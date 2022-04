UGT y CCOO defienden que Andalucía “necesita” un nuevo presupuesto pero “que defienda a la clase trabajadora”

Las secretarias generales de CCOO-A, Nuria López, y UGT-A, Carmen Castilla, han presentado las movilizaciones y reivindicaciones para el 1º de Mayo (Día Internacional de los Trabajadores) de este año si bien han sido inevitables las referencias a la convocatoria electoral en Andalucía para el próximo 19 de junio. conocida el día anterior. “Los partidos que han sustentado el Gobierno de la Junta de Andalucía se han olvidado en demasiadas ocasiones de los trabajadores”, ha comentado López. “La calculadora electoral no se puede hacer por interés de los partidos sino por las necesidades de la gente”, ha indicado Castilla, que teme que “se pierdan seis meses” hasta que la nueva Junta eche a andar, ya que Andalucía “no está para esperar más para salir del agujero” después de una pandemia y una guerra que ha conllevado una “espiral inflacionista” con una “subida en los precios de la energía y de la electricidad que repercuten en la cesta de la compra” mientras “no suben los salarios”.

Moreno adelanta las elecciones en Andalucía al 19 de junio en busca de un Gobierno sin Vox

Saber más

Precisamente “contener los precios” es una de las llamadas de atención de cara al proximo 1 de mayo junto a la de “subir los salarios”, un aspecto sobre el que ambas han incidido principalmente y en el que han criticado la “actitud avariciosa” de la patronal y del empresariado, según López, mientras “quien genera riqueza en este país y quien consume es la clase trabajadora”. Las líderes de las organizaciones sindicales de clase, que han tenido un recuerdo solidario con Ucrania, han recordado el “esfuerzo a veces sobrehumano” de los trabajadores “para sacar adelante” a las empresas en la desescalada, apuntando que la labor sindical ha generado un nuevo marco laboral en España que ya está dando sus “frutos” con más empleos indefinidos y con la esperanza de poner fin a “la precariedad laboral y los salarios de miseria”.

A vueltas con el adelanto electoral, y también en clave económica, López ha dicho estar “de acuerdo en que se necesitan unos presupuestos”, como ha argumentado el presidente Moreno, “pero no cualquiera es el adecuado”. La líder de CCOO-A ha comentado que la legislatura estaba “prácticamente acabada” y ha denunciado que había ya “consejerías de brazos caídos desde hace bastantes meses” y eso “estaba perjudicando” a la ciudadanía. “Las dos últimas propuestas de presupuestos han sido negativas y la última contenía oculto recortes y despidos de los servicios públicos, y eso no lo va a tolerar CCOO”, ha comentado López.

Los programas

“Ya no nos valen las buenas intenciones ni las buenas palabras y vamos a demandar unos presupuestos que solucionen los problemas de los trabajadores”, ha dicho López, quien ha apostado por “ver los programas” para “votar con conocimiento de causa” y por “subir los impuestos a los más ricos de Andalucía”. “Queremos hablar de lo que necesita Andalucía”, ha dicho López, porque “nos interesa mucho la política y los programas porque decidimos qué políticas son mas favorables a los intereses que tenemos”. “Vamos a estar muy atentos a los programas porque son los que condicionan el día a día de los trabajadores, de las familas obreras y de los autónomos”, y “llamaremos a no votar a los partidos que no defiendan a los trabajadores ni a los servicios públicos”. “Tenemos la obligación de revisar los programas para que después no nos vendan milongas”.

Castilla, preguntada por la prensa por la candidatura de confluencia de la izquierda, ha dicho que “a izquierda en Andalucía y en este país tiene un problema de entendimiento”, lamentando que los populismos “lleguen más a la gente en terrenos de crisis” después de haberse concatenado la sanitaria con la “espiral inflacionista”. “Espero que en breve se pongan de acuerdo”, ha comentado en relación a esa candidatura y que haya “propuestas serias frente a las populistas”. López, por su parte, ha criticado el “griterío de la ultraderecha” y ha apostado por presentar a todos los partidos su “tabla reivindicativa” para acabar con el paro, la precariedad, los bajos salarios y defender la igualdad y los servicios públicos, “también a la izquierda porque, más allá de los candidatos, lo importante es que recojan las reivindicaciones del mundo del trabajo para que no se quede nadie atrás”, ha insistido.

Castilla también ha considerado de “inaceptable” la tasa de paro y de desigualdad social e, igualmente, ha dicho que hay que estar “ojo avizor a los programas”, teniendo “siempre las personas en el centro”. Ella no observa “motivos” para el adelanto electoral pero, “con este clima”, las conflictividades “no se resuelven y eso no puede ser”, defendiendo que “hacen falta unos presupuestos” pero temiendo un “impasse de seis meses, porque Andalucía no está para experimentos”.

“Estamos hartos de soportar siempre las consecuencias de las crisis”

En relación al 1º de mayo, con un acto central en Granada y que será “reivindiativo como siempre aunque estemos todos los días reivindicando”, ha dicho Castilla, ambas líderes sindicales han defendido la labor de los trabajadores durante la pandemia. “Hemos salvado a las empresas, con unos ERTE sustentados gracias a las ayudas públicas”, ha recordado López, quien ha apuntado la “revalorización de las pensiones y permitir ingresos no con los recortes como antes”.

“Hemos tumbado los elementos más nocivos de la reforma laboral que ha dejado un reguero de despobrecimiento y de vidas precarias”, ha dicho López, esperanzada en el nuevo marco laboral “para acabar con los abusos empresariales en la temporalidad”. “Tener trabajos estables también beneficia a las empresas”, ha dicho, con una “coyuntura de guerra” y una “enorme inflación, pero que no viene por la subida de los salarios”, han recordado las secretarias generales de CCOO y UGT.

López ha llamado a afrontar este momento por el conjunto de empresarios, trabajadores y gobiernos, apuntando a la “poca responsabilidad de la patronal”. “No es justo que los productos de primera necesidad suban y los salarios se congelen cuando hay tantos recursos públicos”, en alusión a los fondos de recuperación. “Estamos hartos de soportar siempre las consecuencias de las crisis. Las empresas tienen que subir los salarios. No se puede meter la recuperación en un cajón porque impide que la economía ruede. Estamos hartos de apretarnos el cinturón, porque ya no nos quedan agujeros”, ha explicado López quien, junto a Castilla, ha denunciado la tasa de “récord” de siniestralidad laboral en Andalucía, donde “cada dos días y medio muere una persona en su centro de trabajo” mientras “se hace oídos sordos a la prevención”.

Para Castilla, que ha repasado los acuerdos de legislación laboral a raíz de la pandemia, con “los ERTE como alternativa al despido”. Frente a ello, “salarios contenidos”, ha lamentado, defendiendo la “reforma laboral histórica porque es la primera de la democracia que recupera derechos” y a la espera de que con la EPA del jueves se va “cómo se está comportando el mercado laboral”.