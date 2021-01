El Parlamento andaluz tramita de urgencia una reforma de su reglamento para avalar la expulsión de Teresa Rodríguez por "tránsfuga"

Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han pactado una reforma exprés del Parlamento de Andalucía para encajar lo dispuesto en el Pacto nacional Antitransfuguismo, que da carta de naturaleza a la expulsión de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados del grupo Adelante Andalucía el pasado 18 de noviembre. La reforma no entrará en vigor de inmediato, porque no ha contado con el voto unánime de la Junta de Portavoces necesario para que sea aprobada por lectura única, como pretendía la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet.

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso este periódico, contiene "un artículo único" que modifica los artículos 21, 24 y 26 del actual reglamento, relativos a la composición y el funcionamiento interno de los grupos parlamentarios. Se trata de una redacción más extensa y minuciosa que incorpora lo dispuesto en la III Adenda del Pacto Antitransfuguismo, acordada por una mayoría de grupos en el Congreso el pasado 11 de noviembre, y que se ajusta como un calcetín a los argumentos esgrimidos por el Parlamento andaluz para acusar a Rodríguez de "tránsfuga" y apartarla del grupo que presidía y de la coalición que ella misma fundó. Esa tercera adenda "compromete" a los parlamentos autonómicos a incorporar a sus reglamentos las modificaciones del pacto y "adaptarlos a las modificaciones legales que de estos se deriven".

En una disposición adicional quinta, la reforma del reglamento reescribe y amplía la definición de tránsfuga para que encaje la denuncia que el Parlamento andaluz hizo contra la ex líder andaluza de Podemos: "Se entiende en situación de transfuguismo a los diputados que, traicionando al sujeto político (partido, coalición o agrupaciones de electores) que los presentó a las elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes", dice el texto. Y añade: "Se considerará tránsfuga al diputado electo por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsado del partido coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso".

Con la ampliación del concepto de tránsfuga, el Parlamento andaluz avala la operación impulsada por IU y apoyada por PSOE, PP, Ciudadanos y Vox para expulsar a Teresa Rodríguez y otros ocho diputados de Adelante Andalucía, y se dota de una herramienta legal ante posibles acciones legales ya anunciadas por la gaditana. Los nueve parlamentarios apartados de la coalición de izquierdas ya han interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional denunciando a la Cámara andaluza de haber vulnerado sus derechos fundamentales de representación política.

La financiación de Adelante: 1,7 millones

La expulsión de Rodríguez y otros ocho diputados de Adelante Andalucía cercenó un grupo de 17 miembros, reducido ahora a ocho diputados, aunque sólo los seis de IU pilotan la coalición (quedan dos parlamentarias independientes que han sido apartadas de sus portavocías por su afinidad con la gaditana, según denuncian). El tema más espinoso de esta operación es la financiación del grupo. La modificación del artículo 26, en el apartado 2, permite al grupo conservar los fondos que le corresponden acorde al número de escaños obtenidos en las elecciones, aunque la expulsión por transfuguismo deje fuera a más de la mitad de los diputados, que pasarían a ser no adscritos, como le ha ocurrido a Adelante: "Cualesquiera derechos derechos, facultades, funciones, posibilidades de actuación y medios reconocidos a los grupos parlamentarios en este reglamento y demás normativa parlamentaria lo serán sobre la base del número de diputados obtenidos por la candidatura electoral en la que concurrieron a las elecciones y de la que el grupo parlamentario trae causa, sin que resulte relevante el número de diputados con que cuente en cada momento el grupo parlamentario. Se exceptúan en todo caso los supuestos de ponderación de voto".

Adelante Andalucía, con 17 diputados, tiene una asignación de fondos de 1,7 millones de euros. La expulsión de los nueve parlamentarios acusados de transfuguismo le restó gran parte de esa financiación, pero con la modificación del reglamento previsiblemente el grupo recuperará su asignación inicial, aunque ahora en manos de los seis miembros que comandan la coalición. El mismo efecto tendrá para Vox, que perdió a una de sus 12 diputados (la parlamentaria no adscrita Luz Belinda Rodríguez), y con ello una tajo de más de 90.000 euros a sus recursos de funcionamiento.

La semana pasada, Teresa Rodríguez se reincorporó al Parlamento tras 16 semanas de permiso por maternidad y en su primera comparecencia ya denunció esta situación por adelantado: "Nos han masacrado con la connivencia de la extrema derecha", dijo, acusando la petición de expulsión que hicieron sus socios de IU, y que contó con el apoyo de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. "Y esto no termina: amenazan con reformar el reglamento del Parlamento para que seis diputados se queden con los duros de un grupo de 17".

Esta modificación emana directamente de la última actualización del Pacto Antitransfuguismo: “El grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad”.

Rodríguez ha tildado ya la propuesta de reforma de "antidemocrática" y acusa a la Cámara legislativa de vulnerar el principio de "un diputado un voto", aludiendo a este párrafo de la misma: "Cuando el número de diputados no adscritos altere significativamente la proporcionalidad prevista en el artículo 103.4 in fine del Estatuto de Autonomía para Andalucía, podrá establecer fórmulas que repongan la representación política emanada del proceso electoral, incluidas la del voto ponderado, sin que se produzca en ningún caso la sobrerepresentación de los diputados no adscritos. Dichas fórmulas se podrán establecer en los supuestos en que la composición del grupo parlamentario mixto comprometa el principio de proporcionalidad".

La propuesta de reforma del reglamento fue registrada en el Parlamento el pasado 19 de enero con la firma de PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía. Vox, que tampoco apoyó el Pacto Antitransfuguismo en el Congreso, se ha desmarcado de esta reforma porque tiene "dudas jurídicas". El texto iniciará ahora el procedimiento de urgencia que acorta a la mitad los plazos de tramitación, con idea de que entre en vigor a principios de marzo, según cálculos parlamentarios.

El recorrido es el mismo que el de una proposición de ley que parte de los grupos: la reforma se remitirá al Consejo de Gobierno, que la devolverá al Pleno de la Cámara para su toma en consideración, y de ahí pasará a la comisión de reglamento, donde será debatida por todos los grupos, con opción a solicitar comparecencia de los agentes sociales y de presentar enmiendas al articulado. En esa comisión se sienta, además de los partidos, uno de los diputados de Adelante acusados de "tránsfuga", Nacho Molina, que participará en el debate sobre un nuevo reglamento que avala a posteriori su expulsión y la de sus compañeros.

La exposición de motivos de la propuesta de modificación del reglamento del Parlamento andaluz reproduce varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que abundan en la definición de tránsfuga y acotan la responsabilidad individual de los diputados para con los partidos que representaban en las elecciones y por los que accedieron a un escaño. "El Parlamento de Andalucía, mediante esta modificación de su reglamento, pretende, además de ganar seguridad jurídica, adecuar su funcionamiento a la voluntad popular expresada en la elecciones", reza el texto, en velada alusión a la situación de Rodríguez y los otros ocho diputados expulsados.

La gaditana, ex secretaria general de Podemos Andalucía, fundó junto al ex coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, la coalición Adelante Andalucía, con la que concurrió a las elecciones autonómicas de 2018, obteniendo 17 escaños. Un año después de los comicios, Rodríguez abandonó el timón de Podemos Andalucía, pero antes de salir facilitó la entrada a la coalición electoral del otro partido al que iba a estar vinculada a partir de ahora: Anticapitalistas.

Esta formación, al que pertenecen la mayoría de diputados expulsados, terminaría virando el rumbo político de la coalición en contra del criterio de los partidos cofundadores: Podemos e IU. La reforma del reglamento interpreta este movimiento como una acción clara de transfuguismo: "Los votos son de una candidatura, aunque la elección fuera de una persona. Y los votos de esa candidatura, de esa formación política, son la expresión de la voluntad popular que sirven de respaldo al correspondiente grupo parlamentario, con independencia del número de miembros que ostente", dice el texto.

Rodríguez siempre ha negado su condición de tránsfuga y recuerda que su ruptura con Podemos y su decisión de no concurrir por tercera vez a la dirección andaluza fue pactada previamente con Pablo Iglesias, y difundida en un vídeo en redes sociales en el que ambos dirigentes hablaban de un "divorcio amistoso", un "hasta luego", y dejaba la puerta abierta a una futura alianza en los siguientes procesos electorales.