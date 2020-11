"No pueden celebrarse los encuentros previstos con las personas menores si para ello es necesario un desplazamiento entre municipios por estar limitada la movilidad y por existir un cierre perimetral del territorio de la Comunidad Autónoma y de cada uno de sus municipios". La Dirección General de Infancia de la Junta de Andalucía, en virtud de las restricciones a la movilidad establecidas por el Gobierno andaluz el pasado 10 de noviembre, prorrogadas desde el pasado martes hasta el 10 de diciembre, no permite a padres y madres las visitas a sus hijos si el centro de protección en el que se encuentran los menores está en un municipio diferente al suyo de residencia. Un padre lleva desde hace un mes intentando hacer ver a la Administración que, por el bien de los menores, podría habilitar alguna fórmula para posibilitar esas visitas, pero la Junta le niega tal posibilidad si no está empadronado en el mismo municipio al que pertenece el centro de protección.

