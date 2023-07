El PP descarta a Griñán para comparecer en la comisión de la Faffe y llama Montero, Chaves y cuatro exconsejeros

El PP andaluz ha hecho público este martes su listado de comparecientes para la comisión parlamentaria de investigación sobre la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y entre los cuales ha descartado la citación del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán tras “el reciente pronunciamiento de la justicia sobre su estado de salud”.

Desechada la posibilidad de hacer comparecer a Griñán, el PP-A ha avanzado que en la propuesta que registre incluye a varios ex altos cargos del Ejecutivo andaluz y ex dirigentes de la fundación, entre ellos, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en su condición de exconsejera de Hacienda y Administración Pública, así como a Javier Carnero (Empleo, Empresa y Comercio), Antonio Ramírez Arellano (Economía y Conocimiento), José Sánchez Maldonado (Economía, Innovación, Ciencia y Empleo), y Antonio Fernández (Empleo), según una nota de prensa del partido.

La comisión ha celebrado en la tarde de este martes una nueva sesión, en la que se ha aprobado definitivamente el plan de trabajo, y se ha acordado dar de plazo hasta el mediodía del viernes 7 para presentar las propuestas de comparecencias “en base a la documentación ya existente o informaciones obtenidas por cualquier otro medio”.

En la siguiente sesión de la comisión parlamentaria de investigación se aprobará el listado definitivo y el calendario de comparecencias. Se abre también un plazo hasta el día 19, a las 12 horas, para que los grupos puedan solicitar la documentación complementaria que consideren oportuna.

“Esclarecer y depurar las responsabilidades”

Además de las propuestas mencionadas, los populares propondrán la comparecencia del ex director general de la Faffe, Fernando Villén, la ex presidenta económico financiera de la entidad, Ana Valls, o los ex directivos Manuel Villén o Antonio Jiménez. También se estudia proponer la comparecencia de Isabel Aguilera, secretaria del PSOE de Ronda y responsable de Empleo del PSOE andaluz, acerca de que aclare las informaciones sobre su paso por la Faffe, su posterior paso al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuando la fundación se disolvió y la obtención de una plaza fija en el SAE en la ciudad donde ejerce de portavoz municipal.

El argumento del Partido Popular es dar “una nueva oportunidad” a los ex altos cargos y dirigentes citados en la anterior comisión de investigación y que no declararon y con ello “esclarecer y depurar las responsabilidades políticas por el uso fraudulento de fondos públicos en el seno de la entidad”, según ha sostenido el portavoz del Grupo Popular en esta comisión, Erik Domínguez.

Según ha explicado Domínguez, al tratarse de una nueva comisión de investigación “lo lógico es ofrecer a todos aquellos que no quisieron dar su testimonio en la pasada legislatura la posibilidad de acudir de nuevo ante la comisión y dar, ahora sí, explicaciones o aclaraciones sobre los graves hechos que se produjeron en la Fundación, desde enchufismo a uso fraudulento del dinero público destinado a los parados y que también están siendo investigados en los juzgados”.

“Consideramos necesario aclarar las posibles sombras sobre su acceso a ese puesto dado el historial de la Faffe, que pasará a la historia por ser la gran agencia de colocación del PSOE andaluz”, ha añadido.