Vox se queda sin concejales en Umbrete (Sevilla) al darse de baja su portavoz por las “irregularidades” en el partido

Desde las pasadas elecciones municipales, Vox ha dejado de tener cinco concejales en la comarca sevillana del Aljarafe. El último es el que hasta ahora era el único concejal de este partido en el Ayuntamiento de Umbrete, Diego Soto, que se ha dado de baja de militancia en el partido tras denunciar “multitud de irregularidades” en los procesos internos de elección de los cargos.

La confirmación de la baja de la militancia, aunque seguirá siendo concejal no adscrito, fue comunicada este lunes al Pleno municipal, tras presentarla oficialmente el pasado 1 de marzo, y se basa, entre otras cosas, porque “nunca he recibido el apoyo del partido, ni los medios, ni el asesoramiento de los asesores que cobran su nómina, directa o indirectamente”.

Una retribución que Vox recibe, dice, gracias, en gran parte, a “las subvenciones de grupos municipales”, pero “la única obsesión de Vox es su política nacional, y para ello envían, para presentar obligatoriamente, la misma moción a todos los municipios y nada le importa lo que sucede en los mismos”.

El propio concejal ha dicho a elDiario.es Andalucia que, a día de hoy, no tiene confirmación alguna de que se haya aceptado su baja de la militancia, y que si lo ha sabido es porque Vox lo ha comunicado al Ayuntamiento para que dé oficialidad al nuevo organigrama de concejales.

“Me imponían mociones y no aceptaban las mías”

El ya exconcejal de Vox asegura que lleva dos años esperando que le den la aprobación a las mociones que quiere presentar en el Ayuntamiento y que ha soportado “falsos testimonios” hacia su persona “del todo inaceptables, simplemente por la obsesión de conseguir un puesto”, mientras ha agradecido al alcalde (PSOE) y todos los concejales de esta corporación, que ha recibido “más respeto, dignidad y afecto humano que los recibidos por parte de los integrantes, mediocres y fraudulentos, que manejan ese partido en Sevilla”.

Además, cita que otra de las razones de la baja es “la deriva” de Vox en Sevilla, entidad que califica como “cortijera, dictatorial, sin garantías estatutarias y aprovechándose de la buena fe y el trabajo de los afiliados para conseguir los objetivos personales de los que lo manejan”.

“La única obsesión de Vox es su política nacional, para ello envían, para presentar obligatoriamente, la misma moción a todos los municipios y nada le importa lo que sucede en los mismos”, indica, recordando que “me presenté con un programa que no me han dejado desarrollar, y lo que he conseguido avanzarlo, ha sido a costa de muchísimo trabajo y pagando el precio de la deslealtad.

“No respetan el manifiesto fundacional”

“En este tiempo sigo observando, no sin estupor, cómo, entre otros, a mi entender, se continúa incumpliendo, cada vez con más intensidad el ideario que exponía el manifiesto fundacional del partido, con la consiguiente, entre otras, degradación democrática del mismo”, señala, para lamentar que, a pesar de la estructura del partido a la hora de elegir cargos, “los procesos internos de elección han estado plagado de múltiples irregularidades, todas ellas denunciadas ante el comité de garantías, sin que éste resolviera en tiempo y forma, si llegaba a resolver. Cuando se han denunciado estos hechos ante la Justicia y dando la razón a los denunciantes, Vox ha procedido a cambiar los estatutos para eliminar el proceso de primarias, eliminando así el proceso democrático”.

A pesar de la fuerza con la que irrumpió Vox en los municipios del Aljarafe sevillano, ésta se ha ido diluyendo en base a las bajas como militantes que han pedido los propios concejales.

Así, ha perdido a ediles en San Juan de Aznalfarache, Espartinas, Umbrete, Bormujos y Palomares del Río. Mantiene representación en lugares como Espartinas -el concejal que queda es diputado provincial-, Bollullos de la Mitación o Sanlúcar la Mayor.

En este camino se han dado casos llamativos, como el de su portavoz en San Juan de Aznalfarache, Manuel Pérez, que denunció que no se le permitió presentarse a la presidencia provincial contra el candidato oficialista, Javier Cortés, o la portavoz en Bormujos, Carmen Cariciolo, que llevó al comité de garantías irregularidades contables por parte de un compañero y se dio de baja después de anunciar que se casaba con otra mujer, inmigrante venezolana.