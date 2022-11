El PSOE irrita al número dos de Moreno con la trama de Marbella: “¡Pidan perdón por los ERE y por excarcerlar agresores sexuales!”

Después un algún forcejeo con el reglamento de la Cámara, el grupo parlamentario socialista logró colar una pregunta sobre la trama criminal de Marbella en la sesión de control al Gobierno andaluz de este jueves. El resultado fue un choque de trenes.

García Castellón se opone a investigar como corrupción el caso que compromete a la alcaldesa de Marbella

El diputado malagueño del PSOE-A, José Aguilar, inquirió al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, sobre “blanqueo de capitales”, leyendo la transcripción de una conversación telefónica intervenida por la Policía al hijastro de la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz: “Ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía”, decía en el audio Jokim Broberg, procesado junto a su padre por narcotráfico y blanqueo. “¿Qué hacen en su Gobierno para generar estas expectativas y alegría en el cabecilla de una trama investigada por narcotráfico y blanqueo de capitales?”.

Aguilar se remontó a la época de Jesús Gil en Marbella para confrontar al PP con la corrupción y condenó el “silencio” del presidente de la Junta y líder regional del partido, Juan Manuel Moreno. “Marbella está en Andalucía, no en Suecia. Hasta la televisión sueca ha dado más información sobre esta trama que Canal Sur. ¿Qué tiene que decir de la alcaldesa de Marbella amenazando a periodistas y de la televisión pública andaluza ocultando esta información”, dijo el diputado socialista.

Sanz esquivó la pregunta en el primer turno -“no tenemos competencias sobre blanqueo de capitales, pregunte al Ministerio de Interior”-, pero llevaba preparada una rotunda asonada para la segunda intervención, que cerraba el debate. “Hay que tener desahogo para venir aquí a hacer esta pregunta en estos momentos”, dijo, para acto seguido lanzar a la cara a la bancada socialista la sentencia condenatoria del caso ERE -“¡aproveche para pedir perdón a los andaluces!”-, la conflictiva aplicación de la ley del sólo sí es sí -“¡están excarcelando a agresores sexuales!” y el pacto presupuestario con Bildu -“¡han pactado la expulsión de la Guardia Civil de Navarra!”.

Los socialistas están tratando de explotar la investigación de la Audiencia Nacional de una trama de narcotráfico y blanqueo de capital en la que están procesados el marido y el hijastro de la senadora y alcaldesa de Marbella, uno de los municipios más poblados de Andalucía que gobierna el PP. Muñoz no está investigada y la justicia ha impedido recientemente al PSOE municipal personarse en la causa como acusación particular, argumentando que el Consistorio no está implicado en la trama.

La dirección nacional y andaluza del PP ha defendido la presunción de inocencia de la alcaldesa y, de momento, su reelección como candidata no se ha cuestionado, a seis meses de las elecciones municipales. Pero es un asunto que “preocupa” e “incomoda” en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta. Sobre todo, desde que Muñoz actualizó su declaración patrimonial en el Senado unas horas después de que elDiario.es revelase que éste había aumentado hasta los 12 millones de euros, sin que la Cámara Alta tuviera constancia.

Moreno apoya a Muñoz

Ni Moreno ni su entorno se han salido aún del guión. El presidente andaluz defendió el miércoles, a preguntas de los periodistas, que Muñoz “no está imputada, y nadie lo está en el PP-A”. Sobre el aumento de su patrimonio, afirmó: “Desconozco os orígenes, pero seguro que son lícitos y legales”. Hasta el jueves pasado, cuando Muñoz actualizó su declaración patrimonial en el Senado, aparecía como propietaria del 50% de dos sociedades ligadas a su marido. La corrección mostró que ahora posee el 100%.

En este ambiente llegó la pregunta del PSOE al salón de plenos este jueves, un día después de que el Parlamento tumbase las tres enmiendas a la totalidad de los grupos de izquierdas contra el proyecto de Presupuestos Autonómicos para 2023. El Gobierno de Moreno disfruta de una estabilidad política cimentada en su mayoría absoluta que, además, cuenta ahora con la complicidad y los votos gratuitos de Vox.

Esa serenidad se rompió como un vaso de cristal al caer al suelo con la pregunta de los socialistas sobre la trama de Marbella. “El hedor de lo que pasa en Marbella llega a Sevilla. El silencio de Moreno es incomprensible, salvo que algo se nos escape”, dijo Aguilar, tras preguntar por los fondos de la Junta que “han terminado en el Ayuntamiento de Marbella”, en referencia al Plan Proteja de 2011, que aparece en el sumario de la causa.

Gritos en el salón de plenos

Sanz terminó gritando en el salón de plenos, con un contraataque al PSOE y una ristra de acusaciones que abarcaban desde los ERE hasta las últimas decisiones más polémicas del Gobierno de Pedro Sánchez. “¡No saben hacer política nada más que a la antigua! El Gobierno del PSOE ya no gobierna, que es el que tiene todos los imputados, ¡este Gobierno es limpio! El único que enfanga la política es el PSOE, hoy Andalucía es otra cosa”, aseguró.

La bancada popular, de 58 diputados, arropó a Sanz con un sonoro aplauso cuando éste exigió a su interlocutor que pidiera “perdón por el robo de los 800 millones de euros de los ERE”. “¡60 años de cárcel, 130 años de inhabilitación para cargo público a dirigentes socialistas!”, dijo, en alusión a los ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el macrofraude de los ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ya ha dado un plazo de diez días a Griñán y a otros siete ex consejeros y ex altos cargos de la Junta para su ingreso inmediato en prisión, por un delito de malversación.

Esta condena, y la inminente entrada en la cárcel de quien fue presidente andaluz, ministro, secretario general del PSOE-A y presidente de la dirección federal, no ha amilanado al grupo que dirige Juan Espadas. Ahora los socialistas denuncian, sin ambages, que el PP usó el largo procedimiento de los ERE como una “cacería política”. Han medido lo que les supone encajar esta crítica de vuelta si avivan la trama criminal que salpica a la alcaldesa de Marbella, y con la que quieren hostigar a Moreno, y han optado por arriesgarse y seguir adelante.

Sanz, que durante muchos años fue el azote de la oposición a los gobiernos socialistas y principal voz del sumario de los ERE -el PP se personó como acusación particular-, ha recuperado este jueves ese papel, con una intervención durísima en la que relucen dos cosas: que los populares no se van a achantar y que la preocupación y la irritación con este asunto está a flor de piel. El consejero de Presidencia sentenció que “no hay caso ni con la alcaldesa ni con el ayuntamiento”, y terminó exigiendo al PSOE que pida perdón también “a las víctimas de delitos sexuales por hacer que se excarcelen sus agresores”, en alusión a la revisión de condenas a violadores tras la llamada ley de sólo sí es sí. “Pactar con Bildu está mal, pero pactar para echar a la Guardia Civil de Navarra es mucho peor”, terminó su intervención, con los brazos en alto y con un sonoro grito. La bancada popular aplaudió con fuerza su intervención.