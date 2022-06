Sánchez defiende en Andalucía la salida social a la crisis: “O más derechos o más derechas”

Pedro Sánchez ha acudido este sábado en apoyo de Juan Espadas, candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, con un mensaje de orgullo socialista. Se trataba de poner en valor los logros de su mandato, porque la campaña de Espadas necesita de un chute de ánimo que la saque del derrotismo que se percibe en muchos de sus simpatizantes. “Todo lo que se ha logrado en estos 40 años ha venido de la mano de los andaluces y el PSOE. El 19 de junio empieza el momento de retomar esa responsabilidad”, les ha dicho Sánchez. Antes, Espadas les había animado a ignorar las encuestas: “No especuléis. No va de ir viendo si sale una encuesta u otra. Salid a la calle a pedir el voto. La victoria se consigue con esfuerzo, sacrificio, pidiendo el voto, mirando a los ojos a la gente”.

Andaban los socialistas necesitados de un revulsivo, y en Cártama (Málaga), el presidente ha sacado pecho por la respuesta de su gobierno a las crisis que ha tenido que afrontar en su mandato como mejor argumento electoral. Esa respuesta, anclada en los valores socialdemócratas, la ha contrapuesto a la respuesta de la derecha a la crisis financiera. Y en este contexto, ha hecho un anuncio: en el próximo Consejo de Ministros se aprobará un proyecto de ley que “blinde la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública”. También ha avanzado que el Gobierno prevé la creación de 125.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de junio, una cifra “extraordinaria”. “O más derechos o más derechas, y los más derechos vienen siempre de la mano del Partido Socialista en Andalucía y en España. Estamos demostrando que podemos salir de las crisis de otra manera”.

En este terreno de juego, Sánchez ha sacado la bandera del estado del bienestar. “Estamos demostrando ante dos crisis, como una pandemia y una guerra a las puertas de Europa, que la solidaridad nos hace recuperarnos más fuertes y de una manera más justa. Dentro de muy pocos días aquí retomaremos la vía socialdemócrata para dar una respuesta justa y solidaria a las crisis”.

Frente a la transferencia de recursos del gobierno de Rajoy a las comunidades autónomas para paliar los efectos de la crisis económica, “con intereses a devolver”, Sánchez ha destacado la transferencia de 8000 millones de euros “a fondo perdido” para hacer frente a la crisis sanitaria o las inversiones acometidas para la modernización del sistema de salud, de 800 millones de euros. Sánchez ha anunciado una ley que “blinde la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública, y que no se privatice por ningún gobierno de derechas de ninguna comunidad autónoma” y un plan de salud bucodental dotado con 44 millones de euros. “Esa es la diferencia. Con la crisis financiera se devaluó el estado del bienestar, hoy lo estamos fortaleciendo”.

En la defensa de su Gobierno, Sánchez ha resaltado los datos de empleo (más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, primera vez desde 2008) y desempleo inferior a tres millones. Lo que viene seguiría la buena senda: 125.000 nuevos empleos en junio, según sus previsiones, un crecimiento a “ritmo extraordinariamente positivo”.

“¿Qué hace la derecha? Ya lo vemos, dice no a todo. Bloquea cualquier tipo de avance social. Si la Unión Europea avala el mecanismo de fijación de precio al gas, ellos no lo apoyan. Ante las buenas cifras de empleo, dicen que están maquilladas. Y si un tercer país presiona a España y la UE apoya a España, ellos apoyan al tercer país”, ha denunciado el presidente, que también ha recordado algunas de las ocasiones en que el PP había vaticinado el fracaso de medidas del actual Gobierno: la vacunación del 70% antes de verano, la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones.

“Otros no hicieron nada en la oposición, y tampoco hacen nada en el gobierno”

Necesita el PSOE una inyección de moral, o al menos un subidón de adrenalina, que le insufle nuevas energías para la última semana de la campaña andaluza. Los sondeos sitúan al PP no ya como ganador, sino cerca de esa “mayoría suficiente”, que se supone que es algo así como una mayoría tan holgada que, sin ser absoluta, sí se le acerca. A Espadas le toca revertir esa sensación, evitar el desánimo, y en ello está. “Este es el PSOE, esta es la fuerza del PSOE. Esto solo lo hace el PSOE”, dijo para empezar el acto, satisfecho por la movilización.

El de Cártama era el acto central de la campaña. Los socialistas, conscientes del envite, han movilizado todo el poder de su fuerza orgánica, para congregar a unos 2500 simpatizantes bajo el sol de mediodía. A ellos se ha dirigido Sánchez, advirtiéndoles de las diferencias que separan las recetas de la socialdemocracia y las de la derecha. Moreno y el PP han hecho del socialista desencantado uno de sus objetivos electorales. El candidato popular se presenta como un “moderado radical” y se ha abonado al perfil institucional, hasta el punto de que orilla la marca PP. A los socialistas, por el contrario, les interesa resaltar las diferencias y denunciar la impostura. “El PP está intentando hacer del PSOE, pero no cuela porque Moreno es muy de derechas”, dice hoy el candidato Espadas, en entrevista con elDiario.es Andalucía.

Sánchez le ha echado una mano, no solo poniendo en valor su propio gobierno, sino animando a mostrar orgullo por lo hecho en 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía. “No lo hemos hecho todo, pero lo mejor que le ha pasado a Andalucía ha sido con gobiernos del PSOE. Otros no hicieron nada en la oposición, y tampoco hacen nada en el gobierno”. El socialismo andaluz, que se agrupa en la federación más potente del Estado, es la vanguardia de las conquistas sociales, ha dicho Sánchez. “Frente a los que dicen que no lo hemos hecho todo, digamos que todo lo mejor ha venido de la mano del PSOE, que estamos orgullosos y que estamos dispuestos a retomarlo el 19 de junio”.

Antes, Juan Espadas había centrado su mensaje electoral en la juventud, eje central del acto. El próximo 19 de junio, 365000 andaluces podrán votar por primera vez, y el candidato socialista sabe que ahí se juega un partido importante. En Andalucía hay una tasa de desempleo juvenil del 40%, pero también vacantes que no se cubren, y Espadas ha anunciado que pretende identificar, en colaboración con las empresas, dónde están los empleos que no se están cubriendo por falta de formación profesional especializada, e impulsar esa vía formativa. “Pero pública, con igualdad de oportunidades, no la que han impulsado desde el Gobierno de Andalucía, ciclos formativos para quien se los pueda pagar, que los organiza quien ya sabemos”.

Cártama como símbolo

Este fin de semana coinciden en Málaga los socialistas, el líder nacional y el candidato del PP (Alberto Núñez Feijoo y Juan Manuel Moreno), la presidenta de Ciudadanos y su candidato (Inés Arrimadas), Yolanda Díaz y la candidata de Por Andalucía (Inmaculada Nieto) y el presidente de Vox y su candidata (Santiago Abascal y Macarena Olona). El PSOE se citó en el auditorio Parque Santo Cristo (con capacidad para 2500 personas, superada según los organizadores hasta llegar a los 2500 asistentes) bajo un sol de justicia, después de cambiar la ubicación, inicialmente prevista en Málaga capital. A todos les han repartido un sombrero con una cinta roja. Parte de los asistentes eran jóvenes llegados de toda España para el congreso de las Juventudes Socialistas.

Cártama es una plaza simbólica para Sánchez. En este mismo auditorio organizó su amigo Jorge Gallardo, alcalde del municipio y uno de los primeros sanchistas, uno de aquellos actos catárticos en los que el hoy presidente del Gobierno apelaba a la rebeldía de la militancia para regresar a la secretaría general del partido, de la que había sido defenestrado por los “notables” socialistas, tal y como recordó aquel día. “Tengo algo de la moral del Alcoyano”, dijo. “Siempre me ha traído buen rollo Cártama”, ha soltado hoy.

A ambos les han puesto por delante una inmensa bandera de Andalucía, que en su día ondeó en el aeropuerto de Málaga. Salvador Trujillo, secretario de la agrupación de Churriana, explica que se la dan a firmar a los presidentes socialistas que pasan por aquí, y allí está estampada la letra de Rafael Escuredo, Olaf Scholz, José Luis Rodríguez Zapatero y Susana Díaz. Hoy le ha llegado el turno a Juan Espadas, que ha escrito: “Si votamos, ganamos”.