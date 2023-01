La izquierda sella una alianza electoral en Sevilla con la líder de Podemos como candidata a la Alcaldía de la capital

La izquierda comparecerá unida a las elecciones municipales en Sevilla capital, o al menos todo lo unida que se puede si se tiene en cuenta que Adelante Andalucía caminará por su cuenta. Tras semanas de negociaciones, las direcciones locales de Izquierda Unida y Podemos han alcanzado un acuerdo para conformar una alianza que garantiza un bloque con opciones reales de conseguir concejales el próximo 28 de mayo, un pacto que este jueves han ratificado las asambleas de ambas formaciones y que tiene como cabeza de cartel a la responsable de Podemos en la capital y que ya había sido designada como candidata, Susana Hornillo, mientras que el segundo puesto en la lista lo ocupará Ismael Sánchez, que IU había elegido como su aspirante.

El PSOE refuerza sus opciones electorales en Sevilla al sacar adelante con Ciudadanos el presupuesto para 2023

La alianza se ha sellado entre IU y Podemos, aunque en paralelo se han mantenido negociaciones para conformar un frente más amplio con otras cinco formaciones: Más País, Equo, Iniciativa por Andalucía, Alianza Verde y Alternativa Republicana. El acuerdo se centra en los dos puestos de salida (los restantes estarían pendientes de las conversaciones con el resto de partidos) y en la fórmula elegida, que no es una nueva marca electoral sino una confluencia pura y dura que se bautizará con los nombres de los partidos precedidos de la preposición 'con' para que así los votos sumen de cara a la Diputación sevillana. De momento, se llama Con Podemos-IU, una denominación a la que se sumará sin más la denominación del resto de partidos que se incorporen.

La candidatura conjunta de las formaciones a la izquierda del PSOE ya había ido tomando forma en otras capitales andaluzas, pero en Sevilla ha tardado más en cuajar y lo que ha hecho es dar su primer paso. Más País Andalucía, por ejemplo, reiteraba este mismo jueves su intención de concurrir en la capital hispalense (además de en otros 14 municipios de su área metropolitana) “en confluencia o en solitario”, aunque su presidenta, Esperanza Gómez, lanzaba días atrás el reproche de que se está cocinando una coalición amplia con IU y Podemos más preocupados de garantizarse la preeminencia. “Estamos por el diálogo, participando con ganas, pero tenemos que ver cómo se desarrolla para tomar la decisión final”, indicaba al respecto.

El mal precedente andaluz

Tanto desde Podemos como desde IU se apunta que la negociación entre ambas formaciones se ha alargado en un intento de ir con pies de plomo y no repetir los errores cometidos con la coalición Por Andalucía que se presentó en las últimas elecciones autonómicas. A esto hay que unir la mala experiencia de la última alianza local, Adelante Sevilla, en el Ayuntamiento de Sevilla, que en 2019 logró cuatro concejales de los que dos eran de IU y otros dos de Podemos. Pero la historia no salió bien y terminó como el rosario de la aurora: el grupo municipal roto, diferencias insalvables entre los portavoces de ambas formaciones, una edil de Podemos expulsada y cada partido actuando en la práctica por su cuenta, no como un frente único.

Que esta coalición eche a andar es una buena noticia para las aspiraciones de la izquierda sevillana y también para el PSOE, que de partida fía sus opciones de conservar la Alcaldía hispalense a que esta unión liderada por IU y Podemos logre sacar representación. Ante la igualdad que a día de hoy mantienen PSOE y PP en las encuestas, y dando por hecho que Ciudadanos no revalidará ninguno de sus cuatro concejales, se da por hecho que los socialistas tendrán que pactar a su izquierda y los populares a su derecha, con Vox. El mejor escenario que obtiene en los sondeos el actual alcalde, Antonio Muñoz (PSOE), es de 13 ediles, cuando la mayoría necesaria para gobernar está en 16, de ahí su necesidad de que esta nueva alianza logre al menos tres concejales. El escenario no es de partida utópico, ya que cada formación que logra el 5% de los votos entra en el Consistorio hispalense con dos representantes, un porcentaje para el que –en función de la participación– pueden ser necesarios unos 18.000 votos y el bloque de izquierdas tiene una base consolidada que ronda los 25.000 apoyos.

El juego de los contrarios

Así que en este hipotético caso de lograr 13 concejales el PSOE necesitaría que la coalición lograse al menos tres concejales, o dos y que los socialistas se hagan al menos con uno de los cuatro representantes que hoy tiene Ciudadanos, al que todos dan por hecho que no logrará representación. Que Muñoz haya sellado los presupuestos municipales para 2023 con la formación naranja no ha sentado nada bien a su izquierda, que le ha recordado que muy probablemente necesitará su apoyo para seguir como alcalde. Pese a ello, en el PSOE se da por hecho que al final jugará a su favor que esta coalición no permitirá que gobierne el PP... al igual que los populares cuentan con que Vox nunca hará que los socialistas conserven la Alcaldía.

Eso sí, está por ver cómo afecta a esta alianza de izquierdas la presentación por separado de Adelante Andalucía, que cuenta como cartel electoral con Sandra Heredia, hoy concejal no adscrita después de que fuese expulsada de Podemos en 2021 y abandonase el grupo municipal que por entonces se llamaba Adelante Sevilla, hoy Podemos-Izquierda Unida. Heredia será proclamada formalmente candidata este domingo, y por ahora los sondeos no le auguran que logre representación, aunque ya ha dejado claro que si lo consigue su objetivo será estar en la oposición y que no gobierne la derecha... que es justo lo que espera el PSOE.