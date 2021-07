El PSOE confirma que el Ejecutivo andaluz le planteó recuperar el "pensionazo"

Los potenciales planes del Ejecutivo andaluz de aprobar sueldos vitalicios para los expresidentes de la Junta en el Consejo Consultivo de Andalucía como consejeros permanentes parece que se han quedado en el aire. El PSOE, único partido cuyos mandatarios se verían beneficiados por esta reforma del órgano consultivo, ha confirmado una iniciativa que ahora desmiente el Ejecutivo andaluz. "Fue una propuesta que Elías Bendodo le hizo a la portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz", ha dicho la portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez.

La Consejería de la Presidencia que dirige Bendodo ha negado esta intención. "Rotundamente no. No hay caso. No se está pensando en nada", han confirmado las fuentes consultadas, después de que el periódico El País avanzase la noticia.

"No conozco ninguna iniciativa del Gobierno en esta materia", ha dicho el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, aunque ha apuntado a conversaciones al respecto con la anterior dirección socialista. Concretamente Nieto ha apelado a "la preocupación" del grupo socialista con la situación del presidente de la Junta de Andalucía entre 1982 y 1984, Rafael Escudero, cuya permanencia en el Consejo Consultivo finaliza este año. "Es positivo y casi obligado dignificar la figura de los expresidentes", ha dicho el portavoz popular, que ha descartado cualquier compensación económica.

Nieto ha calificado de "cobarde" la posición del PSOE y ha aludido a "filtraciones" a la prensa. María Márquez ha defendido que en su partido "están a lo importante" y que no participarán en "un lío en el que se ha metido" el Gobierno andaluz.

La iniciativa del Ejecutivo andaluz para el reconocimiento a los expresidentes de la Junta de Andalucía favorecería a los consejeros permanentes del Consejo Consultivo que asesora al Consejo de Gobierno, a la administración y a otras instituciones, entidades y corporaciones andaluzas. Esta posición solo puede ser ocupada por "aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía" hasta que cumplan los 65 años. El Ejecutivo andaluz, de PP y Ciudadanos, había considerado eliminar esta condición.

Por "los periódicos"

Pero en Ciudadanos no sabían nada de los planes del PP, su socio de Gobierno. "La primera noticia fue la que hemos leído en los periódicos", ha dicho su portavoz parlamentario, Francisco Carrillo, que se ha comprometido con "la transparencia y la ética". "Mientras esté gobernando Ciudadanos no habrá ni pagas vitalicias ni sueldos vitalicios ni ningún tipo de prebendas ni corruptelas políticas", ha zanjado Carrillo.

Vox también ha afeado la iniciativa y ha recordado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, "habló de cerrar el Consejo Consultivo en su discurso de investidura", por lo que su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, le ha pedido a Bendodo "que no pierda el tiempo y que no cuenten con ellos" para activar la medida. Asimismo, la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha enterado de la noticia por la prensa y ha hablado de "perplejidad". "Solo le ha costado un presidente al PP para cambiar de opinión", ha dicho a la par que ha esperado que "lo de arrimar el hombro del PSOE fuese otra cosa".

Elías Bendodo apuntó a un acuerdo entre todos los partidos para "reconocer y poner en valor" la figura de los expresidentes de la Junta en un encuentro informativo organizado por la Cadena Ser en Sevilla el pasado lunes. "Es cierto que tenemos que reconocer el papel de los expresidentes, tenerlos en una posición digna", expresó. De sus palabras se recoge esta reforma que el Ejecutivo andaluz quiere llevar al último pleno de este curso previsto para la próxima semana.

Escudero junto con José Rodríguez de la Borbolla y Susana Díaz podrían aprovechar esta reforma de la ley del Consejo Consultivo de verse aprobada y cobrar sueldos públicos. Por su parte, Manuel Chaves y José Antonio Griñán permanecen inhabilitados por el caso ERE. En la actualidad este órgano superior consultivo no cuenta con ningún consejero permanente. Según la ley, el nombramiento de estos consejeros es incompatibles con la condición de alto cargo, con la de miembro electo de las Cortes, diputado autonómico o concejal. El expresidente de la Junta entre 1982 y 1984, Rafael Escudero, forma parte del organigrama, pero ejerce las funciones de consejero electivo con dedicación exclusiva debido a que tiene 77 años. Su retribución anual es de 68.149,92 euros.

"Pensionazo"

En 2005 el gobierno de Chaves modificó el estatuto de los expresidentes para, según el texto, "una vez cesados gocen de la consideración, distinción, dignidad y decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas". Para ello se aprobó una asignación mensual (artículo 2) del 60% del sueldo del presidente de la Junta de Andalucía. Además se establecía que los beneficiarios solo podían cobrar la diferencia de esta asignación si tenían una pensión que fuera inferior a la cuantía de la ayuda autonómica. Además esta retribución mensual era incompatible con la percepción de ingresos por representación pública o por la actividad profesional (artículo 3).

En aquel entonces el PP votó en contra alegando "planteamientos abusivos y privilegios excesivos". El otrora portavoz parlamentario popular, Antonio Sanz, calificó la ley de "una broma pesada de humor negro" y de "pensionazo". Cabe destacar que otro Gobierno socialista, en este caso el de Griñán, suprimió en 2011 los citados artículos que había aprobado Chaves aunque mantuvo los medios personales y materiales para mantener una oficina de apoyo y las atenciones protocalarias así como los servicios de seguridad.