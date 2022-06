Moreno 'se come' al PP: el partido difunde un vídeo en redes para aclarar que “votar a Juanma Moreno es votar al PP”

A seis días para las elecciones andaluzas del 19 de junio, la dirección regional del PP ha elaborado y difundido en redes sociales un vídeo para aclarar a los electores que “votar a Juanma Moreno es votar al PP”, ante las “muchas llamadas” de personas a la sede del partido denunciando que no encontraban su nombre en la papeleta, explican fuentes de la formación conservadora.

La grabación se hace esa misma pregunta y ofrece una aclaración sencilla: “¿Qué tienes que hacer para votar a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía? Si quieres que siga siendo presidente, vota con la papeleta del PP siempre, aunque su nombre no encabece la lista”. El PP ha detectado la confusión “en personas mayores y jóvenes que votaban por primera vez y llamaban a la sede del partido tras recibir la papeleta en el sobre de propaganda electoral en sus casas, y no encontrar el nombre de Moreno en la lista.

El candidato popular sólo encabeza la lista de Málaga, donde está censado, y es en el resto de provincias donde se han acrecentado las dudas y el desconcierto de los electores. “En Málaga los votantes lo tenéis más fácil, ya que el nombre de Juan Manuel Moreno Bonilla sí aparece encabezando la lista electoral”, dice la grabación, que pasa a continuación a describir las papeletas del PP en el resto de provincias, y los números uno en cada una de ellas, citándoles por sus nombres y apellidos. “Votarles a ellos es votar a Juanma para presidente”, concluye.

La campaña de Juan Manuel Moreno ha apostado claramente por la marca personal del candidato -“Juanma Presidente”-, superpuesta a las siglas de su propio partido -PP-, que aparecen jibarizadas en los mítines y en una esquinita de la cartelería electoral. La estrategia de los populares consistía en presentar “a un presidente, no a un candidato”, subrayar su perfil institucional y apartarle de las siglas del PP, con el objetivo manifiesto de ensanchar su base electoral por el centro izquierda.

Es una técnica que también usó con éxito en las elecciones gallegas el propio Alberto Núñez Feijóo, cuya marca personal cotiza más que la de su partido.

Según las encuestas, los populares pueden fagocitar por completo el espacio político de su socio de Gobierno, Ciudadanos, a los que los sondeos le retiran prácticamente los 21 diputados que tiene ahora. Pero el objetivo de Moreno era ampliar sus apoyos a costa de los electores desencantados del PSOE, a quienes ha pedido públicamente el “voto prestado”. Para lograrlo, los coordinadores de campaña minimizaron las siglas del PP tras el rostro y el nombre de pila del candidato, que despierta más simpatías que su propio partido entre el electorado de otras formaciones, incluido los socialistas.

El CIS hablada de un posible trasvase de votos del PSOE al PP próximo al 10%, en torno a 100.000 votantes calculan fuentes próximas a Moreno. Tan interiorizada estaba esta estrategia, que el popular ha hecho suya consignas que los socialistas llevan años repitiendo en nombre de su formación -“el PP es el partido que más se parece a los andaluces”-.

La campaña popular también depositó en el candidato de Ciudadanos y vicepresidente, Juan Marín, la labor de confrontar con Vox y Macarena Olona, para pararle los golpes a un Moreno que no debía salirse de su marco institucional. Así los naranjas ganaban un espacio propio, diferenciado del PP, y podían convencer al electorado defraudado con el PSOE que “jamás votará al PP, porque la trinchera ideológica aún es muy grande”, explicaron a este periódico fuentes próximas al presidente.

Con esta premisa, el PP se lanzó a la campaña pero a los pocos días los responsables de la misma y el propio candidato empezaron a detectar el problema. En los actos que Moreno tuvo en las provincias de Córdoba, Granada y Almería, el presidente andaluz repitió la misma anécdota ante el público: un andaluz o una andaluza le había parado por la calle, para explicarle que nunca le había votado antes, pero que ahora quería votarle, pero no había encontrado su papeleta. “A Juanma Moreno se le vota votando al PP, obviamente. Algunos me dicen que no me ven en la papeleta, porque no estoy en todas las provincias”, dijo el pasado 10 de junio en El Ejido, Almería. Un día antes había explicado lo mismo en Churriana de la Vega (Granada).