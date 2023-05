El Sindicato Médico Andaluz se concentra por cuarta vez en defensa de la Atención Primaria: “Las propuestas sobre la mesa no son firmes”

Los profesionales de atención primaria en Andalucía llevan ya un tiempo cuestionando el trato hacia su especialidad dentro del sistema sanitario andaluz y un acuerdo contundente con el SAS no parece estar cercano. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) lleva ya cuatro miércoles llamando a la huelga y reivindicando una mejora de su situación laboral y retributiva a las puertas de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. De hecho, tienen intención de seguir convocando hasta finales de mayo. Consideran que las propuestas que hay actualmente sobre la mesa son insuficientes: “Las propuestas que hay sobre la mesa no son firmes respecto a las necesidades que plantea la medicina de atención primaria”.

A pesar de que el acuerdo al que llegó el sindicato mayoritario entre los médicos acerca de la limitación de agendas (pacientes a los que atienden al día) ha comenzado a implantarse este martes, critican que lo hace con retraso y con limitaciones en los centros de 4 o 5 médicos que el SMA se niega a aceptar. El SAS se ha comprometido a retirar la carta autorización con la que invitaba a los médicos a no cumplir el acuerdo de agenda, pero para los galenos este gesto es insuficiente.

Siguen disconformes con sus retribuciones que consideran injustas ya que no se pagan correctamente algunos complementos específicos. También piden mejoras en las condiciones laborales porque los asistentes afirman que “no se está cuidando al personal y los recursos que se tienen se están tirando por la borda”. Exigen también mejoras para los dispositivos de apoyo y de urgencias de Atención Primaria y la mayoría aseguran que la especialidad está en una situación límite: “Es urgente que el SAS tome medidas, pedimos algo tan simple como que las condiciones laborales y retributivas sean equivalentes (a otras especialidades) para que así no haya incentivos para salir de la Atención Primaria; si no, el problema va a ser mucho más grave de aquí a pocos años”, lamenta Rafael Ojeda, del Sindicato Médico de Sevilla (SMS).

“Faltan incentivos para los médicos jóvenes”

Los profesionales del sector están muy preocupados por lo que los estudios revelan acerca de la situación de la Atención Primaria de aquí a no más de cinco años si las condiciones siguen igual. Ojeda asegura que todos los estudios que analizan la evolución de la Medicina de Atención Primaria en los próximos años revelan que vamos a una reducción mínima de la plantilla del 50% en los próximos 4 o 5 años. “No es solo que no haya un reemplazo previsto a lo que ya hay, -explican varios médicos asistentes- es que lo que tienes, te lo cargas; así que el futuro no es bueno a no ser que tomen medidas. Esperamos que de verdad se nos escuche y se vea que un sistema sin médicos de Atención Primaria puede llegar a acabar con nuestra Sanidad Pública”.

También denuncian que no hay ningún tipo de incentivo que invite a los jóvenes profesionales a quedarse. No quieren renovar sus contratos porque, explica el sindicato, no les ofrecen ningún tipo de estabilidad. Empezaron con contratos de 6 meses, renovaban por 4 meses y ya va por 2, propiciando de nuevo una fuga de profesionales debido a unas condiciones laborales con una inestabilidad que pocos están dispuestos a aceptar.

Bajo seguimiento de la huelga

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Consumo, esta cuarta jornada de huelga convocada por el SMA en Atención Primaria ha caído a un 0,57% frente a los 3,22 %, 2,13 % y 1,29 % de las jornadas anteriores. Desde el sindicato quitan importancia a la cifra de seguimiento. “El seguimiento no es tan alto como esperábamos, pero no quiero entrar en una guerra de cifras. Hay unos servicios mínimos muy altos, hay muchos centros en los que de 10 médicos solo se puede poner en huelga 1 o 2 y eso desincentiva mucho a ponerse en huelga”, afirmaba Ojeda. Pero aun así, no tienen pensado detener estas movilizaciones hasta, mínimo, finales de mayo.