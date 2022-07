Vox se abre a ampliar el Consejo de Administración de la RTVA para dar entrada a las izquierdas

Los cinco partidos con representación en el Parlamento andaluz están valorando, a propuesta de Por Andalucía, una reforma de la ley que regula la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) para ampliar el número actual de miembros que forman parte del Consejo de Administración. La coalición de izquierdas que lidera Inmaculada Nieto ha planteado ampliar de nueve a 11 el número de consejeros para garantizarse un puesto en este órgano de extracción parlamentaria del que se ha quedado fuera. El reparto proporcional de sillones, en función del resultado de las elecciones del 19 de junio, otorgaría cinco miembros al PP, tres al PSOE y uno a Vox.

Para ampliar el órgano de dirección de la RTVA y del Consejo Audiovisual -también de nueve a 11- es imperativo cambiar las leyes que los regulan y, para hacerlo lo antes posible, se necesita un acuerdo unánime de todos los partidos por lectura única. Por Andalucía justifica su propuesta en el objetivo de “garantizar el pluralismo” político en Canal Sur, permitiendo que todos los partidos con representación en el Parlamento se sienten en su consejo de administración, “como ha ocurrido en las 11 legislaturas anteriores”, ha explicado Nieto este lunes.

Ambos órganos fueron ya modificados al principio de la pasada legislatura, con acuerdo unánime de todos los grupos, para reducir en esa ocasión el número de miembros de la dirección de RTVA -de 15 a nueve- y del Audiovisual -de 11 a nueve-, toda vez que la representación de todos los grupos estaba garantizada con un número inferior, que permitió además esgrimir el discurso del ahorro y la contención de gasto.

A priori, ninguno de los partidos consultados al respecto se ha mostrado en contra. PP y PSOE se inclinan por llegar a un acuerdo entre todos, Adelante Andalucía -que se constituirá como grupo mixto- también apoya la medida con expectativas de lograr su propio sillón, y el grupo parlamentario Vox, que rechaza “como máxima” “todo incremento del gasto público político”, no ha descartado de plano la propuesta de la coalición de izquierdas, según ha explicado su portavoz, Macarena Olona, y confirman fuentes de su formación.

Olona ha explicado que Vox está “en conversaciones con el PP para renovar los órganos de extracción parlamentaria”, siendo los interlocutores el aún portavoz de la Junta, Elías Bendodo, y el actual presidente del grupo parlamentario de extrema derecha, Rodrigo Alonso. La portavoz ha recordado que la suma de ambos grupos -58 diputados el PP y 14 Vox- superan los tres quintos necesarios para elegir a todos los miembros de los órganos de extracción parlamentaria sin la concurrencia del resto de fuerzas de izquierdas, y ha subrayado que la única alternativa posible a esta alianza sería PP y PSOE. Sin embargo, los de Juan Manuel Moreno confían en mantener negociaciones “transversales”, sumando a los partidos del centro izquierda y no limitarse a un vínculo exclusivo con el partido de Santiago Abascal.

Vox ha hecho bandera contra la llamada “administración paralela” de la Junta de Andalucía, como denominan peyorativamente a los entes instrumentales, a los que también califican como “chiringuitos de enchufados”. Olona ha denunciado el “gasto superfluo” o el “gasto político” y ha sido singularmente dura con Canal Sur, anunciando primero su cierre en campaña electoral -pese a estar blindado en el Estatuto de Autonomía- para luego corregirse y plantear cambios respetando la plantilla. Su jefe de campaña, Álvaro Zancajo, dirigió los informativos de Canal Sur en la primera mitad de la legislatura bajo el Gobierno de Moreno, hasta que fue cesado de forma fulminante.

Al no cerrar la puerta a una posible ampliación del Consejo de Administración de la RTVA, la posición política de Vox da un giro significativo. El partido de Abascal se benefició de un puesto en la Mesa del Parlamento, cedido por el PP, y apoyó una ampliación de este órgano de dirección para dar cabida a una diputada de Por Andalucía, cumpliendo así con lo estipulado por el reglamento de la Cámara (todos los grupos con representación deben tener un puesto en la Mesa). Sobre la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, Olona ha aclarado que “no tiene sentido apurar el plazo legal -máximo un año- y ha subrayado que ”si podemos hacerlo de forma inmediata, mejor“.

De producirse un acuerdo unánime de todos los grupos, la nueva composición de estos órganos de extracción parlamentaria podría votarse en el primer Pleno del Parlamento tras la sesión de investidura de esta semana. “No estamos cerrados a nada”, ha dicho el portavoz popular, Toni Martín, en referencia a la ampliación del consejo de administración de RTVA. Juan Espadas, líder del PSOE-A, ha aclarado que “no está en esas negociaciones”, que ha asumido la portavoz, Ángeles Férriz, pero sí ha dejado claro que los socialistas deben ostentar “lo que le corresponde legalmente”. “Nosotros no hemos planteado acelerar” este proceso, ha matizado.

Por último, Teresa Rodríguez se ha mostrado a favor, una vez que Nieto ha dejado la puerta abierta a que el grupo mixto -en este caso Adelante- también tenga representación en ambos órganos de extracción. La gaditana ha dado un paso más al pedir una reforma del reglamento de la Cámara que garantice la presencia de todos los partidos con representación en dichos órganos (ahora la normativa interna excluye a los que no hayan alcanzado el mínimo para tener grupo propio: cinco diputados).

La negociación sobre la composición de los consejeros de la dirección de RTVA irá, previsiblemente, aparejada al del candidato o candidata a dirigir el ente público. El actual director general es el periodista Juan de Dios Mellado, el único cuyo nombramiento fue apoyado por una amplia mayoría de la Cámara y sin ningún voto en contra: con 91 votos a favor y 17 en blanco de Adelante Andalucía.

Este lunes, el recién nombrado presidente del Parlamento para la XII legislatura, el popular Jesús Aguirre, ha pilotado la ronda de contactos con todos los partidos para preparar el debate de investidura que tendrá lugar el próximo miércoles y jueves. El primero ha sido el presidente de la Junta en funciones, Juan Manuel Moreno, el único que ha presentado candidatura para su reelección. El resto de portavoces ha confirmado que no postularán a ningún candidato alternativo. Espadas y Olona no han querido adelantar el sentido del voto de sus grupos -a favor, en contra o abstención-, mientras que Nieto y Rodríguez han dejado claro que votarán no a la investidura de Moreno, que tendrá lugar el jueves. La votación para la investidura será pública por llamamiento, como establece el artículo 91.2 del reglamento.