Universitarios andaluces rechazan exámenes presenciales tras dos meses con clases telemáticas

Después de más de medio curso que llevan obligados a dar clases online, los universitarios no quieren que ahora, para los exámenes de evaluación del primer cuatrimestre, se imponga la presencialidad cuando estamos en plena tercera ola. Es la fórmula por la que han optado la Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR), Universidad de Cádiz (UCA) y Universidad de Jaén (UJA), mientras que el resto lo ha dejado en manos de las facultades o de los equipos docentes de cada asignatura y, en el caso de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), se ha decantado por la vía online. Todo ello después de que la Junta de Andalucía haya dado autonomía a las instituciones académicas para esta decisión.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha señalado este viernes que el comité de expertos "ha establecido un protocolo" y está en conversaciones con el Gobierno de España, "como en otras circunstancias", para "garantizar la seguridad y evitar el contagio" en los exámenes del primer cuatrimestre, que han empezado ya en algunos centros universitarios y que lo harán de forma generalizada el lunes 11 de enero. Eso sí, se impone la virtualidad en las clases tras estas vacaciones de invierno para "Granada, Jaén, Almería y Jerez de la Frontera" [que tiene un par de facultades], si bien esto tiene poco o ningún efecto realmente porque el paquete de restricciones se revisará para el 25 de enero y todavía para entonces estarán en periodo de evaluaciones y no en clases propiamente dichas.

Se trata de territorios en los que hay áreas en nivel 4 de alerta y por eso se mantiene la restricción, según el presidente, pero lo cierto es que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicado este sábado con la nueva orden, se insiste en que las clases se mantengan telemáticas en todos los casos, incluidos los niveles 1 y 2. "Continuarán con la impartición de clases teóricas online, pudiéndose mantener la presencialidad para las prácticas experimentales, rotatorias, practicum, o actividades similares, incluidas las de investigación (...). Las pruebas de evaluación se podrán realizar de manera presencial, si así lo consideran las universidades", reza la orden en el BOJA sobre las públicas y las privadas.

La apuesta por examinar a los estudiantes presencialmente se produce después de que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades sembrara dudas sobre las pruebas virtuales porque "menoscaban la confianza". La Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía (ACUA) sostiene que a evaluación telemática "supone más problemas debido a que no está tan trabajada como la tradicional", pero niega que no sea viable. Pide, pues, que los estudiantes puedan realizar los exámenes tanto de forma presencial como telemática y critica que la decisión se esté tomando de forma unilateral. "Las universidades deben ser un entorno seguro, pero, en esta situación sanitaria, los medios de transporte para acceder a ellas no son siempre la opción más segura, a lo que se suma lo que supone el desplazamiento de estudiantes de diferentes puntos del país", subrayan. En su opinión, la presencialidad implica "un riesgo innecesario, cuando muchas de estas pruebas se pueden realizar de forma online". También alertan de que "no se está contemplando la situación de aquellos estudiantes que para realizar los exámenes de manera presencial deben costearse un alquiler en un piso o residencias para solo unos días".

"Todo ha sido normal, no ha habido nada extraordinario, dentro de la delicada situación sanitaria que es de sobra conocida: teníamos que organizar los exámenes con total seguridad, contábamos con nuestro protocolo para ello, realizado y aprobado por el comité de seguridad, y simplemente lo hemos puesto en marcha tras hacer una reunión de coordinación con la finalidad de que esa seguridad no solo esté en el aula, sino también en el acceso a los aularios", señala María Angustias Martos, vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad de Almería (UAL), tras la primera jornada de ejercicios el pasado viernes. Subraya también que se está preparado para el día de mayor volumen, que será este lunes: "Por lo vivido el viernes, no hay riesgo de contagio, si se respeta todo lo organizado".

En la UAL, la decisión de realizar los exámenes presenciales se debe al cumplimiento estricto de las recomendaciones que ha realizado la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Junta de Andalucía (DEVA), según apuntan. Pero los estudiantes recuerdan que no se están dando clases presenciales, por lo que no comparten que los exámenes sí lo sean, y han salido en tromba con el hastag #examenvirtualUALes.

Todos queremos que nos examinen de forma correcta. Pero si esta es la forma en la que nos van a examinar, que luego no nos echen la culpa de los contagios. #examenesvirtUALes pic.twitter.com/QdYvI5UncY — Mariem🍪 (@marie_baozi) 7 de enero de 2021

La realidad es que el temor que se ha instado en buena parte del alumnado de toda Andalucía. El Frente de Estudiantes de Córdoba habla de "hipocresía" de la UCO y de la Junta de Andalucía. "Cuando la situación estaba controlada, según ellos, nos obligaron a tener una educación online, marcada por la precariedad y el descontrol por parte de las autoridades académicas, con estudiantes sin recursos para acceder a las clases, caídas de internet, falta de bibliografía, e innumerables problemas (...). Exigimos que se garantice la seguridad de los estudiantes y unos exámenes online para evitar contagios innecesarios", indican.

Mientras, el Vicerrectorado de Docencia de la UGR defiende que si las autoridades estatales o autonómicas competentes en materia sanitaria determinaran, en algún momento, la suspensión completa de la presencialidad, harían lo mismo. Tiene sus propias medidas que son las mismas que durante la docencia presencial: uso obligatorio de mascarilla, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, ocupación máxima del aula del 50% del aforo, ventilación durante 10 minutos cada 50 si no es posible puertas y ventanas abiertas todas el tiempo... ¿Podrán hacer estas universidades de la nivel 4 de riesgo, que son las que ha mencionado el presidente, los exámenes presenciales como pretenden? De momento, la Junta de Andalucía solo ha vetado las clases.

También la UJA prevé los exámenes presenciales de la primera convocatoria ordinaria, del 15 al 30 de enero. "Hasta el 13 de enero" mantiene la docencia online y las prácticas presenciales como ocurre desde noviembre. Tras los exámenes, ya decidirá cómo sigue con este modelo, según han explicado, en un contexto de endurecimiento de las medidas por parte de la Junta de Andalucía de momento hasta el 24 de enero y que los mantienen en nivel 4 de riesgo.

Mientras, en la UCA indican que las pruebas serán presenciales mientras la pandemia lo permita. En este caso, los estudiantes se rebelan en redes sociales con el hastag #ucaalarma. Por ejemplo la Delegación de Estudiantes de Derecho.

En la Universidad de Sevilla la decisión depende de cada facultad o escuela. Paradójicamente, en noviembre, el Consejo de Alumnos de la US (Cadus) pedía por carta a Juan Manuel Moreno que diera marcha atrás en la "desproporcionada" suspensión de las clases en vivo. "Solicitamos que se replantee el enfoque que se da a esta crisis para permitir la semipresencialidad de la docencia (…) en función de las situaciones de cada uno", exponían.

Entretanto, en la Universidad de Málaga (UMA) han optado por el hashtag #abrUMAdos contra los exámenes presenciales, que dependen igualmente de cada centro universitario.

Todo el cuatrimestre dando docencia online, y ahora se piensa en hacer los exámenes presenciales en tercera ola. #abrUMAdos pic.twitter.com/TT1HkO4Ia8 — Adriicerdan (@CerdanVillalba) 5 de enero de 2021

Por su parte, tanto la Universidad de Huelva (UHU) como la Universidad Pablo de Olavide (UPO) lo dejan en manos de los equipos docentes. El segundo cuatrimestre en esta última también comenzará de forma telemática. Las clases presenciales no se retomarán hasta después de Semana Santa, por lo que ya tienen claro que esta situación va para largo. Si hay exámenes presenciales porque lo decidan los profesores en cada caso, la UPO activará un "estricto protocolo para garantizar las medidas de seguridad e higiene vigentes", explican, como incrementando el número de aulas, garantizando el acceso ordenado… También trabaja para detectar a los alumnos vulnerables que, por motivos de salud o sociales, no puedan realizar los exámenes de forma presencial.

El temor empieza a calar en otros niveles de la educación

El malestar comienza a notarse también en otros niveles de la educación. Desde la Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz expresan su preocupación y la de todo el profesorado de la provincia por el regreso a las aulas este lunes "en unas condiciones realmente temerarias" en su opinión. "Este regreso, coincidirá con una ola de frío excepcional que va a alcanzar temperaturas bajo cero en la sierra e interior de la provincia, con heladas generalizadas. Ello impedirá airear y ventilar las aulas como hasta ahora hemos estado realizando siguiendo los protocolos, única medida demostrada realmente eficaz para evitar los contagios como hasta ahora nos han insistido desde las autoridades sanitarias", señalan a la vez que advierten de que no casa con el hecho de que el Campo de Gibraltar esté afectado por un cierre perimetral por el coronavirus.

"Somos defensores de la educación presencial y así lo hemos manifestado en multitud de ocasiones, pero las condiciones excepcionales que vivimos en estos días obligan a tomar medidas preventivas igualmente excepcionales frente a la pandemia. Recordamos que otros países como Gran Bretaña o Alemania han tomado la opción del cierre de los centros educativos de manera temporal, hasta finales de enero, a pesar de haber intentado a toda costa en un primer momento mantenerlos abiertos. Otras comunidades autónomas como Extremadura también han retrasado la incorporación presencial del alumnado en algunos niveles", insisten.