerado las cosas que pedía. Pero siempre ha tenido conocimiento la alcaldesa, y siempre se ha puesto en conocimiento y siempre he tenido permiso. Siempre me han dicho que sí, que lo hiciera”.

Al extender el policía el abanico de personas que tenían potestad para darle esa orden y ser informados después del resultado, el abogado le pidió concreción. El agente municipal dijo que él atendía a las indicaciones de la alcaldesa y de sus jefes de gabinete, primero José Eduardo Díaz –actual delegado de Seguridad Ciudadana y, por tanto, jefe ahora del policía– y después, de su sustituta, Ana López. También estaba el tanto un mando policial llamado Miguel Segovia. “Siempre me he querido cubrir las espaldas porque hay un paso tan fino de hacer una ilegalidad…”, añadió el agente, actualmente de baja por motivos médicos.