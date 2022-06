Moreno descarga en los votantes su política de pactos: “Que yo pacte con Vox es una decisión que tendrán que tomar los ciudadanos”

La potencial política de pactos poselectorales está sobrevolando la campaña en Andalucía desde el principio hasta el final. Y ha sido a tres días de la cita con las urnas cuando Juan Manuel Moreno, candidato del PP ha vuelto a hablar, durante una entrevista en Onda Cero, de la posibilidad de pactar con Vox un gobierno en la comunidad autónoma. Aunque lo ha hecho descargando responsabilidades en los ciudadanos y en la oposición, concretamente en Juan Espadas y el PSOE.

¿El 'efecto' Olona en Andalucía se queda en "efectillo"?

Saber más

En el primer caso, el todavía presidente de la Junta ha asegurado que el “que yo pacte con Vox es una decisión que tendrán que tomar los ciudadanos” y ha planteado un escenario para los votantes en el que las opciones son o la mayoría absoluta del PP o una realidad “muy difícil”. “El 19 de junio (los andaluces) tienen que empezar a pensar qué queremos. Lo más probable es que yo sea presidente, así que tienen que pensar si quieren que gobierne con ellos, con los andaluces, o que sea un presidente condicionado por otra fuerza política”. Opción, ha recalcado, que “sería muy negativa”.

“Sánchez necesita a Vox para las futuras generales”

Respecto al segundo caso, ha opinado sobre la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP nacional, quien ha pedido a Espadas que se abstenga para permitir un gobierno de Moreno sin Vox (apelando a la lista más votada) y le ha ofrecido hacer lo mismo en otras comunidades. A este respecto el líder popular andaluz ha afirmado que “bajo ningún concepto (Espadas) va a permitir que no necesitemos (a vox)... En el caso de que lo necesitemos”, admitiendo de manera explícita la posibilidad de ese escenario. “Coincido con la afirmación de Feijóo”, ha dicho. “Si está usted está tan en contra de Vox lo lógico sería que no permitiese que entrase en el gobierno”, pero asegura que “Sánchez necesita a Vox para las futuras generales” y ha acusado a Espadas de ser “una sucursal de Ferraz”.

En cualquier caso, Moreno ha apelado de nuevo a la necesidad de “un gobierno fuerte”, “una mayoría sin las manos atadas”. “Creo que los ciudadanos de Andalucía tienen muy claro que hay una sola opción de Gobierno” por eso no entiende las posiciones “maximalistas, casi de chantaje” del partido de ultraderecha quien ha asegurado que no apoyará una investidura de un presidente del PP si ellos no entran en el Gobierno.

itemos. En el caso de que lo necesitemos.