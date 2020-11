Teresa Rodríguez (Rota, Cádiz, 1981) titubea sobre su cargo aunque, de momento, es la presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía. No las tiene todas consigo. A la espera del fallo de la Mesa del Parlamento andaluz, Rodríguez, a veces porfiada, no cesa en su empeño de conseguir una organización política de izquierdas con voz propia desde Andalucía. A su juicio, no lo pudo lograr con su anterior formación, Podemos, que intenta recomponerse de la salida de la dirigente gaditana. Cristalizada la ruptura con Izquierda Unida (IU), el espacio a la izquierda del PSOE solo genera incertidumbre a los votantes que temen la consolidación del bloque de las derechas en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

