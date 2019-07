Podemos acusa al PSOE en Aragón de cambiar las “reglas del juego” a mitad de negociación

Si la entente final dependiera de las posturas actuales, esta no llegaría. Pero todo puede cambiar en una negociación con mucho de eso (de negociar) y también algo de teatro. El pasado sábado, dado lo encallado de la situación, el presidente en funciones, Javier Lambán, emplazó al líder de Podemos en Aragón, Nacho Escartín, a una reunión con la que tratar de avanzar.

Eso no ha sentado nada bien en Podemos que, no solo ha rechazado este encuentro, sino que acusa a los socialistas de tratar de cambiar las reglas de la negociación a mitad de partido. Fuentes de los morados con las que se ha puesto en contacto eldiario.es aseguran que, en un primer momento, se nombraron dos equipos negociadores que hablarían sobre todo lo relacionado con la gobernabilidad en Aragón. Y ahora, apuntan esas fuentes, "nos dicen que esos equipos hablarán de programa, pero que para hablar de estructura y pactos de gobernabilidad lo hará directamente Lambán. Esas no son las reglas del juego".

Explican que, si el presidente en funciones quiere estar en las reuniones de los equipos negociadores, como Nacho Escartín y la candidata de Podemos, Maru Díaz, estuvieron en la primera, no hay ningún problema, pero nada de encuentros aparte. "Ahora entendemos por qué hasta ahora no nos han hecho ninguna propuesta en cuanto a estructuras", afirman.

Los morados aseguran que no se ha llegado a hablar de puestos concretos, aunque es sabido que estos plantearon la negociación con el objetivo de formar parte del Consejo de Gobierno. Esa opción parece imposible, ya que el PAR lo ha puesto como condición, pero los socialistas sí estarían dispuestos –lo dijo el propio Lambán– a colocar a personas de Podemos en puestos intermedios.

"Todas las opciones están abiertas", repiten los morados. Y remiten a las decisiones que emanaron, el pasado sábado, del Consejo Ciudadano Autonómico del partido, y que apuntan a supeditar la investidura de Lambán a conocer previamente la estructura del Gobierno y a que no se permita que el futuro Gobierno de Aragón saque adelante propuestas con el sí de los partidos que no apoyen la investidura.