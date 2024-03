AraInfo denuncia un ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información

La empresa Inversiones Empresariales Ebro ha presentado un escrito de conciliación en el que anuncia acciones legales contra AraInfo y contra dos de sus periodistas y cofundadores, Chorche Tricas e Iker González, y también contra el concejal de Zaragoza en Común (ZeC) en el consistorio zaragozano, Suso Domínguez, por un supuesto delito de injurias y calumnias y revelación de secretos. La denuncia se produce a raíz de unas informaciones publicadas en este Diario Libre el pasado mes de noviembre.

En concreto, Inversiones Empresariales Ebro ha solicitado una rectificación pública a AraInfo de las noticias ‘El Ayuntamiento de Zaragoza (PP) subvenciona con 70.000 euros a una franquicia de polos actualmente cerrada’ y ‘Otros 65.000 euros de ‘subvención’ para los amigos de Chueca’. De momento el procedimiento está en fase de conciliación, cuyo acto se celebrará el próximo miércoles, 6 de marzo, en los juzgados de Zaragoza. En caso de no quedar satisfecha en sus pretensiones, la empresa ya ha anunciado que presentará una querella en la que solicitará la imposición de la pena correspondiente, que según el Código Penal puede llegar hasta los dos años de prisión y/o una multa de miles de euros.

El Consello y la Asambleya de AraInfo rechazan “de plano las acusaciones y anunciamos que no vamos a rectificar”, han explicado en un comunicado difundido a los medios. Consideran esta denuncia como “un intento para amedrentarnos en un nuevo ataque por vía judicial a la libertad de prensa y el derecho a la información. Ataques que solo buscan intimidar y silenciar a periodistas y medios. Ahora bien, si no publicásemos no sería por prudencia sino por miedo, y está en la idiosincrasia de la prensa libre vencer ese miedo y defender el derecho a publicar de la mejor manera posible: publicando”, añaden.

En los artículos publicados en AraInfo se explica las cantidades subvencionadas y los objetivos presentados para la concesión de dichas subvenciones por parte de Iniciativas Empresariales Ebro, “incluyendo aspectos como mínimo rocambolescos: un paseo comercial que no existe o un servidor web que no existe. Además, se incluye la comunicación recibida por AraInfo, vía correo electrónico, de la marca Loco Polo —la marca usada por Iniciativas Empresariales Ebro en la primera subvención— aclarando que 'no tiene ninguna vinculación ni ha sido informada sobre la solicitud de subvención realizada'”.

Consideran relevante también que “al frente de Inversiones Empresariales Ebro se encuentra el hijo del fundador de Escuela y Despensa, asociación plataforma social cultural y empresarial y luego fundación, de la que también fue tesorero, que interpuso el contencioso contra el Centro Social Comunitario Luis Buñuel que acabó siendo desalojado en febrero de 2023 por el Ayuntamiento de Zaragoza, entonces al mando de Jorge Azcón (PP) —ahora presidente del Gobierno de Aragón—, y por la actual alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP)”. Zaragoza en Común ha pedido explicaciones por esta subvención sin encontrar respuesta del Gobierno municipal.

Ante esta situación han creado #AraInfoSinMordazas, “una campaña por la libertad de información para la que pedimos vuestro apoyo: el de la comunidad que hace posible este Diario Libre —sus personas suscriptoras, colaboradoras y lectoras— y de todas aquellas personas, colectivos y medios que defienden el periodismo crítico e independiente”, exponen.