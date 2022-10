Moreno evita apoyar a la alcaldesa de Marbella, pero avisa de que no está imputada en el proceso judicial a su marido

El presidente de la Junta de Andalucía y líder regional del PP, Juan Manuel Moreno, se ha referido por primera vez este jueves a la investigación de la Audiencia Nacional contra el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz, por un supuesto delito de organización criminal y blanqueo de capital proveniente del narcotráfico, adelantada por este periódico.

“No tengo todavía los datos ni información, pero me consta que hasta el día de hoy no hay ninguna imputación hacia la alcaldesa ni hacia ningún miembro de la corporación municipal [de Marbella]. No tengo ninguna información más que la que ha salido en los medios”, ha dicho, a preguntas de los periodistas.

Una de las reporteras ha repreguntado al presidente andaluz: “O sea, ¿que apoya a la alcaldesa?”, y éste ha evitado dar su apoyo explícito a Muñoz: “Estoy diciendo que no tengo ninguna información más, gracias”, sentenció, en una comparecencia acelerada en la que apenas se ha parado un minuto con los medios.

Moreno ha tenido esta mañana una sesión de control al Gobierno en el Parlamento, donde los portavoces de la oposición le han interrogado por distintos asuntos, pero ninguno ha mencionado la investigación abierta que salpica a la regidora de Marbella, uno de los bastiones el PP en la Costa del Sol, y que se presenta a la reelección en las elecciones municipales de mayo. El presidente de la Junta ha despachado el asunto ante las preguntas que los periodistas le han hecho poco después, en un acto público en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al marido de la alcaldesa marbellí por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes, sobre todo marihuana y hachís, hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia.

Cannabis de Andalucía a Suecia

La colaboración entre la policía sueca y española permitió desmantelar el pasado año una presunta organización criminal que exportaba marihuana y hachís en grandes cantidades desde Andalucía al país nórdico. El juez García Castellón propuso el pasado 29 de septiembre juzgar a 27 personas como integrantes de la red, entre ellas Lars Gunnar Broberg, marido de la alcaldesa de Marbella y senadora del Partido Popular, Ángeles Muñoz, con quien tiene dos hijos. Sin embargo, el procedimiento contra el empresario se ha detenido por el grave deterioro físico y mental que sufre el acusado.

La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y el juez instructor atribuyen indiciariamente al empresario sueco, afincado en Marbella desde hace décadas, un delito de pertenencia “activa” a organización criminal y otro de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Una condena por ambos delitos podría alcanzar los 14 años de cárcel. Además, Lars Gunnar Broberg es uno de los procesados al que el juez impuso una fianza de 25 millones de euros para satisfacer posibles responsabilidades penales una vez se dictara sentencia, una obligación que ha desaparecido tras quedar detenida la causa contra él.

Lars Gunnar Broberg, de 80 años, es un próspero empresario dedicado a la construcción a quien la alcaldesa de Marbella –médico de familia antes de entrar en política– atribuye la lujosa vida que disfrutan ella, sus hijos e hijastros. La familia ha residido tradicionalmente en una mansión que los portales inmobiliarios tasan en 12 millones de euros y que el matrimonio adquirió al comprar una empresa en Gibraltar a la que pertenecía la lujosa vivienda.

Precisamente, uno de los hijastros de Ángeles Muñoz, Joakim Peter Broberg, es considerado uno de los cabecillas de la organización criminal. Cuando Policía y Guardia Civil explotaron sus pesquisas, el 9 febrero de 2021, Joakim Peter no se encontraba en España, aunque posteriormente fue detenido en Brasil. Su padre, de 80 años, fue arrestado en Marbella y puesto en libertad después sin medidas cautelares. Muñoz ha dicho este lunes que el caso en el que está su marido no tiene que ver ni con ella ni el Ayuntamiento. “Hay quien quiere volver a insistir, ya sabemos que hay interés, hay unas elecciones cerca y ha salido muy bien la feria. A partir de ahí está claro que hay algún grupo que tenga especial interés”, ha dicho la alcaldesa en declaraciones recogidas por Europa Press.

La intervención del teléfono del hijastro de Muñoz por parte de la UDEF deparó una sorpresa a los agentes españoles cuando éste celebró con un socio el poder que había revalidado el Partido Popular en Marbella, donde gobierna su madrastra, y el triunfo meses antes de Juan Manuel Moreno Bonilla en las elecciones autonómicas: “Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”.

El 29 de mayo de 2019, Joakim Broderg llamó desde su teléfono móvil a su “socio” Mark Holmen, también investigado en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales. Es miércoles, son las 17:04 y apenas han pasado 72 horas desde que se celebraran las elecciones municipales. Broberg está en un establecimiento llamado Sports Bar y comenta: “Está sentado a mi lado el calvo que nos iba a dar las tres licencias en La Quinta (…) los que nos dieron nuestra licencia, las tres…”

Un poco más adelante, Broberg aclara que “el calvo” es un cargo del Ayuntamiento de Benahavís, otra joya para la construcción inmobiliaria de lujo en la Costa del Sol, localidad de la que Muñoz fue número dos del Ayuntamiento y donde comparte con Lars Gunnar Broberg, padre de Joakim y también imputado en la causa, una mansión de 12 millones de euros. “El Calvo… ¿Te acuerdas? El que es un poco jefe allí [en Benahavís]. Él no es el alcalde pero es el jefe de los cambios técnicos en cuanto a licencias”, explica. “Está sentado con los tres técnicos, con todos, también han ganado, mayoría absoluta”, añade Jokim Broberg a Holmen.

Pero es a continuación cuando el investigado hace una afirmación que pone aún más en guardia a los agentes. Se trata, escribe la UDEF, de una conversación “muy esclarecedora”. La transcripción es la siguiente: “Porque ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía. Aquí está sentado con los tres técnicos y diciendo que vamos a poner todo sobre la mesa. Esto, lo otro y tal”.

Tráfico de drogas, principalmente hachís

Según describe el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso elDiario.es, “de la instrucción concluida al momento histórico procesal y en grado de seria probabilidad, se concluye que nos encontramos ante una organización criminal liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentados en España con miembros de nacionalidad alemana y polaca”.

La organización, continúa el juez, se dedica al “tráfico de drogas, principalmente hachís y marihuana, que exportan en grandes cantidades desde España hasta los países nórdicos, principalmente Suecia”. El grupo investigado actúa, concluye el instructor, “con la finalidad de obtener grandes y rápidos beneficios, efectuando actividades de blanqueo de capitales y de ocultación a través del uso de terceros países”.

El citado auto es un resumen de las incautaciones de droga a la organización y de las operaciones de blanqueo de los beneficios obtenidos. Uno de los hijastros de la alcaldesa de Marbella, llamado Joakim Broberg, “ejerce de jefe y se encarga de mantener contacto con los proveedores y los clientes” de la droga, los primeros ubicados en Marruecos, mientras que los compradores son suecos y de otros países del norte de Europa.

La actividad inmobiliaria, que tantos réditos ha dado a Lars Gunnar Broberg, es clave en la investigación de la trama en Marbella. El juez habla de “una estructura compleja en la que pueden reconocerse relaciones de jerarquía y disciplina, en la que Joakim Broberg [hijo de Lars e hijastro de la alcaldesa] ejerce de jefe, ostentando un lugar preponderante”.

“Facilita reuniones con personas que tienen funciones públicas”

La proximidad del hijastro del alcaldesa al ámbito de la administración local no ha pasado desapercibida a los investigadores. García Castellón asegura que Joakim Broberg tiene “contactos en el ámbito inmobiliario” y “facilita reuniones con personas que desempeñan funciones públicas, o ejerce influencia sobre determinados funcionarios para obtener informaciones necesarias en el marco de sus actividades delictivas”.

Por su parte, el padre de Joakim y marido de Ángeles Muñoz, Lars Gunnar Broberg, aparece señalado en dos operaciones para distraer el origen del dinero, siempre en auxilio de su hijo. Se trata, según las conclusiones provisionales del juez, de la constitución de empresas pantalla para realizar operaciones inmobiliarias. Para ello, la organización crea la sociedad Altario Investement SL. La operación de blanqueo habría sido dirigida por Joakim “con el conocimiento y supervisión de su padre”, recoge el auto.

La segunda operación en la que aparece el marido de Muñoz está vinculada con la adquisición de una finca denominada El Herrojo, a través de un complicado sistema de circulación del dinero, con intercambio de préstamos y acciones en la que también habría intervenido Altario Investement, la sociedad creada por Joakim y Lars Gunnar Broberg. Aquí se cifra la cantidad blanqueada, 2.009.820 euros.

Tras la detención de su hijastro y su marido, la alcaldesa de Marbella dijo que la honorabilidad de su marido quedaría demostrada cuando se levantara “el secreto del sumario”. “Quedará todo negro sobre blanco”, afirmó entonces. Muñoz también vinculó la operación policial y judicial a un intento por perjudicar la imagen de Marbella.